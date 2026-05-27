El Sevilla rompe con Sergio Ramos: “El acuerdo ha saltado por los aires”

El futbolista Sergio Ramos (EFE/José Manuel Vidal)

La venta del Sevilla FC ha quedado prácticamente rota. La reunión celebrada este miércoles en la capital andaluza entre los grandes accionistas del club y el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos ha terminado con un clima de enorme tensión y con una frase que resume el sentir de la parte vendedora: “El acuerdo ha saltado por los aires y está roto”.

El de Camas llegó a la capital acompañado de un nuevo actor, Roberto Álvarez, abogado especializado en derecho deportivo, que acudió como representante de una importante familia empresarial de Monterrey, México, que ahora asumirá el liderazgo económico de la operación junto al exfutbolista. El fondo Five Eleven Capital, presente en anteriores encuentros, quedó en un segundo plano. Y con el cambio de rostros llegó también un cambio radical en las condiciones.

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La oferta inicial se basaba en una oferta cercana a los 450 millones de euros por el 80% de las acciones del club. Un precio de 3.200 euros por acción. No obstante, según ha adelantado El País, hoy se ha presentado algo completamente distinto.

Una nueva propuesta que no convence

El grupo de Ramos planteó adquirir únicamente unas 30.000 acciones, muy lejos de las 86.000 previstas. Después, pretendía ejecutar una ampliación de capital de más de 80 millones de euros para ganar peso accionarial y alcanzar una posición dominante dentro de la entidad. El desembolso total de la operación se reducía así a unos 220 millones, de los cuales solo 100 irían destinados a los accionistas actuales.

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La reacción de la parte vendedora fue de incredulidad. “Nos hemos quedado helados. Quería comprar el Sevilla por apenas 100 millones y apoyarse en una ampliación de capital para hacerse con el control”, ha asegurado al medio citado desde el entorno de los accionistas.

La propuesta fue considerada inaceptable: con ese esquema, el grupo comprador habría controlado la entidad sin dificultad, dejando sin valor las acciones restantes. Pese a que el grupo de Ramos presentó garantías financieras respaldadas por la familia mexicana, el cambio radical en las condiciones provocó la ruptura inmediata de las conversaciones.

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El futbolista Sergio Ramos ya está en Sevilla para firmar con el club hispalense y ha dicho estar emocionado y a la espera de hacer las primeras pruebas: "Un sueño cumplido, era el momento", ha afirmado.

Cinco meses perdidos

El malestar de los accionistas va más allá de la cifra. La sensación dominante en el seno del club es la de haber sido conducidos a una negociación de buena fe que no tuvo el mismo espíritu en el otro lado de la mesa. Desde el pasado mes de diciembre, el grupo encabezado por Ramos había sido el favorito para adquirir el club hispalense.

Firmaron un acuerdo de preferencia con los grandes accionistas, realizaron una auditoría exhaustiva de las cuentas durante casi cinco meses y en todo momento defendieron su capacidad financiera para cerrar la operación. Durante ese tiempo, el Sevilla llegó a rechazar otras propuestas, incluida la de empresarios sevillanos y varios fondos interesados en entrar en el accionariado.

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“Nos sentimos engañados después de cinco meses de trabajo y negociaciones”, explican fuentes cercanas al proceso. “Hemos perdido cinco meses y hemos dejado pasar otras oportunidades”, lamentan desde la parte vendedora.

¿Qué pasa ahora?

El club descarta retomar las conversaciones con Ramos. José María del Nido Carrasco continuará al frente de la presidencia ejecutiva, Luis García Plaza seguirá como entrenador y José Ignacio Navarro se mantiene como director deportivo tras la salida de Antonio Cordón. La planificación de la próxima temporada ya está en marcha.

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En paralelo, la búsqueda de un nuevo comprador se reactiva a contrarreloj en Nervión. Según fuentes cercanas al club, varios fondos e inversores que habían desconfiado de la viabilidad de la propuesta de Ramos han retomado contactos. La ampliación de capital, urgente y necesaria para la salud financiera de la entidad, será una condición innegociable en cualquier futuro acuerdo. El futuro institucional del Sevilla vuelve a quedar abierto.