El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

La "fontanera" del PSOE, Leire Díez (Europa Press)

El PSOE ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que la exmilitante socialista Leire Díez percibió cerca de 45.000 euros por trabajos de comunicación para el partido en Cantabria, una cifra que multiplica por tres la cantidad inicialmente trasladada por la formación a la autoridad judicial.

Según un escrito presentado por el PSOE ante el magistrado Arturo Zamarriego, al que ha tenido acceso Infobae, la organización política ha revisado y verificado su documentación contable y ha concluido que los pagos realizados a Díez durante su relación profesional con el PSOE de Cantabria ascendieron a 44.859,40 euros brutos. La nueva información corrige la facilitada por el partido en diciembre, cuando informó de que había abonado a la entonces militante 15.612,04 euros durante 2017 por labores desempeñadas como “periodista”.

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La documentación remitida al juzgado tiene fecha de 14 de mayo de 2026 y fue presentada en respuesta a un requerimiento judicial relacionado con los contratos, facturas y pagos efectuados a Díez. El escrito es anterior a la decisión adoptada posteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de enviar a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar información relacionada con distintas actuaciones de investigación.

De acuerdo con la información facilitada ahora por el partido, Leire Díez prestó servicios profesionales como asesora técnica en comunicación para el PSOE de Cantabria en calidad de trabajadora autónoma dependiente. La relación contractual se desarrolló en dos etapas diferenciadas: una primera entre el 1 de septiembre de 2015 y el 28 de febrero de 2017, y una segunda desde marzo de 2017 hasta el 7 de septiembre de ese mismo año.

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Dos contratos y 26 facturas

El PSOE sostiene en su escrito que la cuantía total abonada a Díez responde a dos contratos distintos. Por el primero de ellos, firmado el 1 de septiembre de 2015 y vigente hasta finales de febrero de 2017, la formación asegura haber pagado 32.903,28 euros brutos. Para justificar esa cantidad, señala que ha aportado al juzgado dieciocho facturas correspondientes a dicho periodo.

La "fontanera" del PSOE, Leire Díez (Europa Press)

Respecto al segundo contrato, suscrito en marzo de 2017 y finalizado en septiembre de ese mismo año, el partido afirma haber abonado 11.956,12 euros brutos. Esa cifra incluye tanto los servicios prestados durante la vigencia del acuerdo como la indemnización derivada de la rescisión unilateral del contrato. En este caso, el PSOE indica que ha entregado al juzgado otras ocho facturas vinculadas a esa etapa profesional.

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La suma de ambos importes eleva la contraprestación económica recibida por Díez hasta los 44.859,40 euros brutos, una cifra significativamente superior a los poco más de 15.600 euros sobre los que se centraba la información remitida inicialmente por la formación política.

El propio escrito trata de explicar esa diferencia. Según expone el PSOE, los 15.612,04 euros por los que preguntaba expresamente el juzgado no correspondían a un único contrato ni representaban el conjunto de la relación profesional mantenida con la exmilitante socialista. La formación detalla que 3.655,92 euros de esa cantidad procedían de las facturas emitidas en enero y febrero de 2017 dentro del primer contrato, mientras que los 11.956,12 euros restantes correspondían al segundo acuerdo, vigente entre marzo y septiembre de ese mismo año.

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El partido alega una revisión contable

En el documento remitido al juzgado, la representación legal del PSOE afirma que la nueva información se ha obtenido tras revisar y verificar la documentación contable de la organización y después de requerir datos específicos al PSOE de Cantabria. El escrito señala expresamente que la comprobación realizada permitió constatar que la actividad desarrollada por Díez se encuadraba en servicios profesionales de comunicación como asesora técnica.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido este lunes levantar de forma parcial el secreto de sumario de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Fuente: Europa Press/Congreso)

La respuesta judicial incluye además detalles sobre la forma de pago. El partido asegura que los importes correspondientes a las facturas emitidas por la profesional fueron abonados mediante transferencias bancarias a una cuenta de Kutxabank.

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El escrito concluye solicitando al juzgado que tenga por cumplimentado el requerimiento efectuado y por aportada la documentación reclamada, incluyendo los contratos, las facturas y la información relativa a los pagos realizados durante toda la relación profesional mantenida entre el PSOE de Cantabria y Leire Díez.