De Ibiza a China pasando por Marbella: así son las vacaciones de los jugadores de la Selección española

Los futbolistas de vacaciones (MONTAJE INFOBAE).

Después de semanas de máxima exigencia, emociones y celebraciones tras la conquista del Mundial de 2026, los futbolistas de la selección española disfrutan de un merecido descanso antes de regresar a la rutina de sus respectivos clubes. La normativa de la FIFA garantiza a los internacionales un mínimo de 21 días consecutivos de vacaciones tras la finalización del torneo, un tiempo que los campeones del mundo están aprovechando para viajar, reencontrarse con sus familias o simplemente desconectar lejos de la presión competitiva.

Aunque cada jugador ha elegido un plan diferente, hay un destino que vuelve a imponerse entre las grandes estrellas del fútbol español: Ibiza. La isla balear se ha convertido, un verano más, en el punto de encuentro de varios de los protagonistas del éxito de La Roja.

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Entre los primeros en dejarse ver se encuentran Ferran Torres y Marcos Llorente. Los dos internacionales, unidos por una estrecha amistad también fuera del terreno de juego, han compartido varios días de descanso en la isla pitiusa. Ambos fueron vistos disfrutando del ambiente de Cala Jondal, una de las zonas más exclusivas del litoral ibicenco, donde aprovecharon para relajarse entre playas, gastronomía y paseos en alta mar.

Su paso por el conocido restaurante Casa Jondal no pasó desapercibido. La llegada de los futbolistas despertó el entusiasmo de clientes y trabajadores, que los recibieron entre aplausos y felicitaciones por el reciente título mundial. El establecimiento, dirigido por el chef Rafa Zafra y frecuentado habitualmente por celebridades internacionales, volvió a convertirse en escenario del verano de los campeones.

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Ferran Torres y Marcos Llorente se dan un homenaje en Casa Jondal, el chiringuito más exclusivo de Ibiza (Montaje Infobae)

Durante la comida, Marcos Llorente compartió en sus redes sociales una fotografía de la mesa en la que podían verse dos prestigiosos vinos de la región francesa de Borgoña: un Corton Grand Cru 2022 elaborado por Prince Florent de Mérode, cuyo precio oscila entre los 150 y los 300 euros, y un Chambolle-Musigny 2020 de Domaine G. Roumier, una referencia cuya cotización puede superar los 1.000 euros en algunos establecimientos especializados.

La escapada continuó con una jornada en un yate de lujo de unos 30 metros de eslora, donde también estuvo presente Marc Pubill. Los futbolistas aprovecharon para bañarse en alta mar, recorrer la costa en motos de agua y disfrutar del Mediterráneo antes de volver a la rutina deportiva. Según varias publicaciones, incluso brindaron con una botella de Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru, considerada una de las referencias vinícolas más exclusivas del mundo y cuyo precio puede alcanzar varias decenas de miles de euros.

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Ibiza también ha sido el destino elegido por Lamine Yamal. El joven atacante del FC Barcelona ha compartido algunas imágenes de su estancia en la isla junto a su grupo de amigos y su pareja Inés García, aunque manteniendo un perfil discreto. Además de disfrutar de las playas, el internacional español ha acudido a Lío Ibiza, uno de los espacios de ocio más exclusivos del verano, donde coinciden espectáculos, gastronomía y música.

De Ibiza a Marbella

Mientras buena parte de sus compañeros han apostado por Ibiza, Nico Williams ha preferido la tranquilidad de Marbella para disfrutar de sus vacaciones tras el Mundial. El extremo del Athletic Club pasa estos días junto a su pareja Ainhi García y su familia en una exclusiva villa situada en el complejo Epic Marbella by Fendi, donde tiene previsto permanecer durante esta semana antes de reincorporarse a la disciplina de su club.

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Según informa La Razón, el futbolista adquirió la propiedad, valorada en cerca de cuatro millones de euros, después de haber pasado varios veranos en la vivienda de su hermano Iñaki Williams. Ubicada en la urbanización Sierra Blanca, a escasos 800 metros del mar y con vistas a La Concha, la residencia forma parte de uno de los complejos más exclusivos de la Costa del Sol.

La urbanización de lujo en Marbella en la que Nico Williams pasa las vacaciones (Epic Marbella)

El recinto ofrece servicios propios de un hotel de cinco estrellas, con spa, gimnasio, piscina climatizada, club social, gastrobar, espacios de trabajo compartido y zonas infantiles. Un entorno que permite al internacional español combinar el descanso con la preparación física, ya que puede seguir entrenándose en las instalaciones del complejo mientras disfruta de unos días alejado del foco mediático.

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Vacaciones en casa

Para Mikel Oyarzabal, máximo goleador del Mundial, estas vacaciones también están sirviendo para reencontrarse con personas importantes. Antes de viajar a Ibiza, el delantero pasó por las instalaciones de Zubieta para saludar a sus compañeros de la Real Sociedad, que le recibieron entre abrazos, aplausos e incluso un manteo en reconocimiento a su brillante campeonato.

Aun así, la isla balear no será su único destino este verano. El atacante también tiene previsto regresar a algunos de sus refugios habituales, como Eibar y Jaca, donde suele desconectar del foco mediático antes del inicio de cada temporada.

No todos los internacionales han optado por el ambiente ibicenco. Unai Simón continúa fiel a su forma de entender las vacaciones. El guardameta del Athletic Club prefiere lugares tranquilos y alejados de los grandes focos turísticos. Su localidad natal, Murguía, en Álava, o San Marcial del Vino, en Zamora, siguen siendo algunos de los lugares donde encuentra la calma. Cuando decide salir al extranjero, suele elegir países como Grecia o Italia, destinos donde puede pasar prácticamente desapercibido.

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Pedro Porro en el acto de homenaje en Don Benito tras ganar el Mundial (CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS).

Pedro Porro tampoco renuncia a regresar a casa siempre que dispone de unos días libres. El lateral del Tottenham ha elegido Don Benito, en Badajoz, para compartir tiempo con su familia y sus amigos de toda la vida antes de reincorporarse al conjunto inglés.

También Fabián Ruiz y Gavi han preferido celebrar el título rodeados de los suyos. Los dos internacionales sevillanos regresaron a Los Palacios y Villafranca, donde fueron homenajeados por sus vecinos en un emotivo acto institucional. Allí firmaron en el Libro de Honor del Ayuntamiento y recibieron un curioso obsequio: una cantidad de tomates equivalente a su peso, un guiño a uno de los productos más emblemáticos del municipio.

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Un destino internacional

Quien ha apostado por un viaje mucho más lejano ha sido Pedri González. El centrocampista del FC Barcelona ha puesto rumbo a China junto a su familia. Desde Pekín ha compartido algunas imágenes en redes sociales disfrutando de la gastronomía local, mostrando una faceta mucho más relajada tras el intenso verano vivido con la selección.

Pedri y su pareja Alejandra Dorta (INSTAGRAM).

Mientras tanto, Marc Cucurella afronta probablemente el verano más intenso de su vida. Tras proclamarse campeón del mundo, el lateral inicia una nueva etapa profesional con su fichaje por el Real Madrid. El cambio deportivo implica también una importante transformación familiar, ya que tanto él como su pareja, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos deberán despedirse de Londres, donde han residido durante las últimas cuatro temporadas, para comenzar una nueva vida en Madrid.

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