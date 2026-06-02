Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

El mercado petrolero global podría enfrentar una crisis de abastecimiento en pleno verano, según ha alertado este martes Toril Bosoni, de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en declaraciones recogidas por Reuters. La jefa de la división de industria y mercados del organismo advierte de que, de mantenerse el ritmo actual de caída de existencias, las reservas mundiales podrían tocar mínimos históricos precisamente cuando la demanda estacional alcance su punto más alto.

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