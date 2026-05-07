Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

Joseph Johannes Leijdekkers, en la foto tomada en Sierra Leona (Foto: The Guardian)

El titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para los 23 tripulantes del carguero ‘Arconian’, interceptado el pasado 1 de mayo en alta mar por la Guardia en Civil con 30.215 kilos de cocaína en sus bodegas, el mayor alijo incautado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en una sola operación, una mercancía que hubiera alcanzado en el mercado un valor de 812 millones de euros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska dará este viernes detalles de la operación, pero fuentes antidroga de la Benemérita adelantan a Infobae que el barco fue fletado por uno de los grandes narcos del momento, el holandés Joseph Johannes Leijdekkers, integrante destacado de la Mocro Mafia y que actualmente se esconde en el Estado africano de Sierra Leona.

La Guardia Civil desarrolló este operativo en colaboración con la DEA (Drug Enforcement Administración) estadounidense y la Unidad del Equipo de Inteligencia e Intervenciones de la Policía holandesa. El carguero tenía 17 tripulantes, pero la mercancía estaba protegida por otras seis personas, todas de nacionalidad de Países Bajos, que portaban diversas armas de fuego. En concreto, se han incautado tres fusiles con dos cargadores, una pistola con tres cargadores y diez cajas de munición sin abrir. A bordo del barco también había 2.108 garrafas de combustible de 20 litros cada una, ya que el objetivo de los narcos era que la droga llegase luego a las costas españolas a través de lanchas rápidas.

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El ‘Arconian’ partió el 22 de abril del puerto de Freetown, la capital de Sierra Leona, el país donde se refugia desde hace tiempo Leijdekkers, que según varios medios holandeses es pareja de la hija del actual presidente de Sierra Leona. A sus 34 años se ha convertido en uno de los principales narcos europeos. Europol ofrece una recompensa de 200.000 euros por información que lleve a su dentención. La web de ‘Los más buscados’ de Europol señala que Jos Leijdekkers es “una de las figuras clave del tráfico internacional de cocaína” y que está involucrado en el blanqueo de decenas de millones de euros y cientos de kilos de oro. Los tribunales de Países Bajos le reclaman para que cumpla una condena de 24 años de prisión por tráfico de droga, robo, tortura y asesinato.

La ficha de Jos Leijdekkers en la web de Europol

El barco navegaba bajo bandera de Comoras, un archipiélago africano situado frente a las costas de Mozambique que ofrece una legislación laxa de la que se benefician muchos armadores. Fue interceptado frente a la costa de Dajla, una ciudad del Sáhara Occidental. Los investigadores creen que parte de la droga iba a España y parte a Libia. Jos Leijdekkers estaría prometido con la hija del presidente de Sierra Leona y se cree que controla el aparato estatal y los servicios antidroga de ese Estado africano, envuelto en una grave crisis política y económica. Sierra Leona está presidido por Julius Maada Wonie Bio, que a finales de 2023 tuvo que lidiar con una insurrección militar.

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La Policía holandesa cree que Jos Leijdekkers se oculta en Sierra Leona después de que la mujer del presidente de ese país subiera un video a sus redes sociales en la que se ve al importante narcotraficante asistiendo a un servicio religioso con la familia presidencial. La agencia Reuters, que verificó las imágenes mediante tecnología de reconocimiento facial, asegura que Leijdekkers goza de protección de alto nivel en Sierra Leona, uno de los puntos de tránsito en África utilizados para el tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa. Varios medios extranjeros señalan que Leijdekkers mantiene una relación sentimental con Agnes Bio, hija del presidente. El ministerio de Justicia de los Países Bajos ha enviado una solicitud de extradición a las autoridades de Sierra Leona, sin éxito.