Muere una mujer estrangulada por su pareja en Callosa de Segura (Alicante): la Delegación lo investiga como posible caso de violencia de género

30/03/2026 Sustraídas tres embarcaciones a la Armada durante unas maniobras en Barbate. La Guardia Civil investiga el robo de tres lanchas de la Armada Española durante unas maniobras desarrolladas esta semana en la playa de El Retín, en Barbate (Cádiz). POLITICA GUARDIA CIVIL

Una mujer ha muerto en Callosa de Segura (Alicante), tras ser estrangulada presuntamente por su pareja sentimental de 38 años. La agresión se produjo alrededor del mediodía y movilizó a agentes de la Guardia Civil, quienes permanecen en el lugar para avanzar en la investigación. El crimen ha sido comunicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que a través de la red social X, señaló que ya está recopilando información sobre el caso como un posible acto de violencia de género.

De confirmarse, esta muerte elevaría a 23 el número de víctimas mortales por violencia machista en España en lo que va de 2026 y a 1.364 desde 2003. Por el momento, la investigación sigue abierta y la confirmación oficial del carácter machista del crimen dependerá de los resultados preliminares y de la recopilación de pruebas en el lugar de los hechos.

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⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Alicante. #NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) June 2, 2026

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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*Noticia en ampliación