España

Las superbacterias resistentes a los antibióticos podrían estar transmitiéndose entre las personas y sus mascotas

Un estudio descubre que las cepas de alto riesgo en perros y gatos comparten una identidad genética superior al 99,5 % con las humanas de la misma región

Guardar
Una mujer abraza a su perro (Magnific)
Una mujer abraza a su perro (Magnific)

Cada año, cerca de 24.000 personas mueren en España por la resistencia a los antibióticos, un problema de salud pública que ya provoca más fallecidos que los accidentes de tráfico. Son datos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) que alertan que las superbacterias podrían convertirse en la primera causa de muerte para el año 2050.

Los antibióticos son la primera línea de acción ante una infección bacteriana y desde su descubrimiento a principios del siglo XX han salvado millones de vida. Sin embargo, la proliferación de bacterias multirresistentes a estos fármacos está provocando que enfermedades que antes podían curarse sin mayores problemas, como una neumonía, hoy puedan ser potencialmente mortales.

PUBLICIDAD

La comunidad científica se ha interesado por comprender mejor el origen y comportamiento de estas bacterias para las que los tratamientos antibióticos convencionales no tienen efecto. Y es gracias a estas investigaciones que han descubierto que una bacteria multirresistente circula de forma activa en las mascotas. El descubrimiento de la presencia de este tipo de bacteria en mascotas difiere de las cepas encontradas en aves o especies de granja, cuyo impacto sobre la salud pública es mucho menor.

El estudio, publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology, ilustra que los gatos, los perros y los caballos facilitan la transmisión directa del bacterium resistente Acinetobacter baumannii a seres humanos. Tras analizar 509 aislamientos animales y 2.218 humanos de 17 países, concluyeron que estos animales de compañía portan variantes genéticas de A. baumannii extremadamente similares a las humanas.

PUBLICIDAD

Esta bacteria que se incrusta en el tejido cerebral es clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un patógeno de “Prioridad 1″, dada su capacidad para propagarse rápidamente en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y resistir el efecto de los antibióticos.

Un hombre sostiene un gato mientras mira a cámara (Magnific)
Un hombre sostiene un gato mientras mira a cámara (Magnific)

Una compatibilidad genética superior al 99,5 %

Las muestras de Acinetobacter baumannii se dividieron en dos grandes grupos según su perfil de resistencia a drogas. El primer grupo, con alta carga de genes de resistencia antimicrobiana, está dominado por aislamientos de mascotas y caballos. El segundo grupo, con baja resistencia, comprende principalmente aislamientos de animales de granja, aves y fauna silvestre. El análisis genómico mostró que las cepas de alto riesgo en mascotas comparten una identidad genética superior al 99,5 % con las humanas de la misma región, mientras que las aves, cerdos y el ganado presentan identidades inferiores al 99% y portan menos genes de resistencia y virulencia.

La investigación incluyó 30 aislamientos recientes de embriones de pollo y pato muertos recolectados en 2022 en Anhui y Hainan (China), sumados a los datos globales disponibles. Todos los aislamientos de aves demostraron una susceptibilidad total a 16 de 19 antibióticos recomendados por la CLSI y sólo resistencias residuales a tetraciclina, gentamicina y cefotaxima.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Una escasa relación evolutiva entre ganado y humanos

Los aislamientos de mascotas se encontraron en gatos, perros y caballos de diversas regiones, y cubren hasta nueve especies hospedadoras cuyos perfiles genéticos son prácticamente idénticos a los aislados humanos circulantes. Por el contrario, los aislamientos en aves de corral y ganado muestran genes de resistencia y virulencia escasos, con poca relación evolutiva con los humanos, y se clasificaron en linajes raramente implicados en infecciones clínicas en personas.

La investigación estableció así que la transmisión de A. baumannii entre mascotas y humanos es una vía prioritaria de riesgo zoonótico, mientras que la transferencia entre ganado, aves o fauna silvestre y seres humanos resulta menos probable dadas las mayores diferencias genéticas y la menor exposición.

Temas Relacionados

BacteriasInfección BacterianaMascotasPerrosGatosAnimalesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este es el sencillo gesto que cambió el rumbo de la medicina y de la salud de los pacientes

A mediados del siglo XIX, Ignaz Philipp Semmelweis, un médico húngaro que trabajaba en el hospital de maternidad de Viena, solucionó el gran problema de su planta: una de cada cinco madres primerizas moría tras el parto

Este es el sencillo gesto que cambió el rumbo de la medicina y de la salud de los pacientes

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 julio

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

El fuego ha calcinado más de 50.000 hectáreas en la zona, lo que le convierte en el mayor que ha registrado España hasta la fecha

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio cercano a las vías

Adif informa de que los trenes no circulan entre entre las estaciones de Camp de Tarragona y La Pobla de Montornés

Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio cercano a las vías
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo