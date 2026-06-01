Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

El evento organizado por ICAD al que ha acudido Christian Asinelli (imagen cedida por ICAD)

El deporte es siempre mucho más que solo deporte. Partiendo de esta idea clave, desde este lunes hasta el próximo miércoles decenas de expertos y deportistas se darán cita en Madrid para explorar todas las oportunidades que puede ofrecer para la economía la experiencia deportiva.

El encargado de inaugurar el Workshop Internacional El Deporte en el Contexto Global ha sido el vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli. El empresario destacó las oportunidades de desarrollo que ofrece el deporte y todas las empresas que hay vinculadas a él. También participó en el evento el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que adelantó el proyecto de la gran ciudad del ocio que estará listo en dos años.

PUBLICIDAD

La Cámara de Comercio de Madrid ha reunido desde este lunes 1 de junio y hasta el miércoles 3 a personalidades de todo el planeta, desde Madrid a Argentina, Uruguay o Brasil, para hablar de las oportunidades de desarrollo que giran en torno al deporte. El evento aborda temáticas vinculadas a financiación del deporte, gobernanza institucional, liderazgo y alto rendimiento, comunicación, transformación digital, tokenización, gestión de clubes, sostenibilidad del deporte base y políticas públicas aplicadas al deporte.

Christian Asinelli tomó la palabra durante la presentación del evento. “Cuando hablamos de deporte como herramienta, como palanca de desarrollo, desde el CAF estamos muy comprometidos desde hace mucho tiempo con un montón de actividades”. El vicepresidente detalló que cuentan con el programa Campeona, que están desarrollando con la CONMEBOL. Así como otros programas como el que llevan a cabo con el Club River Plate, con el que están trabajando en la ampliación del estadio.

PUBLICIDAD

Wilfredo Jurado Rodríguez, Pedro González-Trevijano, Enrique Cerezo, Abraham Duarte Muñoz y Alberto Edgardo Barbieri (imagen cedida por ICAD)

Y añade: “Cuando uno toma las actividades deportivas, o culturales, como la Feria del Libro que se está desarrollando también aquí en Madrid, y las ve como un conjunto de actividades que ayudan a mejorar la economía, lo que nosotros llamamos economías creativas, donde no es solamente el estadio de fútbol, la infraestructura deportiva, es todo lo que está detrás: los eventos que se pueden hacer, el trabajo con la comunidad, el trabajo de instrucción, el trabajo educativo, todas las cuestiones alrededor que ayudan a mejorar la economía de una ciudad, es donde estamos desarrollando esta actividad”.

“Nosotros hacemos mucho pensando en esta visión integral del desarrollo y el deporte, que es algo sustancial”. Y asegura que a través de datos e información se puede proyectar el deporte con una visión a largo plazo. En este sentido detalla: “Y en un mundo como en el vivimos, donde ustedes que están trabajando en el tema deportivo, el talento está distribuido de manera homogénea. Van a encontrar desde jugadores de fútbol o tenistas o personas con habilidades, que no importa si viven en un barrio rico, en un barrio pobre, en una zona de América Latina, del Caribe o del Sur. Lo que no está distribuido de manera homogénea son las oportunidades y el trabajo que van a hacer desde ICAD, de poder conectar oportunidades con talento es fundamental”

PUBLICIDAD

Enrique Cerezo y la ciudad del ocio

Tras él, comenzó la presentación institucional ICAD, donde tomó el turno de palabra Enrique Cerezo. “En el Atlético de Madrid, desde que tuvimos la suerte de hacer el cambio de estadio, hemos experimentado un cambio empresarial importante. El impacto económico en el club y en los aficionados ha sido magnífico. Además, nos permite tener actividades en el estadio que antes parecían imposibles”, comenzó.

El presidente rojiblanco también habló de la construcción y desarrollo de una gran ciudad del ocio y deporte que van a hacer alrededor del Metropolitano. “El Atlético de Madrid ha conseguido un sueño que muy pocos clubes tienen en Europa, que es compaginar deporte, industria, entretenimiento y ocio, todo ello reunido en una gran parcela de muchos metros cuadrados. Eso lo veremos en dos años, primero se hará la faceta deportiva y luego la de ocio”.

PUBLICIDAD

José Manuel Rodríguez Uribes, Mario Moccia y Ignacio Corlazzoli en un evento de deporte y desarrollo organizado por ICAD (imagen cedida por ICAD)

En el evento también participaron Wilfredo Jurado Rodríguez (presidente Saint Kolbe University, Estados Unidos), Pedro González-Trevijano (catedrático de Universidad y exrector, y expresidente del Tribunal Constitucional de España), Juan Claudio Abelló (empresario y referente en el ámbito del emprendimiento en España), Abraham Duarte Muñoz (rector de la Universidad Rey Juan Carlos), Alberto Edgardo Barbieri (presidente de Hacer Educación A.C).

En cuanto a la ponencia sobre políticas de financiación del deporte, tiene previsto asistir Tomas Abal Gronchi, (presidente del Club de Amigos) y Vitor Butruce (abogado del TAS - BMA). También ha estado presente David Trezeguet, el exjugador y campeón del mundo y actual embajador de la marca River en el mundo. Otros de los participantes serán Javier Tebas (presidente de LaLiga), Ángel Torres Sánchez (presidente, Club Getafe), José Manuel Rodríguez Uribes (presidente del Consejo Superior de Deportes de España) o Fernando Romay (exjugador de baloncesto de la selección española).

PUBLICIDAD