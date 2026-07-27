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La joya de 19.800 euros que Ester Expósito se llevó de su tarde de compras con Mbappé y su suegra en París: una gargantilla de diamantes y oro de 18 quilates

La pareja acudió junto a Fayza Lamari, madre del futbolista, a tiendas de lujo como Messika, donde Expósito obtuvo la pieza

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La tarde de compras de Mbappé y Ester Expósito en Messika (Instagram)
La tarde de compras de Mbappé y Ester Expósito en Messika, en montaje de Infobae (Instagram)

Ester Expósito y Mbappé convirtieron una tarde de compras en París en un escaparate de lujo junto a la madre del futbolista. Tras su visita por la capital francesa, Expósito se llevó una gargantilla de oro amarillo y diamantes valorada en casi 20.000 euros, en un encuentro privado con la firma francesa Messika que la propia marca ha exhibido después en sus redes sociales.

La joya elegida ha sido la gargantilla Move Link, fabricada en oro amarillo de 18 quilates y diamantes, con un precio exacto de 19.800 euros. Según ha explicado la propia casa, la visita tuvo lugar el viernes 24 de julio en su boutique de la Rue de la Paix junto a Fayza Lamari, madre y representante del delantero del Real Madrid.

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La escena se ha producido después de que Francia cayera ante España en la semifinal del Mundial 2026, partido en el que la actriz madrileña se mantuvo desaparecida sin revelar si apoyaba a la selección de su país o en la que jugaba su novio. Desde entonces, ambos han pasado unos días en la capital francesa y han dejado ver su relación con una salida por la avenida Montaigne, cerca de los Campos Elíseos, rodeados de seguridad y entrando en varias boutiques de moda y joyería.

La tarde de compras de Mbappé y Ester Expósito en Messika (Instagram)
La tarde de compras de Mbappé y Ester Expósito en Messika (Instagram)

La gargantilla de Ester Expósito

Según Messika, Mbappé, Lamari y Expósito acudieron a la tienda en un encuentro privado para conocer sus últimas creaciones y compartir “un momento especial”. Ese mensaje modifica la interpretación inicial de las imágenes, porque la parada en la joyería no parece responder a una compra improvisada, sino a una visita organizada por la firma. La pieza elegida durante la visita es la Move Link, una gargantilla que recupera la cadena de eslabones tipo gourmette y la traslada al lenguaje habitual de Messika. El diseño combina oro pulido con zonas engastadas y suma 1,70 quilates de diamantes con calidad G/VS.

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Esa clasificación indica un color muy próximo al incoloro y pequeñas inclusiones difíciles de apreciar a simple vista. La joya puede ajustarse entre 26 y 37 centímetros, de modo que funciona tanto como gargantilla cerrada como con una caída algo más suelta para variar según el estilismo. La misma pieza, que ya está agotada en web, se fabrica también en oro blanco y en oro rosa.

La tarde de compras de Mbappé y Ester Expósito en Messika (Instagram)
La tarde de compras de Mbappé y Ester Expósito en Messika (Instagram)

La colección Move Link, citada por la firma, reinterpreta las cadenas tradicionales desde una estética más moderna con piezas pensadas tanto para mujeres como para hombres. Ese enfoque, más versátil que el de cualquier otra pieza de lujo, permite combinar la joya con todo tipo de atuendos y para ocasiones variadas.

Imágenes del increíble ambiente que se vivió en 'La Casita' de Bad Bunny. El artista puertorriqueño compartió escenario y fiesta con estrellas del cine y el deporte como Ester Expósito, Mbappé y Sergio Camello.

La tarde de Ester Expósito con la madre de Mbappé

Durante esa misma salida, la actriz ya llevaba otras piezas de alto valor. En la muñeca lucía un reloj Panthère de Cartier con caja de oro amarillo y corona decorada con un zafiro azul, valorado en 35.900 euros, a juego con una pulsera de eslabones. El recorrido de la pareja y de Fayza Lamari incluyó también paradas en Dior y Jacquemus. Las imágenes les mostraron bajándose de la mano de un vehículo privado, apresurados y con público alrededor mientras accedían a algunos de los puntos más caros de la capital francesa.

La tarde de compras de Mbappé y Ester Expósito en Messika (Instagram)
Mbappé con su madre en Messika (Instagram)

Expósito eligió para esa salida una camiseta negra y una falda midi satinada en rosa claro, además de salones, gafas de sol de ojo de gato y un bolso pequeño. Por su parte, Kylian Mbappé vistió camiseta amarilla, bermudas y zapatillas. Lo que se desconoce es si su paso por la boutique terminó en compra o colaboración. La casa francesa no ha detallado las condiciones del encuentro, aunque sí ha logrado convertir una visita privada en una exhibición pública de gran alcance y situar en el centro de la conversación un collar de casi 20.000 euros.

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