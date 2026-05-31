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Carlos Martínez: "Siento una satisfacción impresionante"

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Leganés (Madrid), 1 jun (EFE).- Carlos Martínez, entrenador del Leganés, afirmó sentir "una satisfacción impresionante" tras lograr con el cuadro blanquiazul la permanencia en LALIGA Hypermotion al imponerse por 1-0 al Mirandés en el único encuentro en el que había firmado por el club.

"Siento una satisfacción impresionante, un orgullo porque hayan contado conmigo. Es mucho tiempo ya en el fútbol profesional seguido, creo que se han hecho las cosas bien, que el club ha crecido mucho a nivel de afición, a nivel del estadio, de todas las cosas, y de todas las personas que hay aquí", dijo.

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Logrado el objetivo, Martínez no sabe cuál será su futuro: "No tengo ni idea, de momento me tendría que ir a Arabia mañana. A mi me propusieron venir, yo pensé que estaban locos. Yo la ilusión de quedarme ya sabéis que la tengo pero no sé más que eso. No le doy tantas vueltas; era para un partido y se ha cumplido el objetivo. A partir de ahí, que decidan los que tienen que decidir. Más allá de como entrenador soy pepinero, tengo sentimiento de Leganés. Al igual que me dan las gracias, yo doy gracias también por confiar en mí para esto".

"No hemos vuelto a hablar de nada más. En Arabia me queda un mes de contrato, nos han ofrecido la renovación. En teoría me tendría que ir y en cinco o seis días volver. A partir de ahí renuevo allí, o tengo otra cosa donde sea, o algo tengo aquí. Desde el día que me vine solo nos hemos centrado en esto; además tampoco me parecía que era el momento de plantear de cosas", completó el técnico, quien además se mostró agradecido a su predecesor Igor Oca y felicitó al rival, a quien considera un club "que hace las cosas bastante bien". EFE

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