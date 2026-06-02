Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

La UCO se persona en la sede central del PSOE en la calle Ferraz, Madrid (Diego Radamés - Europa Press)

El 27 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó una operación contra una presunta trama del PSOE para sabotear investigaciones judiciales relacionadas con el partido y con el Gobierno. La Guardia Civil pasó 12 horas en la sede del PSOE en Madrid, incautando documentos contables, correos electrónicos y registros de acceso. Leire Díez solicitó este lunes la nulidad de la entrada, argumentando que el juez Pedraz utilizó información sometida a un proceso de expurgo judicial - es decir, que ha perdido su utilidad procesal y su destrucción está autorizada - para justificar la operación.

El auto judicial imputa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como supuesto líder de la estructura, y señala a Leire Díez como coordinadora ejecutiva. Según el juez, Cerdán habría puesto “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido” para financiar acciones destinadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al entorno de Sánchez. La investigación recoge al menos 39 reuniones entre Cerdán y Díez, así como pagos a Díez de 4.000 euros mensuales, camuflados a través de consultoras y despachos vinculados al partido. El total de pagos detectados supera los 170.000 euros. Este lunes, el juez Pedraz levantó parcialmente el secreto de sumario del caso Leire.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, asegura haber detectado “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez y sostiene que “hay 184 diputados” que piden elecciones. Sin embargo, tanto Junts como el PNV no muestran disposición a respaldar la iniciativa en este momento. Feijóo reclama coherencia a estos partidos, pero no inicia negociaciones formales, consciente de que ambos rechazan cualquier acuerdo que incluya a Vox, que por su parte rechaza un pacto que suponga “cesiones a los separatistas”. Debido a esto, el PP planteaba este lunes una moción de censura “instrumental” para que un gobierno provisional, “que no necesita necesariamente a Vox”, convoque elecciones, sin especificar el plazo que tendría ese ejecutivo. También este lunes comenzó el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz.