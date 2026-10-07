Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Maricarmen, imagen de archivo. (Europa Press)

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El Sindicato de Inquilinas ha comunicado este miércoles el fallecimiento de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio el pasado 23 de septiembre desencadenó movilizaciones, acampadas en plazas de toda España y la convocatoria de una huelga general. Pese a que en los últimos días se logró un pacto sin precedentes para reincorporarla a su hogar, la solución ha llegado demasiado tarde tras un proceso que la organización califica de “torturante”.

Desde el desalojo, Maricarmen permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón como consecuencia del deterioro de su estado de salud derivado del propio desahucio. Aunque la movilización y la presión social lograron en los últimos días “un hito sin precedentes” para reabrir las vías de negociación y asegurar su regreso al inmueble, la medida “ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”, lamenta la organización

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Para la organización, este caso marca un punto de no retorno en la movilización por el derecho a la vivienda: “Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”.

El desahucio de Maricarmen provocó un ‘terremoto’ social y político. El mismo día de su desalojo —tras ser expulsada de la casa en la que había residido desde los 17 años—, una marcha multitudinaria en Madrid desembocó en la acampada de la Puerta del Sol, aún activa. Además de una oleada masiva de protestas por todo el país a raíz de la derogación de los dos decretos, que ha desembocado en la convocatoria de una huelga general y el adelanto de las elecciones.

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“Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’”, señala la nota. El escrito concluye con un mensaje para Maricarmen: “Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”.

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