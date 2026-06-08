Madrid despide al papa León XIV en una gran fiesta en el Bernabéu ante 70.000 personas, guiños al fútbol y un Bustamante entregado

El papa León XIV a su llegada al encuentro con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). (Europa Press)

Pasadas ya la vigilia con los jóvenes y la solemne misa del Corpus Christi, ha llegado el tercer evento multitudinario en la agenda del papa León XIV en Madrid: la fiesta de la diocesaneidad con Madrid, Getafe y Alcalá en el Santiago Bernabéu, justo un día después de que Florentino Pérez ganase las elecciones del Real Madrid. El estadio ha recibido 70.000 personas a las que les une algo muy especial. “La Iglesia es una familia, y queremos encontrarnos con nuestro Padre como si nos visitara en el salón de nuestra casa“, explicaron José Luis Díaz Lorenzo y Fernando Rubiola, organizadores del encuentro en el momento en el que se anunció el encuentro.

Las primeras horas del evento han fluido con distintas visitas y shows para unir a todos los asistentes y que puedan reconocerse y apoyarse al descubrir que, a pesar de sus diferencias, tienen un objetivo común: la fe. Tras la actuación de apertura de El Pulpo, los fieles han sido testigos de una actuación del Coro Familiar de la Iglesia de Madrid, formado por 1.000 cantantes (300 niños), 70 músicos y 100 bailarines. Christian Gálvez y Patricia Pardo se han encargado desde entonces de guiar el evento: “No hemos venido a ver fútbol, vamos a ver algo más importante”, ha recordado el presentador.

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También se han encargado de dar paso a todos los invitados de la tarde, como Jorge Blas, que ha traído la ilusión al Bernabéu con tres trucos de magia: con una calculadora, con un cuadro con figuras de madera, así como uno de cartas. El ilusionista ha recordado que hoy se han reunido para conocer al “anfitrión de la historia más trascendental de la historia de la humanidad. Todos teníamos lugares distintos, pero hoy hemos entendido que vamos al mismo lugar”. Y así ha sido, porque detrás de ella han entrado un niño y una niña del colegio Nuestra Señora de la Merced de Tres Cantos para describir al público cómo ha sido su camino a la fe.

Actuación del cantante Íñigo Quintero en el Santiago Bernabéu ante miles de feligreses que esperan la llegada del papa León XIV. (Infobae)

Música, risas y dos procesiones en una para amenizar la llegada de León XIV

Aunque el papa no ha aparecido en el estadio hasta las 19 horas, el ambiente ha estado muy animado desde el principio. Tras el testimonio de más jóvenes y su encuentro con Cristo, Íñigo Quintero ha salido al escenario para cantar ‘Si no estás’. Recordemos que la canción alcanzó el top 16 mundial de Spotify en una semana en 2022, algo que solo ha pasado con grandes artistas españoles como Rosalía o Quevedo.

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Inmediatamente después, las pantallas del Bernabéu han cambiado su retransmisión en directo del evento para mostrar la oración por la Virgen de la Almudena en la catedral, donde el papa León XIV ha entregado la Rosa de Oro a la Virgen. Los gritos, los aplausos y los vítores no han faltado desde la otra punta de la ciudad cuando el pontífice ha entrado por la catedral. Algo que se ha prolongado incluso durante el momento de silencio tras la oración en la catedral de la Almudena: “¡Viva el papa!”, han reiterado en varias ocasiones.

A su salida y para amenizar su llegada, la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli han salido de procesión por el campo del estadio, donde se han quedado hasta el final del evento. A esto le han precedido cinco canciones con cinco oraciones y un monólogo del humorista Santi Rodríguez, mientras León se desplazaba en el papamóvil. “Santi intenta hacer reír un poquito”, le dijeron al aceptar el show de hoy, y así ha sido porque no han faltado aplausos y risas para calmar los nervios por la inminente entrada del pontífice.

