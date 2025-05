La vida personal de Borja Iglesias: de su chef privado a su pasión por el café y los cómics

El jugador del RC Celta Borja Iglesias (imagen del RC Celta)

Borja Iglesias está viviendo una de las etapas más especiales de su carrera y su vida personal desde su regreso al Celta de Vigo, el club que le está ayudando a reconectarse con el fútbol y superar momentos difíciles. Hace apenas unos meses, el delantero compostelano confesó en una entrevista para la Radio Galega que llegó a considerar la retirada del fútbol profesional, una revelación que dio cuenta de los complejos desafíos que enfrentó. Sin embargo, su vuelta al equipo de su tierra supone un renacer, una etapa de redescubrimiento bajo la dirección de Claudio Giráldez.

La llegada de Borja al conjunto celeste no ha sido solo una cuestión deportiva, sino también un elemento clave en su vida personal. En declaraciones recientes, el futbolista explicó que la confianza depositada en él por el técnico porriñés ha jugado un papel crucial en su recuperación emocional y mental. “Claudio me ha cambiado la vida en muchos aspectos. Me cuidó mucho al principio, cuando tenía dudas, y desde el primer día me ha querido muy bien. Estoy disfrutando muchísimo con él. Sinceramente, creo que es el mejor entrenador que he tenido”, expresó Borja visiblemente conmovido tras uno de sus recientes partidos.

El reconocimiento es mutuo. Claudio Giráldez no duda en elogiar la profesionalidad y calidad de Borja, tanto dentro como fuera del campo. “Es una persona que hace honor al fútbol. Su nivel y su forma de ser tienen un impacto muy positivo para nosotros. Me alegra haber podido aportar en su desarrollo o ayudarlo a mejorar en diferentes aspectos. El fútbol está siendo justo con él”, señaló el entrenador tras la reciente victoria frente al Villarreal.

El jugador del Celta de Vigo, Borja Iglesias, y Luis Pérez, del Valladolid, durante su partido de LaLiga (EFE / Salvador Sas)

El regreso de Iglesias al Celta se dio en calidad de cesión desde el Real Betis, sin incluir una opción de compra. Esto significa que la permanencia del delantero más allá de los partidos restantes de la temporada dependerá de las negociaciones entre ambos clubes. En este contexto, Giráldez dejó clara su intención: “Queremos que Borja esté aquí, pero hay cuestiones contractuales y económicas que resolver. Él está feliz en Vigo, y ojalá podamos tenerlo más tiempo”.

El director deportivo del Celta, Marco Garcés, tiene ahora la tarea de buscar un acuerdo con el Betis, ya que antes de cualquier movimiento contractual, Borja aún tiene un año más firmado con el club sevillano. Sea cual sea el desenlace, parece evidente que tanto el jugador como el equipo gallego comparten el deseo de hacer de este regreso una historia más duradera.

Borja Iglesias, entre cómics, café y percebes

Más allá del campo, Borja Iglesias disfruta de una vida plácida en su ciudad natal, Santiago de Compostela. Desde allí, realiza diariamente el trayecto hasta la ciudad deportiva del Celta para entrenar, rodeado de una rutina personalizada que refleja su carácter metódico. Vive acompañado de su perro y cuenta con un chef que se ocupa de diseñar comidas saludables adaptadas a sus necesidades. Entre sus platos favoritos destacan una crema de puerros y una pasta con mejillones, aunque admite que los torreznos de bolsa no están entre sus preferencias.

El jugador español Borja Iglesias durante su etapa en el Bayer Leverkusen (REUTERS/Molly Darlington)

Otro reflejo de su personalidad son sus pequeñas aficiones, marcadas por la nostalgia y su identidad gallega. Borja es un apasionado de los cómics, desde los clásicos Mortadelo y Filemón hasta obras más profundas como Maus, que aborda la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva singular. También reivindica la importancia de leer en gallego, asegurando que el idioma es parte esencial de la riqueza cultural de su tierra: “Es fundamental cuidar y potenciar los idiomas propios. Tenemos la suerte de poder disfrutar de esta diversidad, y debemos darle más espacio a quienes la promueven”, afirmó.

El delantero también es un amante declarado del café, tanto que llegó a realizar un curso de barista en Alemania, una experiencia que recuerda con entusiasmo. “El café me relaja y me conecta con momentos sencillos. Es algo que siempre estará presente en mi rutina”, confesó en una conversación en la que también reflexionó sobre valores que quisiera transmitir a sus futuros hijos, entre ellos el deseo constante de ser mejor cada día.

Su colección de camisetas y recuerdos

Borja es, además, un apasionado coleccionista de camisetas de fútbol. Su colección cuenta con unas 300 o 400 piezas, pero una de las más memorables es una sudada del astro Lionel Messi, obtenida tras un partido en el que pudieron intercambiarlas. Para el delantero, estas camisetas no son solo souvenirs, sino pruebas de su recorrido personal y profesional.

Su tiempo en el Bayer Leverkusen de Alemania, aunque breve, marcó un momento de introspección. En ese período, Borja describe haber hecho una pausa necesaria para reconectar con su esencia y reencontrar su amor por el fútbol. “Fue una etapa breve pero clave. Me ayudó mucho a reflexionar, a mirar hacia dentro y fortalecer mi vínculo con el fútbol y conmigo mismo”, explicó. Aunque su futuro no está completamente definido, Borja Iglesias dice sentirse agradecido por volver a disfrutar del deporte que lo formó como persona. Entretanto, sigue demostrando, tanto dentro como fuera del campo, que el esfuerzo y la autenticidad pueden marcar la diferencia en cualquier faceta de la vida.