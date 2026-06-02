El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha alertado de que "es cuestión de tiempo" que el corte del estrecho de Ormuz afecte al precio del gas en España. (Fuente: Reunió Cercle d'Economia)

España hasta ahora se ha mantenido al margen de las consecuencias más directas del cierre del estrecho de Ormuz. Su dependencia energética es relativamente baja. Sin embargo, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha advertido este martes que el bloqueo llegará a afectar al precio del gas en España y que es solo “cuestión de tiempo”.

Reynés, que ha participado en la 41 Reunió Cercle d’Economia en una mesa redonda, junto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha explicado que España se encuentra en una posición más favorable que el resto de países europeos por dos razones: el 35% del gas que consume llega desde Argelia a través de gasoducto, y el país dispone de una amplia capacidad de regasificación de gas natural licuado (GNL). Sin embargo, el directivo fue taxativo: “España puede ser el último, pero no puede escaparse”.

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El argumento de Reynés tiene un trasfondo de mercado. Cuando la oferta mundial de gas se reequilibre para satisfacer la demanda asiática, el efecto de la escasez se trasladará también a los precios europeos. Las reservas estratégicas de gas en Europa, advirtió, se encuentran en su nivel más bajo de los últimos años, y la escasa interconexión entre países del continente agrava la vulnerabilidad del sistema.

Francisco Reynes. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los datos respaldan esa preocupación. La consultora energética Tempos Energía alertó en mayo de que los almacenes de gas europeos se situaban al 34,3% de su capacidad, muy lejos del objetivo mínimo del 80% fijado para el 1 de noviembre. Para alcanzar ese umbral, Europa necesitaría importar 130 cargamentos de GNL al mes, diez más que en 2024. Desde el inicio de la guerra, solo dos metaneros han cruzado el estrecho, lo que representa menos del 3% del tráfico diario habitual, según informó la consultora.

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Crece la presión sobre los mercados energéticos

El estrecho de Ormuz permanece cerrado de facto desde el 4 de marzo, cuando Irán bloqueó la vía marítima como represalia por los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, el precio del petróleo ha escalado un 40%, con picos cercanos a los 120 dólares por barril. El crudo Brent cotizó este lunes a 95,19 dólares, tras subir un 4,6% en una sola sesión.

La presión sobre los mercados energéticos europeos se agudizó esta semana. La agencia iraní Tasnim informó que el equipo negociador de Teherán suspendió el intercambio de mensajes con Washington a través de mediadores, en respuesta a los ataques israelíes en el Líbano. Irán y el llamado Frente de Resistencia habrían establecido, además, un plan para bloquear completamente Ormuz y activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab el Mandeb, frente a las costas de Yemen.

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La Comisión Europea convocó a sus grupos de coordinación de gas y petróleo el 28 de mayo para evaluar los riesgos de suministro. En su comunicado, la institución reconoció que todos los países de la Unión Europea (UE) están expuestos a la dinámica de precios derivada del cierre, aunque por el momento no se han registrado disrupciones físicas a nivel de consumidor. La Comisión advirtió que, si la situación no mejora en las próximas semanas, los mercados podrían tensarse de forma creciente, sobre todo en el segmento del combustible para aviación.

El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

Francia ya reclamó esta semana una solución urgente. El canciller Jean-Noël Barrot pidió a Estados Unidos e Irán que aceleren las negociaciones para reabrir el paso marítimo. “Lo sentimos cada día en las gasolineras y, en general, por su impacto en la economía mundial y francesa. Esto tiene que terminar”, afirmó el ministro en declaraciones recogidas por Infobae. Barrot reveló que París y Londres mantienen conversaciones con Washington y Teherán para articular una misión internacional de seguridad marítima que respalde una eventual reapertura.

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Qué pasa si Ormuz no reabre

Tempos Energía proyectó que, si Ormuz no reabre, junio podría convertirse en “el primer umbral de ruptura de la factura”, con el mercado del gas moviéndose entre los 52 y los 62 euros por megavatio hora y el pool eléctrico cotizando entre los 88 y los 105 euros, lo que representaría un encarecimiento del 45% respecto al año anterior. En un escenario de bloqueo prolongado, los precios del gas podrían alcanzar entre 58 y 72 euros por megavatio hora en julio, y el pool eléctrico escalar hasta los 130 euros.

Al margen del debate energético, Reynés también se ha pronunciado sobre la descarbonización. El líder de Naturgy ha señalado la paradoja de que Europa reduce sus emisiones mientras las emisiones globales aumentan, en parte porque los bienes que ya no se fabrican en el continente se transportan desde otros lugares. Reynés ha criticado que Europa se haya centrado en la descarbonización sin contextualizarla con la competitividad industrial ni con el acceso de las familias a bienes asequibles. “En algún momento tenemos que poner en equilibrio los tres objetivos y no primar uno sobre el otro, o si lo hacemos, explicarlo antes”, afirmó.

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