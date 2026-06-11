La peor racha de España en los Mundiales: del desierto de 24 años sin clasificar a tres ediciones seguidas sin pasar de octavos

La peor racha de la selección española. (AFP)

España es campeona del mundo. Tiene una estrella sobre el escudo y una generación dorada que sigue siendo referencia del fútbol mundial. Pero detrás de estos últimos años hay una historia llena de fracasos, eliminaciones y partidos que todavía duelen.

En esencia, hay dos rachas que definen a la perfección esa sensación. Una, la más larga y olvidada, que duró 24 años. Y otra, la más reciente y actual, que ya lleva tres Mundiales seguidos sin pasar de octavos de final.

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Ahora, España tiene la etiqueta de favorita. Una nueva generación de futbolistas capitaneada por jóvenes como Lamine Yamal o Pedri y la experiencia de Rodri o Mikel Oyarzabal que sueña con la segunda estrella. Pero primero, habrá que superar esa mala racha y, después, enfrentarse a las más fuertes.

El gol de Iniesta en la final del Mundial 2010. (EFE/Cézaro de Luca)

El desierto: 1954-1974

Entre el cuarto puesto en Brasil 1950 y la clasificación para Argentina 1978, España vivió el peor periodo de su historia. Cuatro eliminaciones en fase de clasificación (1954, 1958, 1970 y 1974) y dos primeras rondas sin pena ni gloria (Chile 1962 e Inglaterra (1966). 24 años sin protagonismo real en un Mundial.

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Las razones no fueron solo deportivas. La RFEF vivía en un caos permanente: seleccionadores que entraban y salían, comités técnicos que no se ponían de acuerdo, ausencia total de proyecto. A eso se sumó una decisión que resultó catastrófica: entre 1962 y 1973, la federación cerró las fronteras de la liga española al fútbol extranjero, aislando a sus jugadores. Mientras Alemania, Holanda o Italia modernizaban sus estructuras, España miraba hacia dentro.

Y por si fuera poco, la FIFA introdujo en los años sesenta una norma que dejó a España sin sus mejores jugadores: ningún futbolista que ya hubiera representado a otro país podía volver a hacerlo con una federación diferente. Es decir, Di Stéfano no podía jugar. Tampoco Kubala. Dos de los mejores jugadores del mundo de la época, ambos con pasaporte español, vetados de La Roja.

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El exjugador del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano (imagen del Real Madrid)

El azar elimina a España

La clasificación para Suiza 1954 fue uno de los episodios más surrealistas que ha vivido la selección. España ganó 4-1 en Madrid a Turquía y perdió 1-0 en Estambul. Empate en la eliminatoria, tercer partido en Roma. El encuentro terminó 2-2 en la prórroga y, como entonces no había penaltis, el reglamento ordenaba resolver la plaza mediante sorteo.

Un niño italiano de 14 años, Franco Gemma, metió la mano en una copa y sacó el papel con el nombre de Turquía. España se quedó fuera por el azar de un sorteo celebrado en los palcos del estadio. La delegación española se fue a casa enfurecida. Dimitieron el seleccionador, la junta directiva entera de la RFEF y el representante español ante la FIFA.

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La delantera más talentosa, fuera en la clasificación

Cuatro años después llegó quizás el mayor absurdo de todos. En Suecia 1958, España tenía una de las mejores delanteras que se recuerdan: Di Stéfano, Kubala, Gento, Luis Suárez y Miguel González en la misma línea. No sirvió de nada. Una derrota en Glasgow ante Escocia y un empate en Madrid ante Suiza en el primer partido dejaron a La Roja fuera.

Salimos a la calle para conocer la opinión de los aficionados sobre las posibilidades de la Selección Española en el próximo Mundial. Las reacciones a la lista de convocados de Luis de la Fuente son variadas.

La Batalla de Lieja

El intento de clasificación para México 1970 terminó de la peor manera posible. En Bélgica, en un partido que los periodistas españoles llamaron la “Batalla de Lieja”, la policía militar belga agredió al defensa Eladio Silvestre en el túnel de vestuarios cuando este protestaba su expulsión. El resto del banquillo español saltó al pasillo y aquello terminó en una pelea a puñetazos que fue televisada en directo. El episodio descompuso por completo al equipo, que meses después cayó 2-0 en Helsinki ante Finlandia. Fuera, otra vez.

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Para Alemania 1974, España llegó al partido decisivo contra Yugoslavia en Frankfurt con opciones reales. Un resbalón del portero Iribar en el césped mojado en el minuto 13, un gol del central Katalinski y una muralla yugoslava inquebrantable durante el resto del partido. Eliminación por 1-0. Segundo Mundial consecutivo visto desde casa.

La racha reciente: tres Mundiales, cero cuartos

Y de ahí pasamos a intervenciones en todos los mundiales. Desde que España ganara en Sudáfrica, el balance mundialista vuelve a ser preocupante. En Brasil 2014 no pasó de la primera fase: cayó 5-1 ante Holanda y 2-0 ante Chile sin que Del Bosque se atreviera a renovar el bloque que había ganado todo.

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En Rusia 2018 llegó sin seleccionador (Lopetegui fue destituido dos días antes del inicio del torneo por firmar con el Real Madrid) y cayó en octavos eliminada por el país anfitrión en los penaltis, después de un partido en el que tuvo la pelota durante casi todo el tiempo, pero sin generar peligro real.

La selección española se lamenta tras caer eliminada en el Mundial 2022. (AP Foto/Luca Bruno)

En Qatar 2022, Luis Enrique construyó el equipo más radical tácticamente de todos los presentes en el torneo, goleó 7-0 a Costa Rica en el debut y luego desapareció. Japón y Marruecos, con cerca del 80% de posesión en ambos casos, le mostraron a España que controlar el balón no es lo mismo que controlar el partido.

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Once partidos en los últimos tres mundiales y solamente tres victorias. Australia en 2014, Irán en 2018 y Costa Rica en 2022. Ahora, España debuta ante Cabo Verde el lunes 15 de junio con el reto de romper con la mala racha, siendo campeona de Europa y como favorita este Mundial 2026.