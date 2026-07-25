El fichaje de Diomandé obligaría al Real Madrid a una gran venta: 120 millones para competir con Rodrygo, Brahim, Güler y Mastantuono

Yan Diomande en el partido contra Francia. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Real Madrid sigue moviéndose en el mercado. El primero en aparecer en la lista fue Julián Álvarez, tras una oferta de 150 millones de euros que el club vecino rechazó de forma rotunda. Luego vinieron los refuerzos de Marc Cucurella, Bernardo Silva y Konaté. Todos, de forma libre. Pero todavía no ha acabado. Con los rumores de Rodri sobrevolando Valdebebas, otra estrella puede hacer pie en el Santiago Bernabéu: Yan Diomandé.

El club blanco ya ha hecho saber al RB Leipzig su interés, a la vez que ya sabe el precio del extremo de 19 años: entre 100 y 120 millones de euros. Se trata de un extremo que hasta hace poco militaba en las filas del Leganés y que, tras su paso por Alemania y el Mundial 2026, es una de las grandes joyas del fútbol y Costa de Marfil.

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Precisamente, debutó en LaLiga en el estadio blanco frente al Real Madrid con apenas 18 años. Aquel día perdió 3-2, aunque el colegiado no señaló un penalti sobre el propio futbolista: “No sé por qué el árbitro no lo pitó”, dijo en El Chiringuito, yendo más allá al cuestionar la labor de los jueces. “Creo que su actuación fue mala porque no fue falta a Mbappé, tampoco fue penalti... Pero el Real Madrid siempre es así”.

Yan Diomande de Costa de Marfil en una rueda de prensa en Dallas (EE.UU.) durante el Mundial 2026. EFE/ Mariscal

Un fichaje que cambia el tablero

La irrupción de Diomandé en la agenda del Real Madrid ha sorprendido porque buena parte del verano parecía centrada en las pretensiones de Mourinho y en fichar a jugadores con experiencia. Por el momento, el Leipzig ya ha rechazado una oferta de 90 millones + 10 en variables, según Fabrizio Romano.

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Las pretensiones de los alemanes son claras: llegar a los 120 millones de euros, pero el acuerdo podría salir por menos. Sin embargo, el Real Madrid no es el único que se ha fijado en la figura de Diomandé. El PSG le sigue de cerca y el Liverpool también ha preguntado por él. Además, cabe recordar que el Leganés se guardó un porcentaje sobre una futura venta y está pendiente de cada movimiento.

Yan Diomandé del Leipzig celebra tras anotar en el encuentro ante el Wolfsburg en la Bundesliga el domingo 15 de febrero del 2026. (Jan Woitas/dpa via AP)

Demasiados nombres para pocos puestos

Aquí empieza el verdadero problema para el Real Madrid. Vinícius Júnior sigue siendo el dueño indiscutible de la banda izquierda, una posición que ha convertido en su seña de identidad y en la que ha marcado goles decisivos en liga y Champions. A su lado, Kylian Mbappé, aunque figura oficialmente como delantero centro, tiende a caer constantemente hacia ese mismo costado para encarar hacia dentro con su pierna derecha. Con una posible salida del brasileño, no sería raro que el francés reclamara la banda izquierda, donde también le gusta moverse al costamarfileño.

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En la otra, Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Arda Güler o Franco Mastantuono también pelean por un sitio en el que parece que Diomandé partiría como favorito. Buena parte de su temporada en la Bundesliga la ha pasado allí, con 12 goles y 8 asistencias en 32 partidos.

Diomandé disputa un balón con Sorloth. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La incógnita Vinicius

Hay un dato que no es casual: Diomandé está representado por Roc Nation Sports, la agencia fundada por Jay-Z, la misma que gestiona los intereses de Vinícius Júnior y con la que el club negocia en paralelo su renovación. La renovación del brasileño continúa estancada y la entrada del Real Madrid en la puja por Diomandé puede verse como un sustituto a la salida del 7, sobre todo con el Manchester United rondando, que habría ofrecido aproximadamente 180 millones de euros por el jugador que a día de hoy tiene contrato hasta 2027.

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Desde el Real Madrid son claros: “Hay una fecha para reunirse con Roc Nations y avanzar en la renovación de Vinícius” o, “Vinícius quiere quedarse y el Real Madrid quiere a Vinícius”, de Florentino Pérez durante las elecciones. No obstante, Liverpool y Newcastle ya han empezado a preguntar por su situación por si las negociaciones no llegan a buen puerto.