España

Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su grave accidente en ‘Supervivientes’: acompañada de su gran apoyo durante su recuperación

La presentadora venezolana tuvo que poner fin a su aventura en el ‘reality’ tras lesionarse en una de las pruebas

Guardar
Google icon
Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)
Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)

Ivonne Reyes ha sido operada de urgencia de la pierna derecha después del accidente que puso fin a su paso por Supervivientes, una lesión sufrida en una prueba en Honduras que obligó a evacuarla en helicóptero, ingresarla en un hospital y trasladarla después a España. La presentadora de 58 años ha confirmado la intervención en su cuenta de Instagram con un mensaje directo: “Gracias a dios, por fin me han operado”. La exconcursante también ha agradecido el apoyo de su hermana Claire, de su familia, de sus amigos y del equipo médico que la ha atendido.

Pasadas las semanas, Ivonne Reyes se había convertido en una de las participantes con más opciones dentro del concurso después de superar las expectativas iniciales y aguantar en Cayos Cochinos más tiempo del que muchos preveían. Sin embargo, su aventura terminó de forma abrupta tras una caída de gran altura al agua durante una prueba. La gravedad del golpe obligó a una atención inmediata. La organización la evacuó en helicóptero por un “traumatismo en la pierna derecha”, una lesión que acabó con su ingreso hospitalario y con la decisión posterior de trasladarla a España para que la valoraran especialistas.

PUBLICIDAD

La propia Ivonne Reyes había avanzado el lunes en sus redes sociales que el día siguiente sería “un día importante”. Horas después, sus publicaciones mostraron parte del proceso hospitalario: el abrazo con su hermana Claire, visible emoción antes de entrar en quirófano y el recorrido en cama por los pasillos del centro con gorro quirúrgico. En ese mismo mensaje temporal, la presentadora ha escrito: “Grandes mis médicos y todo su equipo”. La publicación ha servido también para confirmar que la operación ya se había realizado tras varios días de recuperación y seguimiento desde su regreso a España.

Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)
Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)

La operación de Ivonne Reyes

Antes de la intervención, Ivonne Reyes ya había intentado tranquilizar a sus seguidores con un vídeo en redes sociales. En esa actualización explicó que estaba descansando y centrada en recuperarse, al tiempo que agradecía las muestras de cariño recibidas tanto de su entorno como de espectadores del programa. El accidente tuvo además una consecuencia emocional añadida. La venezolana estaba cerca de la recta final del concurso y se veía con opciones de llegar a ser finalista, por lo que la salida forzada supuso también un golpe anímico.

PUBLICIDAD

Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)
Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)

Tras abandonar el programa, Reyes expresó abiertamente su estado de ánimo. “Siento rabia, impotencia y tristeza”, reconoció en redes, donde también dio las gracias “de corazón a toda la gente que me ha apoyado, a toda mi familia, a todos mis amigos y la gente que me conoce, por el apoyo y las buenas vibras”. En ese mismo mensaje explicó que seguiría el concurso ya desde fuera: “Estaré viendo a mis chicos, deseándoles mucha suerte a todos. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que veo una gala”. La salida fue especialmente dura porque su concurso terminó de golpe cuando el desenlace del reality estaba ya cerca.

Torres gana la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’ tras 55 días en Honduras (Telecinco)

Mensajes de apoyo a Ivonne Reyes tras ‘Supervivientes’

Las reacciones de apoyo no tardaron en llegar. Makoke, que participó en el concurso en la edición anterior, le escribió “Ánimo campeona”, Oscar Higares le trasladó que “todo irá bien” y Belinda Washington le pidió que “confíe”, mensajes que se sumaron al respaldo recibido durante su hospitalización. La decisión de que regresara a España se tomó después de varias evaluaciones médicas en Honduras. El equipo sanitario concluyó que debía ser atendida por especialistas en nuestro país, una determinación que descartó de forma definitiva que pudiera completar ‘Supervivientes’ y que ha desembocado en la operación que ella misma ha confirmado en Instagram.

Temas Relacionados

Supervivientes EspañaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere una mujer estrangulada por su pareja en Callosa de Segura (Alicante)

El crimen ha sido comunicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en sus redes sociales

Muere una mujer estrangulada por su pareja en Callosa de Segura (Alicante)

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

El partido ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en el que corrige la información facilitada en diciembre y detalla que la exmilitante facturó 44.859 euros como asesora técnica en comunicación para el PSOE de Cantabria entre 2015 y 2017

El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

El primer Eurofighter Halcón de España termina su montaje y se prepara para despegar

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

El largo silencio de Yolanda Díaz cuando le han preguntado en RNE si “tiene previsto dimitir”: “¿Pero usted ha leído mi carta?”

ECONOMÍA

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”