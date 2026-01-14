El Albacete elimina al Real Madrid de Copa del Rey y amarga el inicio de Arbeloa en el banquillo blanco

Los jugadores del Albacete celebrando un gol (REUTERS/Pablo Morano)

El Albacete se hizo grande ante un Real Madrid que comenzaba su nueva era. Salieron a hacer su juego: posición bien armada y estructurada e intentar cazar un contraataque o una ocasión. Fue precisamente eso, lo que hicieron. En el minuto 41, Javi Villar hizo el primero con un remate de cabeza. Los blancos reaccionaron rápido y tan solo unos minutos después volvieron a poner el marcador en tablas con un gol de Mastantuono. Ya en la segunda mitad, cuando el duelo parecía que se encaminaba a la prórroga, apareció Betancor para hacer el segundo para los locales y por ponerse por delante de sus rivales. Gonzalo en los últimos minutos hizo el empate, pero de nuevo volvió a aparecer Betancor para matar el partido. El árbitro señaló el final del partido y certificó la victoria del Albacete por 3-2.

Arbeloa afrontaba su primer partido ante el Albacete como punto de partida de su liderato en el club blanco. Los focos se posaron en él hasta que el balón comenzó a rodar por el césped del estadio Carlos Belmonte. A partir de ese momento, las cámaras dirigieron el objetivo a los jugadores del Real Madrid y la nueva etapa que comenzaba en el duelo ante el Albacete con la Copa del Rey como contexto. Durante los primeros compases, se evidenciaron las ideas y el planteamiento de los de Chamartín, mantener la posesión e intentar mover el balón. El ritmo, en general, fue lento con destellos de acelerones. En el lado opuesto, el Albacete, con un estructura inamovible, esperando cazar una contra.

Fran García y Vinicius por la banda izquierda lo intentaron una y otra vez, poniendo centros al área en busca de algún rematador sin éxito. Por el lado puesto, Mastantuono se asoció con David Jiménez, buscando balones largos a la espalda de la defensa del Albacete y, también, con centros al área. Pero ninguna ocasión llegó con contundencia o al menos con la suficiente para el éxito. En los primeros minutos, sin embargo, la niebla fue la gran protagonista dificultando la visibilidad en el campo.

Los jugadores del Real Madrid durante el partido de Copa del Rey (AP Photo/Jose Breton)

Valverde lo intentó en varias ocasiones con disparos desde la frontal del área, pero todos ellos se marcharon desviados. A medida que pasaron los minutos, el Albacete fue saliendo de su cueva, con robos altos de balón y disparos que tentaron la portería de Lunin. Fue el Albacete quien disparó primero. En el minuto 41, Javi Villar adelantó a los locales con un impecable remate de cabeza, obligando a los blancos a levantarse de la lona. Y lo hicieron. Pasaron tan solo unos minutos, cuando Mastantuono hizo el tanto del empate justo antes del descanso, en los minutos que duelen y desmoralizan.

El Albacete se hace grande

Al Albacete ni le dolió ni le desmoralizó. Quizá solo un poco durante los primeros minutos de la segunda parte, cuando el Real Madrid metió una marcha más para tratar de hacerse con el duelo. Nada más lejos de la realidad. El balón no quiso entrar. A medida que fueron pasando los minutos, el Albacete cosechó varias ocasiones de peligro contra la portería de Lunin que le dieron el valor necesario para lanzarse al ataque.

Un repaso a la corta etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid: desde un inicio prometedor hasta la derrota en la Supercopa.

Rondaron la portería blanca, con ocasiones de peligro que pusieron a trabajar al guardameta blanco. Hasta que en el 81, Betancor, que acababa de entrar al campo, hizo el segundo del club manchego. La emoción se desató en el estadio Carlos Belmonte, donde ya veían a su equipo en cuartos de final de la competición copera. Pero en el último minuto reglamentario de partido apareció Gonzalo para hacer el tanto del empate y tratar de mandar el duelo a la prórroga. No fue posible, porque en el último minuto del tiempo extra volvió a aparecer Betancor para sellar la victoria del Albacete. Unos segundos más tarde el árbitro certificó el final del duelo y la victoria de los locales. El Real Madrid había sido eliminado de la competición durante el primer partido de Álvaro Arbeloa al frente del banquillo blanco.