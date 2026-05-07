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Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico

Parte médico confirmado por el Real Madrid

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Valverde y Tchouaméni. (REUTERS)
Valverde y Tchouaméni. (REUTERS)

El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha sido diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico tras el altercado ocurrido en el entrenamiento de este jueves con su compañero Aurélien Tchouaméni en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Según el parte médico oficial emitido por el club, Valverde se encuentra en buen estado general y permanece en su domicilio bajo supervisión médica. No obstante, deberá guardar reposo durante un periodo estimado de entre 10 y 14 días, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de lesiones.

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“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días”, ha señalado el comunicado del club.

El Real Madrid actúa: expedientes disciplinarios abiertos

El Real Madrid ha reaccionado de inmediato y ha abierto expedientes disciplinarios a ambos jugadores, intentando contener una situación que ya ha trascendido lo deportivo. “El Real Madrid C. F. ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni”, ha comunicado el club.

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Pero ¿qué implica eso en la práctica? Un exjugador del club consultado por Infobae lo explica con detalle: “En mi época al menos, los jugadores firmábamos una especie de libro con las obligaciones que teníamos y las cosas que no podíamos hacer. Cuando no cumples las normas de funcionamiento de grupo, te abren un expediente disciplinario.” Las consecuencias, añade, dependen de la gravedad: “Algunas de las consecuencias son una multa económica, que te aparten de la dinámica de grupo o incluso te puede llegar a echar del club si los hechos son muy graves. Da igual que tengas un contrato”.

En este caso concreto, el exjugador apunta a que lo más probable es que no pase de una sanción económica: “Multa económica seguro y puede ser que les aparten de la dinámica del equipo, pero yo me imagino que se va a quedar en un tema económico, suele ser así casi siempre”.

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Un vestuario roto

La pelea entre Valverde y Tchouaméni es el episodio más grave de una serie de conflictos que llevan días sacudiendo el vestuario blanco. Unos días antes, Álvaro Carreras publicó un comunicado en redes sociales que confimraba un altercado con Antonio Rüdiger.

“En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”, explicaba el lateral.

A todo ello se suma el viaje de Kylian Mbappé a Italia con su pareja mientras estaba de baja por lesión, lo que generó malestar interno y alimentó las acusaciones de falta de compromiso hacia el delantero francés.

Tomás Roncero habló acerca del polémico gesto que realizó el francés desde su auto al retirarse del entrenamiento del Real Madrid

Xabi Alonso ¿detrás de todo?

Algunos señalan como origen de fondo la división que habría dejado el cambio de entrenador: la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa habrían creado dos facciones dentro del vestuario.

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