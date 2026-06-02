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Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

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La UCO se persona en la sede central del PSOE en la calle Ferraz, Madrid (Diego Radamés - Europa Press)
La UCO se persona en la sede central del PSOE en la calle Ferraz, Madrid (Diego Radamés - Europa Press)

El 27 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó una operación contra una presunta trama del PSOE para sabotear investigaciones judiciales relacionadas con el partido y con el Gobierno. La Guardia Civil pasó 12 horas en la sede del PSOE en Madrid, incautando documentos contables, correos electrónicos y registros de acceso. Leire Díez solicitó este lunes la nulidad de la entrada, argumentando que el juez Pedraz utilizó información sometida a un proceso de expurgo judicial - es decir, que ha perdido su utilidad procesal y su destrucción está autorizada - para justificar la operación.

El auto judicial imputa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como supuesto líder de la estructura, y señala a Leire Díez como coordinadora ejecutiva. Según el juez, Cerdán habría puesto “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido” para financiar acciones destinadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al entorno de Sánchez. La investigación recoge al menos 39 reuniones entre Cerdán y Díez, así como pagos a Díez de 4.000 euros mensuales, camuflados a través de consultoras y despachos vinculados al partido. El total de pagos detectados supera los 170.000 euros. Este lunes, el juez Pedraz levantó parcialmente el secreto de sumario del caso Leire.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, asegura haber detectado “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez y sostiene que “hay 184 diputados” que piden elecciones. Sin embargo, tanto Junts como el PNV no muestran disposición a respaldar la iniciativa en este momento. Feijóo reclama coherencia a estos partidos, pero no inicia negociaciones formales, consciente de que ambos rechazan cualquier acuerdo que incluya a Vox, que por su parte rechaza un pacto que suponga “cesiones a los separatistas”. Debido a esto, el PP planteaba este lunes una moción de censura “instrumental” para que un gobierno provisional, “que no necesita necesariamente a Vox”, convoque elecciones, sin especificar el plazo que tendría ese ejecutivo. También este lunes comenzó el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz.

06:00 hsHoy

Leire Díez recurrió a un ministro chavista para recabar pruebas contra un fiscal anticorrupción acusado de tener relaciones con una menor

Leire contactó con Nervis Villalobos para hablar con Miriam, una joven que denunció al fiscal Grinda y cuyo casó llegó incluso al Constitucional. Al fiscal también le intentaron sobornar con 300.000 euros, según una denuncia que puso él

Nervis Villalobos, el fiscal Grinda y Leire Díez. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Nervis Villalobos, el fiscal Grinda y Leire Díez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leire Díez intentó recabar pruebas incriminatorias contra uno de los fiscales anticorrupción más importantes de este país, José Grinda González, que desde finales del año trabaja en Bolivia. La bautizada como ‘fontanera’ del PSOE recurrió a un ex alto cargo del Gobierno venezolano, Nervis Villalobos, para que una menor que había denunciado al fiscal por un delito sexual acudiera a la sede socialista para relatar su caso. Leire le dijo a la joven que “estaba preparando cosas contra el tiparraco” (en alusión a Grinda), una joven que incluso se llegó a reunir con Santos Cerdán, ex secretario de Organización.

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05:57 hsHoy

Retiran el delito de aceptación de nombramiento ilegal al hermano de Sánchez por haber prescrito

La sala acuerda también no juzgar al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero

Imagen de archivo de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. (Europa Press)
Imagen de archivo de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. (Europa Press)

El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha decidido retirar de la causa el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal al entender que ya ha prescrito como delito leve.

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05:54 hsHoy

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Tras una primera sesión centrada en las cuestiones previas planteadas por las defensas, el tribunal comienza a escuchar a quienes participaron en el proceso de creación y adjudicación del puesto que ocupa el núcleo de la investigación

El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, este jueves en la Audiencia de Badajoz (Europa Press)
El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, este jueves en la Audiencia de Badajoz (Europa Press)

El juicio que examina la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz afronta hoy su primera jornada centrada en el fondo del asunto. Después de un estreno caracterizado por las cuestiones previas planteadas por las defensas, la Audiencia Provincial tiene previsto comenzar a escuchar a los primeros testigos de una causa que gira en torno a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales que obtuvo el hermano del presidente del Gobierno en 2017.

