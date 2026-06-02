Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El 27 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó una operación contra una presunta trama del PSOE para sabotear investigaciones judiciales relacionadas con el partido y con el Gobierno. La Guardia Civil pasó 12 horas en la sede del PSOE en Madrid, incautando documentos contables, correos electrónicos y registros de acceso. Leire Díez solicitó este lunes la nulidad de la entrada, argumentando que el juez Pedraz utilizó información sometida a un proceso de expurgo judicial - es decir, que ha perdido su utilidad procesal y su destrucción está autorizada - para justificar la operación.
El auto judicial imputa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como supuesto líder de la estructura, y señala a Leire Díez como coordinadora ejecutiva. Según el juez, Cerdán habría puesto “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido” para financiar acciones destinadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al entorno de Sánchez. La investigación recoge al menos 39 reuniones entre Cerdán y Díez, así como pagos a Díez de 4.000 euros mensuales, camuflados a través de consultoras y despachos vinculados al partido. El total de pagos detectados supera los 170.000 euros. Este lunes, el juez Pedraz levantó parcialmente el secreto de sumario del caso Leire.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, asegura haber detectado “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez y sostiene que “hay 184 diputados” que piden elecciones. Sin embargo, tanto Junts como el PNV no muestran disposición a respaldar la iniciativa en este momento. Feijóo reclama coherencia a estos partidos, pero no inicia negociaciones formales, consciente de que ambos rechazan cualquier acuerdo que incluya a Vox, que por su parte rechaza un pacto que suponga “cesiones a los separatistas”. Debido a esto, el PP planteaba este lunes una moción de censura “instrumental” para que un gobierno provisional, “que no necesita necesariamente a Vox”, convoque elecciones, sin especificar el plazo que tendría ese ejecutivo. También este lunes comenzó el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz.
Leire Díez intentó recabar pruebas incriminatorias contra uno de los fiscales anticorrupción más importantes de este país, José Grinda González, que desde finales del año trabaja en Bolivia. La bautizada como ‘fontanera’ del PSOE recurrió a un ex alto cargo del Gobierno venezolano, Nervis Villalobos, para que una menor que había denunciado al fiscal por un delito sexual acudiera a la sede socialista para relatar su caso. Leire le dijo a la joven que “estaba preparando cosas contra el tiparraco” (en alusión a Grinda), una joven que incluso se llegó a reunir con Santos Cerdán, ex secretario de Organización.
El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha decidido retirar de la causa el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal al entender que ya ha prescrito como delito leve.
El juicio que examina la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz afronta hoy su primera jornada centrada en el fondo del asunto. Después de un estreno caracterizado por las cuestiones previas planteadas por las defensas, la Audiencia Provincial tiene previsto comenzar a escuchar a los primeros testigos de una causa que gira en torno a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales que obtuvo el hermano del presidente del Gobierno en 2017.
La trastienda de la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a colarse en el debate político ocho años después. Y lo ha hecho a raíz de una revelación de Pablo Iglesias que no ha tardado en encontrar respuesta. El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, ha tachado de “farol” el relato ofrecido este lunes por el exlíder de Podemos, quien aseguró que su partido engañó tanto al PNV como a Ciudadanos para facilitar que la moción presentada por el PSOE en junio de 2018 saliera adelante y permitiera la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Pablo Iglesias ha revelado este lunes que Podemos engañó al PNV y a Ciudadanos para lograr que la moción de censura contra Mariano Rajoy saliera adelante en 2018 y Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Se cumplen ocho años de ese momento. Iglesias lo ha explicado en Las mañanas de RNE.
Ramón Jáuregui, una de las voces con más trayectoria dentro del socialismo español, ha reclamado la convocatoria urgente de un congreso extraordinario del PSOE con el objetivo de abrir un proceso de reflexión, renovación y debate interno en un momento que considera especialmente delicado para la organización. El exministro de la Presidencia durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ex secretario general del PSE-EE ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el partido y ha defendido la necesidad de que la militancia participe activamente en la definición de la estrategia futura.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura haber detectado “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Insiste en que ahora “hay 184 diputados” que piden las urnas, dos más que los necesarios para la mayoría absoluta, pero la realidad es que ni los de Carles Puigdemont ni los de Aitor Esteban están dispuestos a mover ficha por ahora.
Esquerra Republicana ha exigido este lunes que Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso de los Diputados “cuanto antes” para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE, en lugar de esperar a la semana posterior al Consejo Europeo del 18 y 19 de junio, como ha establecido el Ejecutivo.