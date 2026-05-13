El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

Foto de archivo: Llegada del autobús del Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu (A. Pérez Meca / Europa Press)

El Real Madrid C.F. ha emitido un comunicado en el que asegura que la Audiencia Provincial de Madrid ha concluido que no son “responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu” y acuerda el sobreseimiento de la investigación sobre las denuncias de ruido del estadio.

La referida resolución judicial concluiría que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son “responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu”, según el club.

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“La Audiencia Provincial concluye igualmente que son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011, añadiendo asimismo que la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal”, añaden.

En el mismo comunicado aprovechan para indicar que “el Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.”.

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El conflicto de los conciertos en el Santiago Bernabéu

La polémica por los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu comenzó a intensificarse tras la remodelación integral del recinto impulsada por el Real Madrid CF, que buscaba convertir el estadio en un espacio multiusos capaz de albergar grandes espectáculos musicales además de eventos deportivos. Durante 2024 pasaron por el estadio artistas como Taylor Swift, Karol G o Duki, pero las actuaciones provocaron numerosas quejas vecinales por los niveles de ruido, las vibraciones y los problemas de movilidad en la zona.

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu presentó entonces una querella por presuntos delitos medioambientales relacionados con la contaminación acústica. En enero de 2026, la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid apreció indicios de delito y propuso juzgar tanto a Real Madrid Estadio S.L.U. como a José Ángel Sánchez Periáñez por los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024. La magistrada sostenía que podían haberse superado los límites sonoros fijados por la normativa municipal.

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Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reabrió otra causa vinculada a la celebración de espectáculos musicales en el Bernabéu tras estimar un recurso de la asociación vecinal contra decisiones administrativas relacionadas con las licencias y autorizaciones de los eventos.

En medio de la controversia, el club decidió suspender temporalmente los conciertos mientras trabajaba en medidas de insonorización y adaptación acústica del estadio, una situación que obligó a trasladar varios espectáculos previstos a otros recintos de la capital.

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