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De tocar el cielo a rozar el infierno en la última jornada: uno de los cinco grandes equipos de Madrid, vendido por 100 millones de euros

El CD Leganés es uno de los cinco clubes madrileños con mayor presencia en el fútbol profesional junto a Real Madrid, Atlético, Getafe y Rayo Vallecano

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El Leganés cambia de dueño. (Europa Press)
El Leganés cambia de dueño. (Europa Press)

El domingo fue el día más tenso en Butarque. El lunes, el más sorprendente. En menos de 24 horas, el Club Deportivo Leganés pasó de celebrar la permanencia en la categoría de plata del fútbol español a ser vendido.

A las 21:30 horas, el club lo hizo oficial. 885 Capital había adquirido el 84,24% del capital social que hasta ese momento pertenecía a Blue Crow Sports Group. Sumado al 14,86% que ya controlaba desde octubre, el fondo pasa a poseer el 99,1% de las acciones de la entidad pepinera.

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La operación, valorada en torno a los 100 millones de euros, pone fin a cuatro años de gestión de Blue Crow, con el que se logró el ascenso a Primera División hace apenas dos temporadas y que este domingo estuvo al borde del abismo.

La salvación lo cambió todo

La venta no fue algo improvisado. El acuerdo llevaba tiempo cerrado, pero debía ocurrir la siguiente condición: que el Leganés siguiera en el fútbol profesional. Por eso el club había mantenido congeladas decisiones clave sobre su estructura deportiva, desde la continuidad del director deportivo Andrés Pardo hasta la elección del próximo entrenador.

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En medio del terremoto deportivo también hubo movimientos en el banquillo. El despido de Igor Oca días antes del partido decisivo y la llegada de Carlos Martínez terminaron convirtiéndose en una apuesta ganadora. El técnico salió emocionado y ovacionado tras lograr una permanencia que terminó cambiándolo todo.

Igor Oca durante un entrenamiento con el CD Leganés. Europa Press)
Igor Oca durante un entrenamiento con el CD Leganés. Europa Press)

Quién es 885 Capital

Fundada por los empresarios Sudeep Ramnani y Jai Mahtani, la firma tiene sede en Emiratos Árabes Unidos y está especializada en inversiones vinculadas al deporte, la tecnología y el sector inmobiliario. Entre sus participaciones figuran proyectos internacionales como la Professional Fighter League (PFL) y la Baller League.

Desde la nueva propiedad explicaron que su llegada responde a una apuesta de largo recorrido. “La pasión de los aficionados y la cultura que rodea al C.D. Leganés nos han hecho apreciar profundamente la responsabilidad que conlleva defender los valores de este club”, señalaron en el comunicado oficial.

El grupo anunció que centrará sus esfuerzos en reforzar el rendimiento deportivo, estrechar la relación con socios y aficionados, continuar mejorando las infraestructuras y preservar la identidad de una entidad que se acerca a su centenario. Todo ello, según sus propias palabras, con “una visión a largo plazo” y un modelo de crecimiento “moderno y basado en datos”.

CD Leganés. (Europa Press)
CD Leganés. (Europa Press)

Eduardo Cosín toma el mando

La nueva propiedad trae consigo un cambio en la presidencia. 885 Capital nombró presidente a Eduardo Cosín, hasta ahora vicepresidente ejecutivo del club. Madrileño, licenciado con honores en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, se incorporó a la entidad en octubre de 2022 y conoce de primera mano todas las áreas operativas del Leganés.

“Dirigir el C.D. Leganés es un gran honor y una gran responsabilidad”, afirmó tras asumir el cargo. “Tras haber trabajado junto a esta organización y sus seguidores durante los últimos años, comprendo lo que este club significa para la ciudad, y me comprometo a construir un futuro del que los aficionados puedan sentirse orgullosos”.

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