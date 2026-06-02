España

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

El 45% del presupuesto lo aportarán empresas y fundaciones, mientras los organizadores proyectan que el recorrido por Madrid, Barcelona y las dos ciudades canarias dejará 150 millones

Guardar
Google icon
Un cartel anuncia la llegada del Papa a España esta semana. (Europa Press)
Un cartel anuncia la llegada del Papa a España esta semana. (Europa Press)

El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un recorrido por Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con un presupuesto de 25 millones de euros, según ha confirmado Fernando Giménez Barriocanal, coordinador nacional del viaje, en declaraciones recogidas por Efe. La cifra ofrecida este martes en rueda de prensa supera las estimaciones previas que manejaba la Conferencia Episcopal Española (CEE), que en abril situaba el coste en al menos 15 millones.

El grueso de la financiación proviene del sector privado: el 45% correrá a cargo de empresas y fundaciones benefactoras. El 30% saldrá de recursos propios de las diócesis y la propia CEE, sufragados con aportaciones de los fieles. Las administraciones públicas cubrirán el 20% del total, lo que equivale a 5 millones de euros. El 5% restante del presupuesto total procederá de pequeños donativos de particulares.

PUBLICIDAD

Giménez Barriocanal ha precisado además el destino del dinero: el 85% se destinará directamente a los actos del programa oficial, mientras que el 15% restante irá a logística, comunicación y preparación del evento.

Más allá del gasto, los organizadores calculan que la visita generará un retorno económico de al menos 150 millones de euros, una cifra que multiplica por seis el coste del evento. Esa proyección supera también las previsiones anteriores de la CEE, que en abril estimaba un impacto “superior a los 100 millones de euros” sin precisar una cifra exacta.

PUBLICIDAD

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Visita Espana Papa Leon XivMadridCataluñaCanariasReligión CatólicaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cierra una pastelería centenaria de Barcelona por la jubilación de sus dueños: un negocio nacido en 1919 que no encontró relevo generacional

El local, que abrió en 1919, ha visto pasar a tres generaciones de la familia, siendo ahora liderado por los hermanos Miquel Àngel y Lluís Àlvarez

Cierra una pastelería centenaria de Barcelona por la jubilación de sus dueños: un negocio nacido en 1919 que no encontró relevo generacional

El Gobierno aprueba el anteproyecto del Estatuto Marco, pese a las protestas de los médicos

Los médicos continuarán con la huelga en junio ante el “inmovilismo” del ministerio

El Gobierno aprueba el anteproyecto del Estatuto Marco, pese a las protestas de los médicos

Las protestas de profesores solo acaban de empezar: CSIF amenaza con una huelga nacional de docentes al inicio del próximo curso ante el “abandono” de la educación pública

El sindicato considera que la paralización de leyes para mejorar las condiciones docentes y la gestión de los fondos europeos han agravado problemas estructurales en el sistema educativo con una clara brecha entre territorios

Las protestas de profesores solo acaban de empezar: CSIF amenaza con una huelga nacional de docentes al inicio del próximo curso ante el “abandono” de la educación pública

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

En la reunión anual del Cercle d’Economia, el líder del PP recuerda que 184 diputados “piden elecciones” y les pide “priorizar” la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

El comprador europeo ‘secreto’ de drones o munición de Israel: Elbit Systems anuncia un contrato de más de 1.000 millones de euros sin desvelar el país

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

ECONOMÍA

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”