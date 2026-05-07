Francia investiga a Elon Musk por su presunta complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil en la red social X

Elon Musk en un ascensor tras comparecer en la corte federal, en Oakland, California, Estados Unidos, a 30 de abril de 2026. (Reuters/Manuel Orbegozo)

La investigación abierta en Francia contra la red social X y varios de sus principales responsables ha vuelto a colocar el foco sobre los límites legales de las plataformas digitales y la responsabilidad de sus directivos. La justicia francesa investiga ahora si la compañía pudo haber facilitado, de forma deliberada o negligente, la difusión de contenidos relacionados con pornografía infantil y otros delitos graves dentro de la plataforma.

La fiscalía de París abrió el pasado 6 de mayo una investigación judicial contra la empresa matriz de X, el empresario Elon Musk y la exdirectora ejecutiva Linda Yaccarino. La decisión llegó apenas unas semanas después de que Musk no compareciera ante una citación judicial prevista para el 20 de abril, en el marco de una investigación relacionada con delitos informáticos, según ha avanzado el medio local Le Monde.

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El procedimiento comenzó tras varias denuncias presentadas por el diputado francés Eric Bothorel y un responsable de una organización pública de ciberseguridad. Inicialmente, las sospechas se centraban en una posible manipulación del algoritmo de la plataforma para influir en el debate público francés y en el presunto uso ilícito de datos personales sensibles con fines publicitarios.

Sin embargo, la investigación fue ampliándose progresivamente. Uno de los puntos que más preocupó a la fiscalía fue la aparición de mensajes antisemitas y negacionistas del Holocausto generados por Grok, la herramienta de inteligencia artificial integrada en X. Ante estos hechos, los investigadores incorporaron posibles delitos relacionados con la negación de crímenes de lesa humanidad y la difusión de contenidos ilícitos.

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El caso dio un giro todavía más grave cuando los investigadores detectaron cambios en los sistemas de detección de pornografía infantil dentro de la plataforma. Según la investigación, las denuncias relacionadas con este tipo de contenido en Francia habrían caído un 80%, algo que levantó sospechas sobre una posible reducción deliberada de los mecanismos de control. A partir de ahí, la fiscalía añadió cargos relacionados con la pornografía infantil y la posible complicidad en su distribución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

El funcionamiento ilícito de la red social

La investigación también pone el foco sobre la gestión de Grok. En enero, la herramienta generó miles de imágenes sexualmente explícitas de mujeres y menores, provocando un fuerte escándalo. La fiscalía considera que la plataforma podría haber tardado deliberadamente en aplicar medidas para limitar la creación y difusión de este contenido, lo que abrió una nueva línea de investigación vinculada a la privacidad y la protección de menores.

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Otro de los elementos relevantes del caso es la negativa de la compañía a colaborar plenamente con las autoridades francesas. La plataforma rechazó entregar información sobre su algoritmo, alegando que la investigación suponía un abuso de procedimiento y vulneraba la libertad de expresión. Mientras tanto, Musk cargó públicamente contra los magistrados encargados del caso, a quienes llegó a insultar en varias ocasiones.

La justicia francesa considera especialmente preocupante el uso recurrente de la plataforma para la comisión de distintos delitos. Por ese motivo, la investigación terminó incorporando una acusación relacionada con el supuesto funcionamiento ilícito de la red social. Este enfoque busca determinar si existen fallos estructurales en los sistemas de moderación y control de contenidos de la compañía.

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En febrero, el caso escaló todavía más con el registro de las oficinas francesas de X por parte de la gendarmería, en una operación realizada con apoyo de Europol. La actuación permitió a los investigadores recopilar documentación y avanzar en el análisis de los sistemas internos de la plataforma.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 22 de enero, en la que se captó al CEO de SpaceX y xAI, Elon Musk, durante el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza). EFE/Gian Ehrenzeller

Protección de menores y discursos de odio

El procedimiento abierto en Francia supone uno de los mayores desafíos judiciales a los que se enfrenta actualmente X en Europa. Las autoridades buscan aclarar hasta qué punto una plataforma tecnológica puede ser considerada responsable de los contenidos que circulan en ella y cuál es el nivel de obligación que tienen sus responsables para prevenir delitos graves en internet.

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El caso también refleja el creciente endurecimiento de las autoridades europeas frente a las grandes plataformas digitales. En los últimos años, varios gobiernos y organismos comunitarios han aumentado la presión sobre las redes sociales para exigir sistemas de moderación más eficaces, especialmente en ámbitos relacionados con la protección de menores, la desinformación y los discursos de odio.

Mientras la investigación continúa avanzando, la situación coloca a X en una posición especialmente delicada en Europa. El debate ya no gira únicamente en torno a la libertad de expresión o la moderación de contenidos, sino también sobre la capacidad real de las plataformas para detectar actividades ilícitas y actuar con rapidez cuando aparecen materiales especialmente sensibles o potencialmente delictivos.

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