El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Grimaldo: más de 20 millones de euros y cuatro temporadas

El lateral izquierdo Alejandro Grimaldo (OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS)

En medio del culebrón con Julián Álvarez que ha acaparado los focos del mercado de fichajes, y tras el fiasco con Marc Cucurella, el Atlético de Madrid ha continuado moviéndose para reforzar el equipo. Ahora, ha anunciado el fichaje de Alejandro Grimaldo. El jugador del Bayer Leverkusen se suma a las filas rojiblancas para reforzar la plantilla. El acuerdo se ha cerrado por una suma de más de 20 millones y cuatro temporadas en el club rojiblancos

El club rojiblanco lleva tiempo tanteando el mercado. Sabían que necesitaban reforzar la plantilla, para afrontar una nueva temporada y volver a tener opciones de luchar por todos los títulos. Su gran salida fue Griezmann, que puso rumbo a Estados Unidos a final de temporada para cumplir con su sueño americano. Una baja notable dado el peso del francés en el vestuario. Sabían que el principito tenía ya los días contados en el Metropolitano, pero no por ello deja de ser un hueco difícil de suplir y más después de la temporada que registró para despedirse. No fue el único mazazo.

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Marc Cucurella fue otro de los futbolistas a los que se acercaron. Su estilo de juego y características ligaban a la perfección con las exigencias del Cholo. ¿El problema? El FC Barcelona estaba también en la carrera por el jugador. Finalmente fue un tercero en discordia, el Real Madrid, quien se hizo con el lateral. Los rojiblancos, obligados a fichar, continuaron lanzando la caña para intentar pescar. En esas se topó con Alejandro Grimaldo, jugador del Bayer Leverkusen. Visto lo ocurrido con el ya exdefensa del Chelsea, se movieron rápido para evitar que la escena se volviera a repetir.

El jugador español Alejandro Grimaldo (Europa Press)

Al final se ha hecho realidad. Grimaldo es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Así lo ha anunciado el club rojiblanco después de llegar a un acuerdo con el equipo alemán. A pesar de que el defensa no cuenta con las mismas características que Cucurella, sí es todo lo que busca Simeone. El entrenador argentino siempre ha priorizado en su esquema futbolistas con carácter, sacrificio y capacidad de trabajo, pero la llegada de Alejandro Grimaldo supondría un cambio de matiz en la banda izquierda, ya que se trata de un futbolista con clara vocación ofensiva, zurdo, con grandes recursos en campo rival y menos contundencia defensiva.

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Grimaldo, un refuerzo para la defensa del Atlético de Madrid

Grimaldo llega en plena madurez futbolística, con 30 años y una amplia experiencia en sistemas que requieren recorrido y profundidad por la banda. Acostumbrado a actuar en una defensa de cinco, ha ocupado el carril izquierdo en posiciones más avanzadas de lo habitual para un lateral. Tanto Xabi Alonso como otros técnicos han intentado potenciar su facilidad para asociarse y su precisión en los envíos al área. Sus estadísticas esta temporada refuerzan ese perfil: ha anotado 14 goles y ha repartido 12 asistencias en 46 partidos oficiales, números poco habituales para un jugador de su posición.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la oferta del Real Madrid por el delantero, Enrique Cerezo ratificó el rechazo del club y remitió a cualquier interesado a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros

La llegada de Grimaldo al Atlético de Madrid supone una novedad relevante para el grupo dirigido por Simeone. Su presencia aportaría alternativas ofensivas claras, pero también exigiría cambios en la estructura táctica para aprovechar todas sus virtudes. En el pasado, el técnico argentino no siempre ha logrado sacar el máximo partido a jugadores con características similares, por lo que su llegada podría abrir la opción de modificar el sistema habitual.

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En este contexto, una línea de cinco defensores aparece como una alternativa viable tanto de forma puntual como de manera continuada. Giuliano Simeone ha mostrado capacidad para desempeñar funciones por el costado derecho, mientras que Grimaldo podría encargarse del sector izquierdo, proporcionando mayor profundidad y capacidad de llegada desde la banda. De esta manera, el equipo podría beneficiarse de la calidad ofensiva de Grimaldo sin perder equilibrio en el resto de las líneas.