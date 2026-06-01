Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme asegura que Raúl González será su director deportivo si se convierte en presidente (Photo by Dominique FAGET / AFP)

Enrique Riquelme ha situado a Raúl González Blanco en el centro de su proyecto para el Real Madrid y ha prometido que será su director deportivo si gana las elecciones del 7 de junio, una decisión con la que vincula su candidatura a la recuperación del “ADN” del club y a su rechazo a una futura venta de la entidad.

En una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, Riquelme ha asegurado que el nombramiento está cerrado y lo ha justificado con una hoja de servicios concreta: 16 temporadas, más de 740 partidos y más de 300 goles de Raúl con la camiseta blanca.

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El candidato ha presentado esa elección como una respuesta al momento del club. Riquelme sostuvo que “tenemos que volver a esos valores, a ese madridismo, al ADN” y añadió que no hay “nadie que conozca mejor la casa blanca” que el exdelantero. En esa misma intervención defendió que hace falta “una leyenda” respaldada por grandes profesionales y también avanzó que otras leyendas del club formarán parte de su proyecto.

Más nombres para el nuevo proyecto

Riquelme ha explicado en El Larguero que tuvo que detallar a Raúl “el proyecto, lo que esperamos de él y lo que pensábamos que podía aportar”. La conclusión que trasladó en antena fue tajante: “No hay otra persona más adecuada para ese puesto que él”.

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El bloque de anuncios no se ha quedado en la dirección deportiva, pues el aspirante a la presidencia ha señalado a Rodri Hernández como uno de los jugadores con los que trabaja su candidatura y ha admitido contactos con su representante, aunque ha precisado que el centrocampista tiene contrato con su club y que hay que respetarlo.

ARCHIVO - El volante español Rodri Hernández durante la final de Eurocopa contra Inglaterra, el domingo 14 de julio de 2024, en Berlín. (AP Foto/Manu Fernández)

La formulación elegida por Riquelme ha sido ambiciosa. Marca recoge que dijo: “Si soy presidente, un jugador como Rodri, jugará en el Real Madrid”. El candidato también ha avanzado que esta semana hará público el nombre de otro futbolista, en este caso extranjero, y que lo anunciará el miércoles.

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Además, ha confirmado que tiene decidido el nombre del entrenador, aunque ha aplazado su anuncio hasta después de revelar a ese segundo jugador. Su plan es ir desvelando incorporaciones “toda la semana” con “nuevas sorpresas de grandes profesionales”.

Sobre algunos nombres propios del banquillo, Riquelme ha fijado distancias Definió a Mikel Arteta como “un grandísimo entrenador” tras su temporada en el Arsenal, aunque apuntó que hay otros técnicos de nivel, mientras que sobre José Mourinho afirmó que “tuvo su momento en el Real Madrid”, pero que no representa lo que hace falta ahora.

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Responde a Florentino y marca límites

Preguntado por posibles salidas de Kylian Mbappé o Vinícius Júnior, Riquelme evitó abrir ese frente y se limitó a recordar que ambos son de los mejores del mundo en su posición y tienen contrato. La candidatura de Riquelme no se está articulando solo sobre nombres para la estructura deportiva, ya que empresario ha asegurado que se ha presentado “para parar la venta del club” y ha señalado que esa era su “primera línea roja”.

El empresario Enrique Riquelme confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid, destaca que después de 20 años los socios podrán volver a votar. Presenta su proyecto como "tremendamente ilusionante, serio y profesional".

En esa misma intervención en la SER sostuvo que “van a abrir los Estatutos para la venta del club” y resumió su crítica en tres ideas: que el club se venderá, que habrá que comprar unas gafas de 4.500 euros de Apple para ver el fútbol y que su rival centra el debate en hablar de él.

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La respuesta desde el entorno electoral contrario ha llegado el mismo lunes. Según EFE, Florentino Pérez declaró en un acto con socios y peñas de la provincia de Toledo que Riquelme “parece más preocupado por inscribir una marca personal, por hacerse famoso”.