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Dónde ver los partidos del Mundial 2026: de los encuentros de España a los de Inglaterra, Brasil, Argentina o Francia

El primer partido del Mundial 2026 enfrentará a México y Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio

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El trofeo del Mundial (REUTERS/Mandel Ngan)
El trofeo del Mundial (REUTERS/Mandel Ngan)

El Mundial 2026 está a punto de dar el pistoletazo de salida. Este jueves el balón oficial del torneo (denominado Trionda), comenzará a rodar por el césped del estadio Azteca de México para dar inicio al primer partido de la competición. El partido inaugural, programado para el 11 de junio a las 21 horas en España (14 hora local en México), enfrentará a México contra Sudáfrica. A partir de ese momento, las distintas selecciones debutarán en el Mundial durante la fase de grupos. España lo hará el día 15 de junio en un partido ante Cabo Verde.

Para la organización del torneo, la FIFA estima ingresos cercanos a los 3.800 millones de dólares gracias a la venta de derechos audiovisuales. Estos derechos se han distribuido entre 77 operadores de todo el mundo, garantizando una cobertura internacional sin precedentes. En el caso de España, RTVE será la principal cadena encargada de acercar la competición al público, aunque no será la única vía disponible para seguir los partidos.

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El Mundial 2026 contará con 104 encuentros, una cifra que supera la de ediciones pasadas, lo que ha motivado a los diferentes operadores y plataformas a diseñar propuestas diversas para acceder a la cobertura, desde emisiones en abierto hasta servicios de pago con cobertura total. RTVE compartirá la transmisión del torneo con Mediapro, empresa que dispone de una sublicencia para explotar los derechos y que distribuirá la señal a través de DAZN.

Los jugadores de la selección española de fútbol (Europa Press)
Los jugadores de la selección española de fútbol (Europa Press)

Esta plataforma será la encargada de comercializar el campeonato entre los operadores de televisión de pago en España. Para hacerse con los derechos, la corporación pública realizó una inversión de 55 millones de euros, superando a varias cadenas privadas interesadas en el evento. Según lo previsto, RTVE emitirá 33 de los 104 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección española, 17 partidos de la fase de grupos y las principales eliminatorias, que abarcan desde los dieciseisavos de final hasta la final del 19 de julio, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Algunos de los partidos más atractivos de la fase de grupos que serán transmitidos por RTVE incluyen el Brasil-Marruecos; Francia-Senegal; Inglaterra-Croacia y Colombia-Portugal. Esta selección de partidos permitirá a los aficionados españoles seguir enfrentamientos de alto nivel y a las principales figuras del fútbol internacional, además de todos los compromisos de la Selección nacional.

En cuanto a las alternativas de pago, DAZN ofrecerá la cobertura completa del torneo a través de sus canales, utilizando la señal producida por Mediapro. Los clientes de Movistar Plus+, así como los abonados de Orange tendrán a los canales habilitados para el campeonato, aunque deberán tener contratados unos paquetes específicos. Esta oferta garantiza que los usuarios de servicios de televisión de pago podrán seguir la totalidad de los 104 partidos, sumando así una opción integral para quienes desean disfrutar de todos los detalles y encuentros del evento.

El alemán no incluyó a Argentina

A qué hora es el partido inaugural

El partido inaugural entre México y Sudáfrica tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 21 horas. Mientras que en Ciudad de México, escenario del primer duelo del Mundial 2026, será a las 13 horas, así como en El Salvador, Honduras y Costa Rica. En Perú, Colombia y Panamá se verá a las 14 horas; en Argentina, Paraguay y Uruguay a las 16 horas; y en Miami, Chile, Venezuela y Bolivia será verá a las 15 horas.

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