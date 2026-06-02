España

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

Francisco Reynés reconoce que España tiene una mejor situación que el resto de países europeos gracias a Argelia, pero cree que es tan solo “cuestión de tiempo”

Guardar
Google icon
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha alertado de que "es cuestión de tiempo" que el corte del estrecho de Ormuz afecte al precio del gas en España. (Fuente: Reunió Cercle d'Economia)

España hasta ahora se ha mantenido al margen de las consecuencias más directas del cierre del estrecho de Ormuz. Su dependencia energética es relativamente baja. Sin embargo, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha advertido este martes que el bloqueo llegará a afectar al precio del gas en España y que es solo “cuestión de tiempo”.

Reynés, que ha participado en la 41 Reunió Cercle d’Economia en una mesa redonda, junto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha explicado que España se encuentra en una posición más favorable que el resto de países europeos por dos razones: el 35% del gas que consume llega desde Argelia a través de gasoducto, y el país dispone de una amplia capacidad de regasificación de gas natural licuado (GNL). Sin embargo, el directivo fue taxativo: “España puede ser el último, pero no puede escaparse”.

PUBLICIDAD

El argumento de Reynés tiene un trasfondo de mercado. Cuando la oferta mundial de gas se reequilibre para satisfacer la demanda asiática, el efecto de la escasez se trasladará también a los precios europeos. Las reservas estratégicas de gas en Europa, advirtió, se encuentran en su nivel más bajo de los últimos años, y la escasa interconexión entre países del continente agrava la vulnerabilidad del sistema.

Francisco Reynes. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Francisco Reynes. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los datos respaldan esa preocupación. La consultora energética Tempos Energía alertó en mayo de que los almacenes de gas europeos se situaban al 34,3% de su capacidad, muy lejos del objetivo mínimo del 80% fijado para el 1 de noviembre. Para alcanzar ese umbral, Europa necesitaría importar 130 cargamentos de GNL al mes, diez más que en 2024. Desde el inicio de la guerra, solo dos metaneros han cruzado el estrecho, lo que representa menos del 3% del tráfico diario habitual, según informó la consultora.

PUBLICIDAD

Crece la presión sobre los mercados energéticos

El estrecho de Ormuz permanece cerrado de facto desde el 4 de marzo, cuando Irán bloqueó la vía marítima como represalia por los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, el precio del petróleo ha escalado un 40%, con picos cercanos a los 120 dólares por barril. El crudo Brent cotizó este lunes a 95,19 dólares, tras subir un 4,6% en una sola sesión.

La presión sobre los mercados energéticos europeos se agudizó esta semana. La agencia iraní Tasnim informó que el equipo negociador de Teherán suspendió el intercambio de mensajes con Washington a través de mediadores, en respuesta a los ataques israelíes en el Líbano. Irán y el llamado Frente de Resistencia habrían establecido, además, un plan para bloquear completamente Ormuz y activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab el Mandeb, frente a las costas de Yemen.

La Comisión Europea convocó a sus grupos de coordinación de gas y petróleo el 28 de mayo para evaluar los riesgos de suministro. En su comunicado, la institución reconoció que todos los países de la Unión Europea (UE) están expuestos a la dinámica de precios derivada del cierre, aunque por el momento no se han registrado disrupciones físicas a nivel de consumidor. La Comisión advirtió que, si la situación no mejora en las próximas semanas, los mercados podrían tensarse de forma creciente, sobre todo en el segmento del combustible para aviación.

El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

Francia ya reclamó esta semana una solución urgente. El canciller Jean-Noël Barrot pidió a Estados Unidos e Irán que aceleren las negociaciones para reabrir el paso marítimo. “Lo sentimos cada día en las gasolineras y, en general, por su impacto en la economía mundial y francesa. Esto tiene que terminar”, afirmó el ministro en declaraciones recogidas por Infobae. Barrot reveló que París y Londres mantienen conversaciones con Washington y Teherán para articular una misión internacional de seguridad marítima que respalde una eventual reapertura.

Qué pasa si Ormuz no reabre

Tempos Energía proyectó que, si Ormuz no reabre, junio podría convertirse en “el primer umbral de ruptura de la factura”, con el mercado del gas moviéndose entre los 52 y los 62 euros por megavatio hora y el pool eléctrico cotizando entre los 88 y los 105 euros, lo que representaría un encarecimiento del 45% respecto al año anterior. En un escenario de bloqueo prolongado, los precios del gas podrían alcanzar entre 58 y 72 euros por megavatio hora en julio, y el pool eléctrico escalar hasta los 130 euros.

Al margen del debate energético, Reynés también se ha pronunciado sobre la descarbonización. El líder de Naturgy ha señalado la paradoja de que Europa reduce sus emisiones mientras las emisiones globales aumentan, en parte porque los bienes que ya no se fabrican en el continente se transportan desde otros lugares. Reynés ha criticado que Europa se haya centrado en la descarbonización sin contextualizarla con la competitividad industrial ni con el acceso de las familias a bienes asequibles. “En algún momento tenemos que poner en equilibrio los tres objetivos y no primar uno sobre el otro, o si lo hacemos, explicarlo antes”, afirmó.

Temas Relacionados

Estrecho de OrmuzEmpresasEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Bistroteca, el restaurante de hamburguesas que conquistó a Michael Jordan en Madrid: un banquete de croquetas, guacamole y vaca gallega madurada

La leyenda de la NBA ha aprovechado su visita a Madrid, con motivo de los conciertos de Bad Bunny, para probar una de las hamburguesas mejor valorada de la capital

La Bistroteca, el restaurante de hamburguesas que conquistó a Michael Jordan en Madrid: un banquete de croquetas, guacamole y vaca gallega madurada

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La situación económica internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Un informe muestra que sus proyectos de negocio resisten más, aunque buena parte nace de la necesidad económica y de la falta de oportunidades laborales

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

Un tribunal suizo consideró que el embotellamiento supuso un peligro para el conductor, sus pasajeros y el resto de usuarios de la autopista, en un tramo sin carril de emergencia

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 2 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 2 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

El largo silencio de Yolanda Díaz cuando le han preguntado en RNE si “tiene previsto dimitir”: “¿Pero usted ha leído mi carta?”

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Terminan en Melilla con una de las principales redes de tráfico de hachís que utilizaba coches con dobles fondos y un inhibidor de frecuencias

Una candidata al puesto que acabó ocupando David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue avisada por ‘Whatsapp’ de que la plaza ya estaba adjudicada días antes de su entrevista

ECONOMÍA

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”