Para qué sirve el agujero del imperdible: es la clave de un mecanismo que se inventó en el siglo XIX

Imagen de varios imperdibles. (Magnific)

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El imperdible es uno de esos objetos cotidianos que apenas ha cambiado con el paso del tiempo. La mayoría de la gente sabe cómo es y ha usado alguna vez uno. Sin embargo, pese a ser un utensilio muy conocido y presente en la mayoría de hogares, esconde algunos detalles que suelen pasar desapercibidos.

Aunque pueda parecer que cada una de sus partes tiene únicamente una función estética o estructural, lo cierto es que fue diseñado para ser práctico y seguro. Un ejemplo es el pequeño agujero situado en su base, un detalle al que pocas personas prestan atención, pero que tiene una utilidad.

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Para qué sirve el agujero de un imperdible

Aunque pueda parecer un simple detalle del diseño, este pequeño agujero desempeña una función esencial para su funcionamiento. Forma parte del mecanismo de la espiral, que actúa como un muelle o resorte y proporciona la tensión necesaria para que el alfiler pueda abrirse y cerrarse correctamente.

Gracias a este sistema, el imperdible recupera automáticamente su posición de cierre después de abrirse y mantiene la presión suficiente para sujetar la tela de forma segura. En otras palabras, ese pequeño orificio contribuye a que el mecanismo conserve su elasticidad y estabilidad, evitando que el alfiler se abra con facilidad o pierda eficacia con el uso.

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Quién inventó el imperdible

Aunque hoy en día es un objeto de uso cotidiano, el imperdible tiene una historia que se remonta al siglo XIX. Fue inventado en 1849 por el mecánico e inventor estadounidense Walter Hunt, quien ideó este sistema mientras buscaba una forma rápida de saldar una deuda.

Walter Hunt, inventor del imperdible

Cuenta la historia que dobló un trozo de alambre hasta crear un mecanismo con una espiral y un cierre que protegía la punta, dando lugar a un diseño mucho más seguro que los alfileres convencionales de la época.

Poco después registró la patente de su invento, aunque terminó vendiéndola por apenas 400 dólares para hacer frente a sus problemas económicos. Con el paso de los años, el imperdible se popularizó en todo el mundo gracias a su sencillez, bajo coste y facilidad de uso, convirtiéndose en un objeto imprescindible tanto en los hogares como en los talleres de costura.

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Por qué su diseño apenas ha cambiado en más de 170 años

A diferencia de otros utensilios cotidianos que han evolucionado con el tiempo, el imperdible ha mantenido prácticamente el mismo diseño desde su creación. La razón es sencilla: su estructura combina simplicidad, seguridad y eficacia. La espiral funciona como un resorte que aporta la tensión necesaria para abrir y cerrar el alfiler, mientras que el cierre protege la punta y reduce el riesgo de pinchazos accidentales.

Esta combinación de prestaciones hace que el imperdible sea resistente, reutilizable y fácil de fabricar, por lo que apenas ha necesitado modificaciones a lo largo de más de 170 años. Aunque hoy existen modelos de distintos tamaños, materiales y colores para adaptarse a diferentes usos, el mecanismo básico sigue siendo el mismo que ideó Walter Hunt hace dos siglos.

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