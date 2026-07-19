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Borja Iglesias se queja del elevado precio de las entradas de la final del Mundial 2026 en Nueva York: “Es una vergüenza”

Pueden ir desde 7.000 a 50.000 euros y la reventa alcanza los 90.000

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Borja Iglesias se queja del elevado precio de las entradas del Mundial 2026
Borja Iglesias se queja del elevado precio de las entradas del Mundial 2026. (Borja Iglesias/Instagram)

“No tengo la posibilidad, pero si la tuviera, tampoco las pagaría porque me parece realmente una locura”. Ese era KQ, quien lleva más de cinco mundiales seguidos siguiendo a Argentina, en una entrevista con Infobae. La cuenta atrás ha comenzado y la final del Mundial 2026 está a menos de cuatro horas de empezar. Toda la gloria para el ganador. Nadie se acuerda del perdedor.

España y Argentina se ven las caras hoy en una final soñada. El fin de una era, que ya ganó un Mundial en 2022, contra una nueva generación con hambre que no sabe lo que es perder finales. Messi contra Lamine Yamal. La segunda estrella contra un hito que lleva 64 años sin repetirse. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el juez. La táctica, lo técnico, lo físico... el jurado. A partir de las 21:00, el juicio final.

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En ese entramado, Birja Iglesias ha alzado la voz en aquello que hace unas semanas hacía KQ en este diario: el elevado precio de las entradas de la final. Y no solo eso, también en el de la reventa. El delantero de La Roja, nada ajeno a pronunciarse sobre asuntos que afectan a la afición, compartió en sus historias de Instagram una imagen con el mapa del estadio y el coste de los tickets en cada zona. Junto a ella, un mensaje tan breve como directo: “Una vergüenza”.

Entradas al alcance de muy pocos

Las cifras, en efecto, dan vértigo. La FIFA ha abierto su canal de “últimas entradas” para quienes todavía sueñan con asistir al partido, pero el acceso está reservado para muy pocos bolsillos: los tickets disponibles parten de los 7.000 euros y llegan hasta los 50.000 euros en las zonas de mayor categoría, lo que convierte a esta final en la más cara de la historia de la Copa del Mundo.

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Y es que las entradas al principio costaban entre 3.650 euros y los 9.600. Pero esas ya se agotaron hace tiempo. Desde ahora, quienes quieran presenciar el duelo entre España y Argentina solo pueden recurrir al canal oficial de últimas entradas o al mercado de reventa. Es decir, unos 90.000 euros aproximadamente.

La FIFA insiste en que solo reconoce como seguro su propio canal oficial de reventa, pensado para permitir la compraventa de entradas entre particulares con garantías tanto para compradores como para vendedores, y recomienda evitar las plataformas no autorizadas para reducir el riesgo de fraude o de adquirir localidades que después puedan quedar invalidadas.

Historia de Instagram de Borja Iglesias en la que desgrana los precios de cada sector del estadio de Nueva York
Historia de Instagram de Borja Iglesias en la que desgrana los precios de cada sector del estadio de Nueva York. (Borja Iglesias/Instagram)

Venta dinámica estrenada en este Mundial 2026

El motivo de esta escalada es el sistema de venta dinámica que la organización ha estrenado en esta edición del torneo, un modelo en el que el precio de las entradas sube en función de la demanda, de forma parecida a como funcionan las aerolíneas o las plataformas de venta de entradas para conciertos. El resultado ha sido un incremento sin precedentes de los precios de las entradas durante todo el torneo.

Para muchos aficionados internacionales, el coste de acceder a los partidos ha terminado condicionando la decisión de viajar, sobre todo si a la entrada hay que sumarle vuelos transoceánicos, alojamiento y varios días de estancia, ya que hay que sumarle que este torneo tenía una ronda extra.

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