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05:52 hsHoy

Aitor Esteban desacredita a Pablo Iglesias por atribuirse una maniobra para convencer al PNV de apoyar la moción contra Rajoy: “Buen farol, pero no te da para órdago”

El dirigente nacionalista rebate la versión ofrecida por Iglesias sobre las negociaciones que precedieron a la caída de Mariano Rajoy, una operación que el exvicepresidente ha descrito como una jugada política ganadora “que sale una vez en la vida”

El presidente del PNV, Aitor Esteban, en un desayuno informativo en Bilbao (H. Bilbao - Europa Press)
El presidente del PNV, Aitor Esteban, en un desayuno informativo en Bilbao (H. Bilbao - Europa Press)

La trastienda de la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a colarse en el debate político ocho años después. Y lo ha hecho a raíz de una revelación de Pablo Iglesias que no ha tardado en encontrar respuesta. El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, ha tachado de “farol” el relato ofrecido este lunes por el exlíder de Podemos, quien aseguró que su partido engañó tanto al PNV como a Ciudadanos para facilitar que la moción presentada por el PSOE en junio de 2018 saliera adelante y permitiera la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

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05:50 hsHoy

Pablo Iglesias asegura que hizo presidente a Pedro Sánchez engañando a Ciudadanos y el PNV en la moción de censura: “Esto sale una vez en la vida”

El exlíder de Podemos sitúa a su formación como clave de aquel cambio político, llegando a decir que Sánchez “no hizo una triste llamada”

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la firma de su coalición de Gobierno. (Reuters/Susana Vera)
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la firma de su coalición de Gobierno. (Reuters/Susana Vera)

Pablo Iglesias ha revelado este lunes que Podemos engañó al PNV y a Ciudadanos para lograr que la moción de censura contra Mariano Rajoy saliera adelante en 2018 y Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Se cumplen ocho años de ese momento. Iglesias lo ha explicado en Las mañanas de RNE.

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05:48 hsHoy

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

El ex secretario general del PSE-EE asegura sentirse “aturdido” por las acusaciones que afectan al entorno socialista

Ramón Jáuregui, exministro de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)
Ramón Jáuregui, exministro de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

Ramón Jáuregui, una de las voces con más trayectoria dentro del socialismo español, ha reclamado la convocatoria urgente de un congreso extraordinario del PSOE con el objetivo de abrir un proceso de reflexión, renovación y debate interno en un momento que considera especialmente delicado para la organización. El exministro de la Presidencia durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ex secretario general del PSE-EE ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el partido y ha defendido la necesidad de que la militancia participe activamente en la definición de la estrategia futura.

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05:42 hsHoy

La propuesta de Feijóo al PNV y Junts de montar un Gobierno interino para convocar “elecciones inmediatas” queda en nada: los socios siguen viendo a Vox en la ecuación

El líder de la oposición plantea liderar un gobierno interino sin el partido de Santiago Abascal. El PSOE critica que es un “atajo más” e insiste en que el calendario “no cambia”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura haber detectado “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Insiste en que ahora “hay 184 diputados” que piden las urnas, dos más que los necesarios para la mayoría absoluta, pero la realidad es que ni los de Carles Puigdemont ni los de Aitor Esteban están dispuestos a mover ficha por ahora.

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05:41 hsHoy

Ferraz desliza que hay un trato desigual en las investigaciones judiciales entre el PP y el PSOE: “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista”

La portavoz socialista, Monste Mínguez, critica la diferencia de velocidades y criterio en las causas abiertas e insiste en que se ha actuado con “contundencia y transparencia”

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05:40 hsHoy

ERC exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso “cuanto antes” sobre Zapatero y PSOE: “Con la que está cayendo...”

Elisenda Alamany ha trasladado la misma exigencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa: ERC pedirá que comparezca en el Parlament para dar cuenta de las informaciones vinculadas a la financiación del PSOE en Cataluña

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany. (Europa Press)
La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany. (Europa Press)

Esquerra Republicana ha exigido este lunes que Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso de los Diputados “cuanto antes” para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE, en lugar de esperar a la semana posterior al Consejo Europeo del 18 y 19 de junio, como ha establecido el Ejecutivo.

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