Hallan una necrópolis medieval junto a la muralla de Ávila: los arqueólogos encuentran una tumba infantil en perfecto estado

Hallan una necrópolis medieval junto a la muralla de Ávila. (Ayto. Ávila)

Una excavación arqueológica junto al Arco de San Vicente, una de las puertas de acceso de la Muralla de Ávila, ha sacado a la luz una necrópolis medieval y restos de distintas épocas históricas, entre ellos una tumba infantil en “perfecto estado” de conservación, según un comunicado del Consistorio abulense. Este hallazgo se ha producido en el marco de las obras de mejora y acondicionamiento de la avenida de Portugal, la rotonda de San Vicente y la calle Humilladero.

En este contexto, los arqueólogos iniciaron las intervenciones en la rotonda de San Vicente, donde han documentado niveles arqueológicos que se remontan hasta el siglo I d.C., coincidiendo con la fundación de la ciudad. Según los técnicos, el enclave presenta una estratigrafía “muy completa e inalterada”, algo poco habitual en entornos urbanos, lo que ha permitido recuperar restos de diferentes épocas y reconstruir la evolución histórica de este acceso a la ciudad.

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El hallazgo principal se ha producido en el cercano jardín de San Vicente, donde se han identificado al menos cuatro estructuras funerarias pertenecientes a una necrópolis medieval, posiblemente vinculada a la cercana basílica del mismo nombre. Además, en la zona se han localizado restos de pavimentos antiguos, mientras continúan los trabajos para delimitar la extensión completa del yacimiento.

El hallazgo se ha producido en el cercano jardín de San Vicente. (EFE)

Una tumba infantil del siglo V

Junto a estos enterramientos medievales, la excavación ha sacado a la luz también una tumba infantil correspondiente a un niño o una niña de aproximadamente año y medio. La sepultura apareció en “perfecto estado” y estaba sellada por niveles que no superan el siglo V de nuestra era, lo que sitúa el enterramiento en torno a hace unos 1.500 años.

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Los especialistas apuntan a que se trata de una tumba cristiana perfectamente dispuesta, propia de la época tardorromana, en la que también se han documentado elementos de protección de tradición pagana, reflejo de la convivencia de creencias y costumbres funerarias del mundo romano durante ese periodo de transición, según señala el comunicado.

Las excavaciones continúan en la zona con el objetivo de profundizar en los distintos niveles arqueológicos y determinar la extensión completa del yacimiento. Este lunes, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha visitado los trabajos de excavación en el entorno del Arco de San Vicente.

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La visita del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, a los trabajos de excavación. (Ayto Ávila/ Europa Press)

Visitas guiadas a la excavación

De forma complementaria a los trabajos arqueológicos, el Ayuntamiento de Ávila ha organizado visitas guiadas para que la ciudadanía pueda conocer de primera mano el desarrollo de las excavaciones y acercarse a los hallazgos realizados en este enclave, así como a la historia del entorno de la ciudad.

Las visitas se celebrarán los días 3 y 4 de junio, con tres pases diarios a las 20:00, 20:30 y 21:30 horas. Se trata de una actividad gratuita, aunque con aforo limitado a un máximo de 25 personas por grupo, con el fin de garantizar un mejor seguimiento de las explicaciones. Para participar es necesaria inscripción previa a través del Centro de Recepción de Visitantes (CRV), donde se gestionan las plazas disponibles para cada pase.

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