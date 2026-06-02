El largo silencio de Yolanda Díaz cuando le han preguntado en RNE si “tiene previsto dimitir”: “¿Pero usted ha leído mi carta?”

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. (EFE/Mariscal)

Fue el 25 de febrero. Yolanda Díaz anunció en una carta abierta que no concurrirá a las próximas elecciones generales, abriendo camino a una renovación en el todavía espacio predominante a la izquierda del PSOE. En su escrito, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo puntualizaba que hasta entonces, continuará con su labor en el Gobierno. Este martes, algunos meses después, una pregunta sobre el asunto ha generado un silencio poco habitual en la radio.

RNE ha entrevistado a Díaz con motivo de la cifra récord de empleo en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007. Además de ensalzar los datos, la dirigente ha mostrado su preocupación por el “reajuste reaccionario”, señalado la vivienda como “la fábrica de desigualdad” en España y llamado a “las tres derechas” -como se refiere a PP, Vox y Junts- a que voten a favor del decreto de alquileres.

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Ha ocurrido en Las Mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas. Aunque la llamada coincidía con el paro, la actualidad mira a los tribunales. A día de hoy, Sumar no ha hecho temblar la coalición que conforma el Gobierno ni con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ni con el caso que apunta al corazón del PSOE en los nombres de Santos Cerdán y Leire Díez, pero también de Ana María Fuentes, actual gerente del partido, investigada por el juez Santiago Pedraz.

Ernest Urtasun y Yolanda Díaz en un acto de Sumar.

“¿Va a agotar la legislatura?”

El proyecto político creado por Yolanda Díaz pide explicaciones y subraya la “gravedad” de muchos de los hechos conocidos, pero se instala en el discurso de que nada de esto estaría pasando, o no así, si no gobernara Pedro Sánchez, es decir en la creencia de una conspiración para derribar a la izquierda. Díaz ha recordado el “el que pueda hacer que haga” de José María Aznar para deslizar esta supuesta operación o que Alberto Núñez Feijóo ya consideró “ilegítimo” al Gobierno en 2023.

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Terminaba la entrevista sin mayor sobresalto, pero de repente se ha complicado. “Sabemos que tiene que dejar esta conversación porque tiene Consejo de Ministros, evidentemente es su trabajo, pero tenía un par de cuestiones que tienen que ver con su propia situación política -ha introducido Lucas-. Se publicó recientemente que su salida del Gobierno era inminente. ¿Tiene previsto dimitir en breve?“, le ha preguntado. ”Yo no sé quién ha publicado eso", ha contestado Díaz.

“Estoy trabajando y ejerciendo mis funciones como vicepresidenta del Gobierno y como ministra de Trabajo y Economía Social -ha continuado-. Lo que he anunciado es que no me presento a las elecciones y que abandono la política. Creo que usted conoce esto, igual que sus compañeros y compañeras de profesión y lo comuniqué en una cara pública que conoce todo el mundo”. Lucas ha insistido: “¿Pero va a agotar la legislatura como vicepresidenta y ministra de Trabajo?"

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El presidente del Gobierno admite "problemas y tropiezos" en plena tormenta por corrupción en el seno del PSOE.

“Voy a continuar con mis tareas”

“Le estoy contestando a la pregunta que me ha formulado”, ha reaccionado Díaz, a lo que ha seguido un silencio. “¿Le formulo otra?“, ha recogido Lucas, tras lo que han venido otros cinco segundos de vacío. El periodista lo ha vuelto a intentar: ”Le estaba formulando si usted va a mantener su responsabilidad como vicepresidenta durante toda la legislatura o no, independientemente de que efectivamente no haya una fecha fijada”. Otros tres segundos de silencio hasta que Díaz ha dicho: “¿Pero usted ha leído la carta en la que me dirijo a la ciudadanía? Digo, porque es público. Y lo que anuncio es que no me presento a las elecciones y que voy a continuar con mis tareas. Y esto es la noticia, no sé qué más le puedo decir".

El intercambio ha terminado con una pregunta sobre la posibilidad de que Unai Sordo, secretario general de CCOO, lidere Sumar o su equivalente en las generales -“en mi vida voy a hablar de nombres, como sabe todo el mundo”, ha resuelto Díaz- y con una cordial despedida: “Gracias por su presencia, enhorabuena por los datos de paro en cuanto afecta a su gestión y que tenga muy buen día”, ha deseado el periodista. “Graciñas, gracias a ustedes por su trabajo”, se ha escuchado al otro lado.

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