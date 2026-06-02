La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Un cartel anuncia la llegada del Papa a España esta semana. (Europa Press)

El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un recorrido por Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con un presupuesto de 25 millones de euros, según ha confirmado Fernando Giménez Barriocanal, coordinador nacional del viaje, en declaraciones recogidas por Efe. La cifra ofrecida este martes en rueda de prensa supera las estimaciones previas que manejaba la Conferencia Episcopal Española (CEE), que en abril situaba el coste en al menos 15 millones.

El grueso de la financiación proviene del sector privado: el 45% correrá a cargo de empresas y fundaciones benefactoras. El 30% saldrá de recursos propios de las diócesis y la propia CEE, sufragados con aportaciones de los fieles. Las administraciones públicas cubrirán el 20% del total, lo que equivale a 5 millones de euros. El 5% restante del presupuesto total procederá de pequeños donativos de particulares.

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Giménez Barriocanal ha precisado además el destino del dinero: el 85% se destinará directamente a los actos del programa oficial, mientras que el 15% restante irá a logística, comunicación y preparación del evento.

Más allá del gasto, los organizadores calculan que la visita generará un retorno económico de al menos 150 millones de euros, una cifra que multiplica por seis el coste del evento. Esa proyección supera también las previsiones anteriores de la CEE, que en abril estimaba un impacto “superior a los 100 millones de euros” sin precisar una cifra exacta.

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(Noticia en ampliación)