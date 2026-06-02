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El primer Eurofighter Halcón de España termina su montaje y se prepara para despegar

El avión, identificado como ST015, corresponde a la versión biplaza y es el primero de los 20 solicitados en el acuerdo de 2022

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Primer avión Eurofighter Halcon de España (Airbus Defense)
Avión Eurofighter Halcon de España (Airbus Defense)

La etapa de fabricación del primer Eurofighter Halcón de la serie encargada a Airbus Defence ha terminado y ya se encuentra listo para iniciar las pruebas operativas previas a su estreno en vuelo. Con este hito logrado en las instalaciones de Getafe (Madrid), el Ejército del Aire avanza en el proceso de modernización de su flota de combate, apostando por capacidades tecnológicas de última generación.

El avión, identificado como ST015, corresponde a la versión biplaza y es el primero de los 20 solicitados en el acuerdo formalizado en 2022 por el Gobierno. Esta unidad, junto a otras que continúan en diferentes fases de ensamblaje, incorpora avances en sistemas de control, sensores y armamento, resultado de una colaboración industrial europea que ha marcado la evolución del programa Eurofighter desde hace más de dos décadas.

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La base aérea de Gando, en las Islas Canarias, está llamada a recibir los primeros Halcón I, que reemplazarán a los F-18 Hornet. Esta posición, situada en el extremo suroeste de la OTAN, es estratégica para la vigilancia aérea sobre el Atlántico y la protección de rutas marítimas y accesos al continente europeo. El relevo de los Hornet responde a la antigüedad de la flota y a la necesidad de mantener la operatividad en una zona clave.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Avances técnicos y relevancia estratégica

El Eurofighter Halcón se distingue por la integración de un radar de barrido electrónico activo, conocido como AESA, que supone una mejora decisiva respecto a los equipos utilizados en las variantes anteriores del caza. Este sensor, fabricado con tecnología de matriz fija, permite la detección simultánea de múltiples objetivos y facilita la transición entre funciones aire-aire y aire-tierra en cuestión de milisegundos, además de reducir la vulnerabilidad frente a ataques electrónicos.

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El nuevo radar E-Scan amplía la capacidad de vigilancia y combate del avión, que también incorpora compatibilidad con armamento de última generación como el misil aire-aire Meteor, capaz de alcanzar blancos a más de 100 kilómetros de distancia, y el misil de precisión Brimstone III.

Imagen del Avión Eurofighter Halcon de España saliendo de fabricación (Airbus Defense)
Avión Eurofighter Halcon de España (Airbus Defense)

Programa clave para el futuro aéreo

El contrato inicial de 20 aviones, firmado en 2022, se ha ampliado con una segunda fase denominada Halcón II, que contempla la entrega de 25 aeronaves adicionales entre 2030 y 2035. Esta ampliación elevará a 45 el número de Eurofighter Halcón en servicio para el año 2036, consolidando el compromiso de España con el programa y garantizando la renovación de los cazas F-18 en las principales bases aéreas del país.

Ambos lotes, Halcón I y Halcón II, contarán con el estándar de producción más avanzado del Eurofighter, equivalente al modelo Quadriga adquirido por Alemania, con radar AESA, mejoras en conectividad, guerra electrónica y capacidad de operar en red con aeronaves no tripuladas. La entrega de la primera unidad marca el inicio de las pruebas en tierra y aire, previstas para este año, con la incorporación de los primeros tres aviones a la flota española en los próximos meses. La modernización progresiva responde a la evolución tecnológica del entorno internacional y a la apuesta por fortalecer su defensa aérea.

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