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El papa León XIV recorre el césped del Bernabéu en un carrito de golf para acercarse a la comunidad diocesana (Infobae)

León XIV disfruta con sonrisas y regalos su paso por el Santiago Bernabéu

El público del Santiago Bernabéu ha recibido al pontífice con vítores, entre los que ha predominado el lema “Contigo, León, un solo corazón”. Después, David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges han interpretado la canción de ‘Alza la mirada’ creada para la visita del papa a España. Por su parte, el papa León XIV ha recorrido el césped con un carrito de golf adaptado especialmente para esta ocasión. Su cercanía, saludos y bendición a otro bebé han provocado que la comunidad diocesana le haya dado una ovación de más de dos minutos.

Una vez se ha hecho el silencio, el arzobispo de Madrid, José Cobos Cano, ha pronunciado una breve reflexión al pontífice: “Esta es la comunidad, la que está en Madrid, la que está en las calles”, ha comenzado. Además, en referencia a lo ocurrido segundos antes, ha precisado que “más allá de la música, canta con la voz, canta con el corazón y canta con la vida”. Pero ha matizado que “la Iglesia no existe para sí misma, sino para evangelizar, una misión donde todos participamos”, ha añadido justo antes de decir que “es necesario que aprendamos a cantar juntos”.

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Al arzobispo le han seguido varios testimonios y una actuación muy emocionante para el público de La Voz del Desierto. El pontífice ha abrazado a cada uno de los miembros del grupo y les ha hecho un regalo, algo que ya hizo ayer con los presentadores del evento en el Movistar Arena. Acto seguido, Manolo Lama y Paco González, junto a varios niños, han protagonizado una metáfora que unía la comunidad con el fútbol en la que esperaban “seguir metiendo goles”. Durante los minutos de la actuación, se ha podido ver cómo el pontífice disfrutaba del espectáculo, en el que se le ha escapado alguna risa.

Después, León ha escuchado las vivencias de varias personas y los retos a los que se han enfrentado. En primer lugar, han hablado dos mujeres y un hombre de Perú que han agradecido la acogida del pueblo español: “Nos sentimos desde el primer momento resguardados y protegidos”. Tras ellos, Álvaro, de 33 años, se ha dirigido al pontífice para confesarle que el año pasado se bautizó e hizo la comunión por primera vez. Según ha confesado, se enamoró cada vez más de la religión según iba leyendo la Biblia y ahora, que se va a casar próximamente, ha querido pedirle su bendición.

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El papa León XIV durante su discurso en el Santiago Bernabéu (Infobae)

El papa León XIV: “Me complace unir mi voz a la vuestra”

Un canto popular con el sacerdote Toño Casado y cinco solistas ha precedido el esperado discurso del papa: “Para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que le marca la vida. Pero hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre”, han sido sus primeras palabras, las cuales han causado una gran sensación entre el público. “Esta velada es un gran himno de fe y me complace unir mi voz a la vuestra para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa que está aprendiendo el arte de la polifonía”, ha añadido.

León XIV ha lanzado una pregunta urgente: si es verdad que los cristianos llegan “allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas”, a los “núcleos más profundos del alma de las ciudades”. Bajo su opinión, “hay que volver a aprender el arte espiritual de ser cordiales, sin el cual incluso el anuncio del Evangelio corre el riesgo de convertirse en una repetición impersonal y, al perder eficacia, deja espacio a la frustración y la desconfianza”.

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Por último, el papa ha tenido unas palabras para los sacerdotes ordenados de la Iglesia católica y les ha instado a reconocer el juicio comunitario como “una de las mayores oportunidades que la sinodalidad ofrece a su ministerio”. También les pide detenerse regularmente con su pueblo para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales y las tensiones sociales a la luz del Evangelio. Además, ha advertido de que reducir la vida eclesial a una rutina en la que cada uno permanece encerrado en sus hábitos equivale a prescindir del Espíritu Santo. Finalmente, el pontífice ha cerrado su discurso con un rezo al Padre Nuestro, que ha terminado, de nuevo, entre miles de aplausos.

Por último, el acto ha concluido con la última actuación de Bustamante, que ha interpretado el Himno de la Alegría para todos los asistentes, con una entrega acorde a la ocasión.

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