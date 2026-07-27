Las superbacterias resistentes a los antibióticos podrían estar transmitiéndose entre las personas y sus mascotas

Una mujer abraza a su perro (Magnific)

Cada año, cerca de 24.000 personas mueren en España por la resistencia a los antibióticos, un problema de salud pública que ya provoca más fallecidos que los accidentes de tráfico. Son datos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) que alertan que las superbacterias podrían convertirse en la primera causa de muerte para el año 2050.

Los antibióticos son la primera línea de acción ante una infección bacteriana y desde su descubrimiento a principios del siglo XX han salvado millones de vida. Sin embargo, la proliferación de bacterias multirresistentes a estos fármacos está provocando que enfermedades que antes podían curarse sin mayores problemas, como una neumonía, hoy puedan ser potencialmente mortales.

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La comunidad científica se ha interesado por comprender mejor el origen y comportamiento de estas bacterias para las que los tratamientos antibióticos convencionales no tienen efecto. Y es gracias a estas investigaciones que han descubierto que una bacteria multirresistente circula de forma activa en las mascotas. El descubrimiento de la presencia de este tipo de bacteria en mascotas difiere de las cepas encontradas en aves o especies de granja, cuyo impacto sobre la salud pública es mucho menor.

El estudio, publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology, ilustra que los gatos, los perros y los caballos facilitan la transmisión directa del bacterium resistente Acinetobacter baumannii a seres humanos. Tras analizar 509 aislamientos animales y 2.218 humanos de 17 países, concluyeron que estos animales de compañía portan variantes genéticas de A. baumannii extremadamente similares a las humanas.

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Esta bacteria que se incrusta en el tejido cerebral es clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un patógeno de “Prioridad 1″, dada su capacidad para propagarse rápidamente en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y resistir el efecto de los antibióticos.

Un hombre sostiene un gato mientras mira a cámara (Magnific)

Una compatibilidad genética superior al 99,5 %

Las muestras de Acinetobacter baumannii se dividieron en dos grandes grupos según su perfil de resistencia a drogas. El primer grupo, con alta carga de genes de resistencia antimicrobiana, está dominado por aislamientos de mascotas y caballos. El segundo grupo, con baja resistencia, comprende principalmente aislamientos de animales de granja, aves y fauna silvestre. El análisis genómico mostró que las cepas de alto riesgo en mascotas comparten una identidad genética superior al 99,5 % con las humanas de la misma región, mientras que las aves, cerdos y el ganado presentan identidades inferiores al 99% y portan menos genes de resistencia y virulencia.

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La investigación incluyó 30 aislamientos recientes de embriones de pollo y pato muertos recolectados en 2022 en Anhui y Hainan (China), sumados a los datos globales disponibles. Todos los aislamientos de aves demostraron una susceptibilidad total a 16 de 19 antibióticos recomendados por la CLSI y sólo resistencias residuales a tetraciclina, gentamicina y cefotaxima.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Una escasa relación evolutiva entre ganado y humanos

Los aislamientos de mascotas se encontraron en gatos, perros y caballos de diversas regiones, y cubren hasta nueve especies hospedadoras cuyos perfiles genéticos son prácticamente idénticos a los aislados humanos circulantes. Por el contrario, los aislamientos en aves de corral y ganado muestran genes de resistencia y virulencia escasos, con poca relación evolutiva con los humanos, y se clasificaron en linajes raramente implicados en infecciones clínicas en personas.

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La investigación estableció así que la transmisión de A. baumannii entre mascotas y humanos es una vía prioritaria de riesgo zoonótico, mientras que la transferencia entre ganado, aves o fauna silvestre y seres humanos resulta menos probable dadas las mayores diferencias genéticas y la menor exposición.