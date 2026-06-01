Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

El centrocampista de la selección española, Rodri Hernández, analiza el rol de favorito del equipo, la importancia de la mezcla entre juventud y experiencia, y la confianza en el seleccionador Luis de la Fuente.

La selección española de fútbol avanza en su preparación para el Mundial 2026. Restan quince días para el debut de La Roja en el certamen internacional, que será frente a Cabo Verde. Antes de viajar a América, los futbolistas atendieron a los medios, entre los que se encontraba Infobae. El centrocampista de la selección española, Rodrigo Hernández Cascante (más conocido como Rodri), habló de cómo llegan los jugadores como Lamine Yamal, y de la etiqueta de favorita con la que acude España a la cita mundialista. “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”, aseguró el jugador.

“La juventud te aporta unas cosas y la experiencia otras. Creo que el equilibrio entre ambas es la clave. Tenemos de ambas, pero está claro que la juventud te inyecta adrenalina, ese vértigo y desparpajo muchas veces de inconsciencia, de no tenerle miedo a las cosas, de ir siempre para adelante, que es positivo y enriquecedor para el grupo”, describió Rodri al analizar la nueva generación que se suma al plantel para afrontar el Mundial 2026.

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El mediocampista, pieza fundamental del Manchester City, subrayó el impacto que tiene la convivencia durante largas concentraciones, un factor poco visible pero determinante en el rendimiento de la selección española. “Estar cuarenta y cinco días concentrados no es sencillo”, reconoció. “Intentamos llevarlo con la máxima naturalidad. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y hay un grupo sensacional. El míster también se encarga de traer a gente a nivel humano. Hay momentos en que se hace largo porque estás lejos de tu familia, pero nos apoyamos unos a otros. Nico y Lamine siempre animan cuando alguno se cae”.

El jugador español Rodri (Europa Press)

La gestión del vestuario ha cambiado desde la salida de referentes históricos. Rodri recordó el papel que cumplían figuras como Dani Carvajal, Álvaro Morata y él mismo en la Eurocopa pasada. “Dani no solo aportaba en lo futbolístico, sino también en carácter y gen competitivo. Teníamos un vínculo muy grande. Ahora soy el único que queda de ese grupo y trato de absorber lo que aprendí para poder transmitirlo. Simplemente intento ser el sostén, que puedan contar conmigo en cualquier momento de dificultad”, explicó el capitán.

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La pregunta sobre el liderazgo en este nuevo ciclo llevó a Rodri a puntualizar que el relevo generacional no depende de una sola persona. “Emergen otras figuras: Ousmane, Oyarzabal, Ferran. El fútbol es así, tienen que ir dando pasos. A mí no me cambia mucho porque ya ejercía ese rol, pero llevar el brazalete es otra historia”, detalló.

La influencia de Luis de la Fuente y la recuperación de Lamine Yamal

La influencia del cuerpo técnico y la importancia de la experiencia en los banquillos fue otro de los temas abordados. “La experiencia es un grado y tener la tranquilidad de un entrenador que te ha llevado a ganar, pues más todavía. Aunque la confianza tiene que ser en la persona, no solo en el pasado. Luis nos conoce y nosotros a él, llevamos casi toda la vida juntos. Con una mirada ya sabemos lo que queremos el uno del otro. Eso sí es importante”, analizó sobre el vínculo con Luis de la Fuente, actual seleccionador nacional.

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Consultado sobre el cartel de favorito que la selección española lleva tras conquistar la Eurocopa, Rodri fue tajante: “Cuando no habíamos ganado, nos tocaba demostrarlo. Ahora que lo hemos hecho, nuestra mentalidad es que no sirve de nada. Queremos volver a demostrar que somos los mejores, pero de todo el mundo. El Mundial es lo máximo a lo que uno puede aspirar y vamos a ir a por ello”.

Así ha sido el anuncio de los convocados para la selección española de fútbol que jugarán el Mundial 2026.

El capitán también habló sobre la preparación de cara al torneo y la situación física de algunos jugadores clave, como Lamine Yamal. “Puede existir esa preocupación, pero tenemos un tramo de quince días donde uno puede coger ritmo y volver a la dinámica. Lo más importante es llegar todos bien al primer partido para que el míster tenga la opción de elegir”, afirmó. Rodri es de esos jugadores que le gusta analizar a sus rivales, ver sus partidos y empaparse todo lo posible de ellos. “Me gusta ver a nuestros rivales, ver qué nivel tienen y qué nos puede deparar si nos cruzamos. Creo que este Mundial va a tener sorpresas. El nivel está muy igualado en muchas selecciones”, pronosticó el mediocampista.

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Las declaraciones de Rodri reflejan la confianza y cohesión interna que atraviesa la selección española en un ciclo marcado por la renovación y el deseo de volver a levantar el trofeo más codiciado del fútbol internacional. “La clave está en el grupo y en apoyarnos siempre. La ambición sigue intacta”, concluyó el capitán, que será uno de los principales referentes de España en el próximo Mundial.