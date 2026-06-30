España Deportes

El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Grimaldo: más de 20 millones de euros y cuatro temporadas

El jugador se suma a la plantilla del Cholo Simeone para reforzar el equipo

Guardar
Google icon
El lateral izquierdo Alejandro Grimaldo (OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS)
El lateral izquierdo Alejandro Grimaldo (OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS)

En medio del culebrón con Julián Álvarez que ha acaparado los focos del mercado de fichajes, y tras el fiasco con Marc Cucurella, el Atlético de Madrid ha continuado moviéndose para reforzar el equipo. Ahora, ha anunciado el fichaje de Alejandro Grimaldo. El jugador del Bayer Leverkusen se suma a las filas rojiblancas para reforzar la plantilla. El acuerdo se ha cerrado por una suma de más de 20 millones y cuatro temporadas en el club rojiblancos

El club rojiblanco lleva tiempo tanteando el mercado. Sabían que necesitaban reforzar la plantilla, para afrontar una nueva temporada y volver a tener opciones de luchar por todos los títulos. Su gran salida fue Griezmann, que puso rumbo a Estados Unidos a final de temporada para cumplir con su sueño americano. Una baja notable dado el peso del francés en el vestuario. Sabían que el principito tenía ya los días contados en el Metropolitano, pero no por ello deja de ser un hueco difícil de suplir y más después de la temporada que registró para despedirse. No fue el único mazazo.

PUBLICIDAD

Marc Cucurella fue otro de los futbolistas a los que se acercaron. Su estilo de juego y características ligaban a la perfección con las exigencias del Cholo. ¿El problema? El FC Barcelona estaba también en la carrera por el jugador. Finalmente fue un tercero en discordia, el Real Madrid, quien se hizo con el lateral. Los rojiblancos, obligados a fichar, continuaron lanzando la caña para intentar pescar. En esas se topó con Alejandro Grimaldo, jugador del Bayer Leverkusen. Visto lo ocurrido con el ya exdefensa del Chelsea, se movieron rápido para evitar que la escena se volviera a repetir.

El jugador español Alejandro Grimaldo (Europa Press)
El jugador español Alejandro Grimaldo (Europa Press)

Al final se ha hecho realidad. Grimaldo es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Así lo ha anunciado el club rojiblanco después de llegar a un acuerdo con el equipo alemán. A pesar de que el defensa no cuenta con las mismas características que Cucurella, sí es todo lo que busca Simeone. El entrenador argentino siempre ha priorizado en su esquema futbolistas con carácter, sacrificio y capacidad de trabajo, pero la llegada de Alejandro Grimaldo supondría un cambio de matiz en la banda izquierda, ya que se trata de un futbolista con clara vocación ofensiva, zurdo, con grandes recursos en campo rival y menos contundencia defensiva.

PUBLICIDAD

Grimaldo, un refuerzo para la defensa del Atlético de Madrid

Grimaldo llega en plena madurez futbolística, con 30 años y una amplia experiencia en sistemas que requieren recorrido y profundidad por la banda. Acostumbrado a actuar en una defensa de cinco, ha ocupado el carril izquierdo en posiciones más avanzadas de lo habitual para un lateral. Tanto Xabi Alonso como otros técnicos han intentado potenciar su facilidad para asociarse y su precisión en los envíos al área. Sus estadísticas esta temporada refuerzan ese perfil: ha anotado 14 goles y ha repartido 12 asistencias en 46 partidos oficiales, números poco habituales para un jugador de su posición.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la oferta del Real Madrid por el delantero, Enrique Cerezo ratificó el rechazo del club y remitió a cualquier interesado a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros

La llegada de Grimaldo al Atlético de Madrid supone una novedad relevante para el grupo dirigido por Simeone. Su presencia aportaría alternativas ofensivas claras, pero también exigiría cambios en la estructura táctica para aprovechar todas sus virtudes. En el pasado, el técnico argentino no siempre ha logrado sacar el máximo partido a jugadores con características similares, por lo que su llegada podría abrir la opción de modificar el sistema habitual.

En este contexto, una línea de cinco defensores aparece como una alternativa viable tanto de forma puntual como de manera continuada. Giuliano Simeone ha mostrado capacidad para desempeñar funciones por el costado derecho, mientras que Grimaldo podría encargarse del sector izquierdo, proporcionando mayor profundidad y capacidad de llegada desde la banda. De esta manera, el equipo podría beneficiarse de la calidad ofensiva de Grimaldo sin perder equilibrio en el resto de las líneas.

Temas Relacionados

Atlético de MadridLaLigaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

Al delantero francés se le ha visto en varias charlas con el cuerpo técnico de Didier Deschamps

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 30 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Las primeras selecciones en sellar su pase a octavos de final son Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 30 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

La internacional española fue una de las heroínas de la Champions League

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 30 de junio, resultados, clasificados, batacazos y todas las novedades del día

Este martes continúan los partidos de 16avos de final con encuentros que prometen estar cargados de emociones

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 30 de junio, resultados, clasificados, batacazos y todas las novedades del día

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

La selección española se enfrentará al equipo austríaco el próximo jueves 2 de junio, donde lucharán por el pase a octavos de final

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

DEPORTES

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 30 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo