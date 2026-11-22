La princesa nepalí Ketaki de Chester (La Casa Real de Nepal)

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La antigua princesa de Nepal, Ketaki Shah, ha fallecido a los 78 años de edad. Perteneciente a la dinastía Shah, que rigió los destinos de Nepal durante más de dos siglos, Ketaki ocupaba una posición central en el árbol genealógico de la monarquía del Himalaya: era nieta del rey Tribhuvan, hija del príncipe Basundhara Vir Vikram Shah y de la princesa Helen Shah, sobrina del rey Mahendra y prima hermana de los monarcas Birendra y Gyanendra.

Su muerte deja otro adiós amargo para la familia real nepalí después de la tragedia que envolvió a la corona en 2001. Tras confirmarse su pérdida, la cuenta oficial de la Casa Real nepalí ha emitido un comunicado para expresar el “más profundo pesar por el trágico fallecimiento de Su Alteza Real”.

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Tal y como afirman, “nos entristece profundamente la trágica noticia del prematuro fallecimiento de la princesa Ketaki de Chester. Asimismo, la familia real hace llegar sus oraciones manifestando: ”Transmitimos nuestro más sincero pésame a la afligida familia real y a todos los familiares en estos momentos tan tristes, y rezamos por el descanso eterno de su alma".

La familia real nepalí en Katmandú en 1990. De izquierda a derecha aparecen el rey Birendra, la reina Aishwarya, el príncipe Nirajan y la princesa Sruti Dipendra, todos ellos asesinados a tiros por el heredero al trono, el príncipe Dipendra Bir Bikram Shah Dev, que aparece a la derecha. (Reuters / GC/PB)

La masacre de 2001 que desencadenó la abolición de la monarquía en Nepal

La vida de Ketaki Chester quedó irremediablemente marcada la noche del 1 de junio de 2001. Aquella velada, la princesa acudió como invitada a un banquete familiar en el Palacio Real de Narayanhiti junto a su hermana, la princesa Jayanti. En medio de la reunión, el príncipe heredero Dipendra, vestido con su uniforme militar y portando armas de fuego, desató un violento ataque contra sus propios parientes.

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El ataque se cobró la vida de nueve miembros de la familia real, entre ellos el rey Birendra y la reina Aishwarya, primos de Ketaki. La princesa presenció los hechos a escasos metros y vio cómo su hermana Jayanti murió a causa de las balas del heredero. Ketaki sufrió heridas que la dejaron en estado grave, pero durante la tragedia intentó auxiliar a su tío, el príncipe Dhirendra. Aun así, dos balas le destrozaron el hombro derecho y ligamentos de su brazo izquierdo quedaron severamente dañados.

Tras la matanza, Dipendra se disparó a sí mismo en la cabeza. El heredero sobrevivió al intento de suicidio y, mientras estaba agonizante y en coma en el hospital, le proclamaron rey tres días antes de morir. De este modo, el trono recayó en su tío Gyanendra.

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El rey Birendra de Nepal (segundo por la derecha) y la reina Aishwarya (a la derecha) condecoran al príncipe heredero Dipendra (segundo por la izquierda) durante su ceremonia de mayoría de edad en el palacio real de Narayan Hity en 1990. (Reuters/CP)

No obstante, el baño de sangre, sumado a la destitución del Gobierno para tomar el poder absoluto en 2005, debilitó de forma irreversible la imagen y legitimidad de la institución. El 28 de mayo de 2008, la Asamblea Constituyente votó a favor de poner fin a 240 años de reinado de la dinastía Shan para proclamar una república democrática. Rompiendo años de silencio y tabú, Ketaki confesó años más tarde distintos testimonios que desmentían que Dipendra actuara de manera accidental o inconsciente.

Por qué tuvo que renunciar a su título real

Mucho antes de la tragedia palaciega, la vida de Ketaki ya había experimentado un drástico giro debido a las rígidas normas dinásticas que regían la corte nepalí. En 1968 contrajo matrimonio en primeras nupcias con Kumud Shamsher Jang Bahadur Rana, integrante del linaje que históricamente ostentó los puestos hereditarios de primeros ministros en el reino. Aquella unión aristocrática acabó siendo efímera y concluyó al poco tiempo.

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Años después, rehízo su vida sentimental al unirse en segundas nupcias con Alan Roy Chester, un piloto de aviación comercial británico. Las estrictas leyes de la corona impedían a una princesa contraer nupcias con un ciudadano extranjero común sin perder sus prerrogativas de cuna. Por este motivo, Ketaki tuvo que renunciar formalmente a su título de princesa y a su estatus dinástico, adoptando el apellido de su esposo. Fruto de este matrimonio nacieron sus dos hijos, Roy Chester y Selina Chester, con quienes forjó una vida lejos del protocolo de Estado, aunque sin romper los lazos afectivos con una familia cuya trágica historia ella ayudó a documentar.