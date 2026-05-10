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Campeones de LaLiga: El FC Barcelona se alza con el título tras doblegar al Real Madrid durante el Clásico

Los goles de Rashford y Ferran dieron la victoria a los azulgrana sobre los blancos por 2-0

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Los jugadores del FC Barcelona celebrando el gol de Markus Rashford (EFE/Andreu Dalmau)
Los jugadores del FC Barcelona celebrando el gol de Markus Rashford (EFE/Andreu Dalmau)

El FC Barcelona vuelve a ponerse la corona tras conquistar LaLiga por segundo año consecutivo. Lo hicieron en el Camp Nou, con la afición entregada a la causa: doblegar al Real Madrid y alzarse con el título. No necesitaron más de nueve minutos para tomar ventaja. A los 18 ya habían dejado vista para sentencia la primera parte. Dos goles, uno de Rashford y otro de Ferran. Eso fue suficiente para doblegar a los blancos y alzarse con el título liguero, porque el marcador no volvió a moverse.

Los azulgranas recibían al eterno rival en casa. Con LaLiga en el horizonte, como gran objetivo de la noche. No querían prorrogar lo inevitable y más cuando podían conquistar el título en un partido ante el Real Madrid. Con el empate les bastaba, pero querían la victoria. Enfrente, un equipo marcado por las polémicas que han asaltado el vestuario blanco en los últimos días. Un viaje a Italia de Mbappé, la confesión de Carreras sobre el tortazo de Rüdiger y una pelea entre Valverde y Tchouaméni, que acabó con el uruguayo en el hospital. Unos hechos que han terminado por confirmar la división de los jugadores y convertían a los blancos en la mejor presa para el FC Barcelona.

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Vinicius fue el autor del primer disparo a puerta del partido, pero el balón salió mordido y Joan García atrapó sin problemas. Brahim fue el siguiente en tentar el área rival, sin llegar a disparar. La primera jugada azulgrana la armó Fermín, que buscó en largo a Rashford, pero Fran García consiguió evitar el disparo. Una nueva ocasión de Rashford que consiguió frenar Asencio. Eso fue lo único que necesitó para leer el partido. A la tercera llegó el gol. Fue con una falta al borde del área. Rashford, el encargado de lanzar el disparo. No falló y transformó la oportunidad en el primer tanto de los azulgranas.

Marcus Rashford celebrando su gol ante el Real Madrid (REUTERS/Nacho Doce)
Marcus Rashford celebrando su gol ante el Real Madrid (REUTERS/Nacho Doce)

Ni diez minutos pasaron cuando el FC Barcelona volvió a ver portería. Esta vez fue Ferran gracias a un impecable pase de Dani Olmo de tacón. El delantero español mandó un misil contra la portería de Courtois imposible de detener. Con 2-0 en el marcador, la sensación era que la primera mitad estaba vista para sentencia. Brahim fue de los pocos del conjunto blanco que intentó crear, ante un centro del campo desaparecido. No hubo forma de penetrar en una defensa azulgrana bien armada, que no estaba dispuesta a posponer la celebración. La primera mitad terminó sin que el balón volviera a moverse, a pesar de que Gonzalo tuvo la ocasión más clara de los suyos.

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El FC Barcelona conquista el título

Con la segunda parte, los blancos parecieron intentar mostrar una imagen renovada. Salieron a intentar plantar cara al ya entonces matemáticamente campeón. Anularon un gol a Bellingham por fuera de juego y Joan García sacó un mano a mano con Vinicius. Tras ello, desapareció ese amago de remontada en el que ni ellos mismos llegaron a creer. El FC Barcelona tampoco cedió nunca el dominio del balón. Courtois tuvo que mostrar su mejor versión para evitar que la ventaja se ampliara. Lo consiguió, pero la superioridad azulgrana quedó verificada.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Los minutos fueron pasando y la conquista del título estaba cada vez más cerca. Ni la polémica protagonizada por Vinicius haciendo el gesto de las quince Champions, ni la disputa entre Trent y Raphinha, detuvo lo inevitable. Ni un minuto más añadió el árbitro. Con los 90 cumplidos, señaló el final del encuentro certificando la victoria del FC Barcelona, que se proclamaba campeón de LaLiga por segundo año consecutivo.

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