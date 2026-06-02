Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su grave accidente en ‘Supervivientes’: acompañada de su gran apoyo durante su recuperación

Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)

Ivonne Reyes ha sido operada de urgencia de la pierna derecha después del accidente que puso fin a su paso por Supervivientes, una lesión sufrida en una prueba en Honduras que obligó a evacuarla en helicóptero, ingresarla en un hospital y trasladarla después a España. La presentadora de 58 años ha confirmado la intervención en su cuenta de Instagram con un mensaje directo: “Gracias a dios, por fin me han operado”. La exconcursante también ha agradecido el apoyo de su hermana Claire, de su familia, de sus amigos y del equipo médico que la ha atendido.

Pasadas las semanas, Ivonne Reyes se había convertido en una de las participantes con más opciones dentro del concurso después de superar las expectativas iniciales y aguantar en Cayos Cochinos más tiempo del que muchos preveían. Sin embargo, su aventura terminó de forma abrupta tras una caída de gran altura al agua durante una prueba. La gravedad del golpe obligó a una atención inmediata. La organización la evacuó en helicóptero por un “traumatismo en la pierna derecha”, una lesión que acabó con su ingreso hospitalario y con la decisión posterior de trasladarla a España para que la valoraran especialistas.

PUBLICIDAD

La propia Ivonne Reyes había avanzado el lunes en sus redes sociales que el día siguiente sería “un día importante”. Horas después, sus publicaciones mostraron parte del proceso hospitalario: el abrazo con su hermana Claire, visible emoción antes de entrar en quirófano y el recorrido en cama por los pasillos del centro con gorro quirúrgico. En ese mismo mensaje temporal, la presentadora ha escrito: “Grandes mis médicos y todo su equipo”. La publicación ha servido también para confirmar que la operación ya se había realizado tras varios días de recuperación y seguimiento desde su regreso a España.

Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)

La operación de Ivonne Reyes

Antes de la intervención, Ivonne Reyes ya había intentado tranquilizar a sus seguidores con un vídeo en redes sociales. En esa actualización explicó que estaba descansando y centrada en recuperarse, al tiempo que agradecía las muestras de cariño recibidas tanto de su entorno como de espectadores del programa. El accidente tuvo además una consecuencia emocional añadida. La venezolana estaba cerca de la recta final del concurso y se veía con opciones de llegar a ser finalista, por lo que la salida forzada supuso también un golpe anímico.

PUBLICIDAD

Operan de urgencia a Ivonne Reyes tras su accidente en 'Supervivientes' (Instagram)

Tras abandonar el programa, Reyes expresó abiertamente su estado de ánimo. “Siento rabia, impotencia y tristeza”, reconoció en redes, donde también dio las gracias “de corazón a toda la gente que me ha apoyado, a toda mi familia, a todos mis amigos y la gente que me conoce, por el apoyo y las buenas vibras”. En ese mismo mensaje explicó que seguiría el concurso ya desde fuera: “Estaré viendo a mis chicos, deseándoles mucha suerte a todos. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que veo una gala”. La salida fue especialmente dura porque su concurso terminó de golpe cuando el desenlace del reality estaba ya cerca.

Torres gana la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’ tras 55 días en Honduras (Telecinco)

Mensajes de apoyo a Ivonne Reyes tras ‘Supervivientes’

Las reacciones de apoyo no tardaron en llegar. Makoke, que participó en el concurso en la edición anterior, le escribió “Ánimo campeona”, Oscar Higares le trasladó que “todo irá bien” y Belinda Washington le pidió que “confíe”, mensajes que se sumaron al respaldo recibido durante su hospitalización. La decisión de que regresara a España se tomó después de varias evaluaciones médicas en Honduras. El equipo sanitario concluyó que debía ser atendida por especialistas en nuestro país, una determinación que descartó de forma definitiva que pudiera completar ‘Supervivientes’ y que ha desembocado en la operación que ella misma ha confirmado en Instagram.

PUBLICIDAD