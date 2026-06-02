Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

Una ilustración muestra un coche que se queda sin gasolina en un túnel, provocando un gigantesco atasco que detiene el tráfico por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si conduces, seguro que alguna vez has ido al límite de gasolina y has llegado a tu destino —o a una gasolinera— por los pelos. En el caso de no conseguirlo, de quedarte en medio de la carretera tirado sin combustible, depende de donde ocurra, la multa es inevitable. En Suiza, incluso te puedes quedar sin el carnet. Esto es lo que le ha pasado a un automovilista que se quedó sin gasolina dentro de un túnel de doble sentido en marzo de 2024. Ahora, el Tribunal Federal le ha suspendido la licencia por negligencia al volante, según ha publicado el medio local Centre Presse Aveyron.

En este caso, el vehículo de la persona sancionada estuvo durante más de una hora bloqueando la circulación. La Justicia consideró que el embotellamiento supuso un peligro para el conductor, sus pasajeros y el resto de usuarios de la autopista, en un tramo sin carril de emergencia.

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El conductor intentó negar que se tratara de un fallo por falta de carburante y alegó una avería mecánica imprevisible o un problema electrónico. Sin embargo, el operario de auxilio que retiró el coche confirmó que el depósito estaba vacío. El tribunal tuvo en cuenta que, en los últimos diez años, el automovilista ya había sufrido la retirada del permiso en tres ocasiones. Esta vez, la sanción fue una suspensión por un mínimo de dos años.

Qué hacer si te quedas sin gasolina en España

Una de las autopistas de Abertis en España. (Abertis)

Quedarse sin gasolina en medio de una autopista en España no es una infracción de tráfico directa, pero conlleva riesgos y posibles multas. La normativa sanciona los peligros derivados de cómo gestiones la situación, pudiendo recibir multas de entre 80 y 3.000 euros, según explica ADA, un servicio de asistencia en carretera.

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Las multas más comunes

Estacionamiento indebido o negligencia. Si tu coche queda en el arcén obstruyendo la vía o se considera que realizaste una maniobra peligrosa, la multa es de 200 euros.

Falta de señalización. Si no señalizas el vehículo correctamente (encender las luces de emergencia y colocar la baliza luminosa homologada V-16 o los triángulos) o no llevas puesto el chaleco reflectante, la sanción asciende a 80 euros.

Transporte de combustible no seguro. Si intentas ir a una gasolinera y transportar gasolina en un recipiente que no está homologado (como una botella de plástico), la multa puede llegar a ser muy elevada.

Cómo debes actuar paso a paso

Aparta el vehículo. Intenta llevar el coche al arcén lo más pegado posible a la derecha y señaliza con las luces de emergencia. Equípate. Ponte el chaleco reflectante antes de salir del vehículo. Si bajas del coche, colócate detrás de los guardarraíles para mayor seguridad. Señaliza. Coloca tu baliza V-16 en el techo del coche. Pide asistencia. Llama a tu seguro de asistencia en carretera. La mayoría de las pólizas incluyen el envío de una grúa para remolcar tu vehículo a la gasolinera más cercana o, en algunos casos, el suministro de una pequeña cantidad de combustible. En caso de emergencia mayor. Llama al 112 o usa los postes de socorro (postes SOS) si te encuentras en una zona sin cobertura o tu vida corre peligro.