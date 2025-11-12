Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

El exjugador Toni Kroos (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Toni Kroos ha marcado distancias con quienes buscan un relevo idéntico tras su retirada y ha elogiado el crecimiento de Arda Güler en el Real Madrid. En una charla con Sport1 durante un evento de la Icon League, el excentrocampista alemán rechazó que el joven turco deba cargar con el peso de ser considerado su sucesor, aunque sí reconoció su impacto creciente y la importancia de su madurez futbolística para el equipo.

Para Kroos, la evolución del futbolista otomano resulta motivo de satisfacción. “Me alegra que este año esté teniendo significativamente más minutos, porque se lo ha ganado futbolísticamente y es un chico en el que se puede confiar de cara al futuro”, expresó el exjugador en declaraciones recogidas por Sport1. En la entrevista, Kroos insistió en que el incremento de oportunidades para el mediocampista no es casualidad, sino consecuencia de su rendimiento y adaptación a la exigencia que representa integrar el vestuario blanco.

El nombre de Arda Güler ha sonado con fuerza en la presente campaña por el papel que ha asumido bajo las órdenes de Xabi Alonso. El técnico vasco ha dispuesto un sistema que aprovecha su polivalencia y calidad técnica, ubicándolo en el centro del campo con mayores responsabilidades ofensivas, aunque sin descuidar el trabajo táctico exigido a sus dirigidos. El internacional turco ha generado nueve acciones de gol, producto de tres goles y seis asistencias, consolidándose como una de las piezas de mayor proyección en la plantilla.

El propio Kross aclaró los límites de las comparaciones sobre el rol de Güler y la tentación mediática de catalogarlo como reemplazo directo. “Es un tipo de jugador diferente a mí. Su mejor posición es claramente más ofensiva que la mía, por lo que no se trata en absoluto de mi sucesor”, relató el exmediocentro, quien recordó su última temporada compartida con el turco en el vestuario merengue. Kroos fue enfático al señalar que el talento de Güler se expresa de manera especial en las zonas avanzadas del campo, lejos de la función organizativa que él desempeñó durante casi una década en el club.

El Real Madrid, tras la llegada de Alonso, ha encontrado en Güler a un socio efectivo para Kylian Mbappé, uno de los refuerzos más mediáticos del mercado. Ambos han conformado una sociedad dinámica sobre el césped, reflejada en triangulaciones, asistencias y movilidad en la línea ofensiva. Voceros del club y diversos medios, entre ellos Sport1, subrayan que esta sociedad ha permitido liberar la creatividad del internacional turco, aunque aún le restan detalles por pulir en su juego conforme transcurren los partidos.

Al margen de los elogios puntuales, Kroos valoró de manera especial la actitud del centrocampista: “Siempre me impresionó su actitud hacia el aprendizaje, algo que considero fundamental para el desarrollo de cualquier jugador joven”, recalcó el exinternacional germano. “Tiene un toque realmente fino, que esta temporada ya ha sabido aprovechar de manera muy efectiva para el Madrid”, añadió durante la entrevista. Estas declaraciones refuerzan el consenso en la directiva sobre el potencial de crecimiento que presenta Güler bajo circunstancias adecuadas.

Antes de despedirse del club blanco, el propio Kroos compartió vestuario con una nómina repleta de jóvenes promesas y experimentados. Su percepción sobre el proceso de maduración de Arda se acompaña de un mensaje de respaldo de cara a la mecánica de rotaciones y minutos distribuidos por el staff técnico: “Espero que siga teniendo minutos de forma constante, porque solo así puede mejorar. Y estoy seguro de que podrá marcar una época en el Madrid durante muchos años”, concluyó el alemán ante los micrófonos de Sport1.