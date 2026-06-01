Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

El delantero español Mikel Oyarzabal (Infobae España)

La selección española de fútbol se encuentra en plena preparación para el Mundial 2026. Faltan solo 15 días para que La Roja debute en la competición internacional en un partido ante Cabo Verde. Antes de poner rumbo a América, los jugadores han atendido a los medios. El delantero Mikel Oyarzabal habló ante los medios como llega España a la cita mundialista y de las selecciones favoritas para el Mundial 2026: “Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, pero seguro que alguna más da la sorpresa”.

La concentración del equipo comenzó el pasado sábado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, unos días en los que han podido comenzar la preparación para la cita mundialista. Respecto a las indicaciones de Luis de la Fuente, Oyarzabal ha detallado: “Entrenamos para no perder ritmo y convivimos, haciendo grupo, que es muy importante para Luis y para nosotros”. Respecto al ambiente en el vestuario ha afirmado: “Nos llevamos todos muy bien y tenemos una relación muy buena. Es una de las claves del grupo y hay muchas ganas de que lleguen ya”. Este ambiente, según el futbolista, se mantiene estable desde la consagración en la Eurocopa 2024, a pesar de la incorporación de jugadores distintos a los de hace dos años. “Va a haber cambios porque el fútbol es así, pero lo que es el grupo y lo que es el núcleo, es más o menos el mismo”, ha explicado.

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El recuerdo de la Eurocopa 2024 y la influencia de Luis de la Fuente, quien conoce a muchos jugadores desde las categorías inferiores, continúan marcando el día a día del plantel. “Luis nos conoce muy bien a todos y sabe lo que cada jugador puede dar en cada momento. Eso es muy importante a la hora de decidir”, ha comentado Oyarzabal. Un aspecto clave en concentraciones tan largas como la del Mundial es el tiempo con los compañeros: “Muchos llevamos semanas o meses juntos y ya somos amigos. Cuando no te ves durante un tiempo, siempre tienes cosas de las que hablar y de las que reír. La convivencia es muy sana y respetuosa”, describe Oyarzabal.

El delantero de la Real Sociedad y la selección española Mikel Oyarzabal (OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS)

Tras la experiencia de la Eurocopa, la madurez del grupo se percibe como un recurso adicional para afrontar los momentos difíciles que puedan presentarse durante el campeonato mundial. “Te puede ayudar en algunos momentos en los que las cosas no salgan bien”, reconoce el atacante vasco. El delantero ha sido una de las piezas clave del equipo precisamente en esos momentos complejos como son las finales, donde se ha convertido en toda una garantía de gol. “He tenido la suerte de marcar en todas y ojalá se dé la oportunidad. El simple hecho de jugarla ya sería especial y si además puedo marcar, mejor. Si no, ayudaré en el campo o desde fuera”, ha destacado.

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Oyarzabal también habló sobre los más jóvenes de la selección y los consejos que les da: “Que disfruten y sean ellos mismos. Si están aquí es porque el míster considera que pueden ayudar, porque tienen talento y compromiso. Que pongan todo lo que tienen al servicio del equipo”.

España como favorita para el Mundial 2026

La Roja acude al Mundial 2026 con la etiqueta de favorita, un distintivo que no tenía durante la Eurocopa 2024 y, aun así, se alzaron con la copa. “Fuera se habla más de eso, pero nosotros somos los mismos que en la Euro. Lo tomamos con serenidad y confianza, creyendo en que podemos competir y hacer las cosas bien”, afirma. Sobre su rol como veterano y capitán, Oyarzabal asegura que no ha cambiado su forma de actuar: “Sigo siendo el mismo que hace cuatro años. Mi manera de actuar es la misma aquí y en la Real”.

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Así ha sido el anuncio de los convocados para la selección española de fútbol que jugarán el Mundial 2026.

En cuanto a las selecciones candidatas al título, Oyarzabal menciona a “Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina” entre las favoritas, aunque anticipa que habrá sorpresas y equipos que ganarán protagonismo durante el torneo. El delantero también habló de las palabras de Lamine Yamal, quien definió al vasco como “jugador top”. “Top es él. Es bueno que la gente tenga confianza en ti, que los compañeros confíen en ti, pero la confianza también es en todo el grupo. Tenemos que tener las miras muy claras. Aquí todo el mundo nos puede ayudar y habrá momentos para todos, igual que los hubo en la Euro. Así que lo que importa es el grupo”, ha asegurado.

En un equipo con muchos jóvenes, la experiencia de Oyarzabal se convierte en un apoyo esencial para el vestuario. “Intento ayudar cuando puedo y los jóvenes también tienen su parte importante. Nosotros tratamos de ayudarles con la experiencia”, concluye el capitán de la selección española.

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