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Un exjugador del Real Madrid adelanta las posibles consecuencias de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: esto es lo que puede suponer un expediente disciplinario

‘Infobae’ se ha puesto en contacto con un exjugador del club blanco para conocer las posibles consecuencias de la pelea entre el jugador francés y el uruguayo

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Los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurelien Tchouameni (Reuters/Matthew Childs)
Los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurelien Tchouameni (Reuters/Matthew Childs)

Vuelan cuchillos en el vestuario del Real Madrid. El equipo se ha convertido en un polvorín. Las polémicas no dejan de salir a la luz. En las últimas horas Valverde y Tchouaméni se han dicho más que palabras. Una acusación por un lado. Un puñetazo por el otro. ¿El resultado? Una brecha y una visita al hospital. ¿Las consecuencias? Un expediente disciplinario para cada uno. La directiva actúa. Los jugadores acatan. Entre tanto un gabinete de crisis que permita calmar las aguas en medio del tsunami en que se ha transformado el vestuario blanco.

La trifulca entre el francés y el uruguayo comenzó durante la sesión de entrenamiento del miércoles. Un lance del juego provocó la discusión entre ambos, quienes tuvieron que ser incluso separados para evitar que llegaran a las manos. Este jueves, la polémica continuaba. Valverde negaba el saludo a Tchouaméni, retomando las rencillas del día anterior. A ello se unieron las acusaciones de que el francés había filtrado la bronca a la prensa. Lo negó, pero el dedo acusador del uruguayo siguió señalando en su dirección, hasta que Tchouaméni se hartó y le propinó un puñetazo a su compañero. Una brecha, una visita al hospital y un expediente disciplinario para cada uno.

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Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué consecuencias puede tener? Infobae se ha puesto en contacto con un exjugador del Real Madrid para explicar lo que suele ocurrir en este tipo de estos casos. “En mi época al menos, los jugadores firmábamos una especie de libro con las obligaciones que teníamos y las cosas que no podíamos hacer, como montar en motor, hacer deportes de riesgo.... Y luego cualquier cosa que se saliera de lo normal, como pasó el miércoles y jueves”, comienza explicando.

Los jugadores del Real Madrid Valverde y Tchouameni (REUTERS/Susana Vera)
Los jugadores del Real Madrid Valverde y Tchouameni (REUTERS/Susana Vera)

“Cuando no cumples las normas de funcionamiento de grupo, te abren un expediente disciplinario”, relata. Las consecuencias de este dependen de la gravedad de los hechos. “Puede ser una multa económica, que te aparten de la dinámica de grupo o incluso te puede llegar a echar del club si los hechos son muy graves. Da igual que tengas un contrato”, detalla. En el caso del Valverde y Tchouaméni, con el Clásico a la vista, la situación es aún más delicada. “Multa económica seguro y puede ser que les aparten de la dinámica del equipo, pero el expediente disciplinario es muy amplio”.

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Y añade: “Yo me imagino que se va a quedar en un tema económico, suele ser así casi siempre”. Aunque asegura no saber cómo va a proceder el club en esta situación. Los hechos han suscitado todo tipo de preguntas, desde las consecuencias, como se ha explicado arriba; al origen de los hechos. Sobre esta última cuestión muchos apuntan a Xabi Alonso como foco de la división del vestuario, donde pudieron hacerse dos bandos: los que apoyaban al donostiarra y los que buscaron amparo en Álvaro Arbeloa tras su llegada. De momento, todo está en el aire y las polémicas siguen a la orden del día en Valdebebas, porque la de Valverde y Tchouaméni no es la única trifulca que ha visto la luz.

El lateral del Real Madrid Álvaro Carreras (Europa Press)
El lateral del Real Madrid Álvaro Carreras (Europa Press)

La polémica entre Carreras y Rüdiger

Hace tan solo unos días, uno antes de la polémica entre el uruguayo y el francés; Álvaro Carreras publicaba en sus redes sociales un comunicado en el que desvelaba un altercado con un compañero, Rüdiger. “En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad”, añadiendo que su compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo", comenzaba.

Y añadía: “Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. ¡Hala Madrid!“. A lo que se suma el viaje de Mbappé a Italia con su actual pareja en plena recuperación por lesión, que desató los recelos de los aficionados blancos, quienes le tacharon de poco compromiso con el equipo.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresa su frustración con el arbitraje tras la eliminación de su equipo. Califica la expulsión de uno de sus jugadores como "inexplicable" e "injusta", asegurando que la decisión sentenció la eliminatoria.

Todo un polvorín blanco que ha tenido su plato fuerte con el puñetazo de Tchouaméni a Valverde. Una crisis en la que ya están trabajando internamente en el Real Madrid para tratar de solucionar cuanto antes y volver a instaurar la calma en el vestuario. Los fuegos en el plantel no podrían llegar en peor momento, dado que tienen este domingo una cita importante con el FC Barcelona, donde los azulgranas podrían alzarse con el título de LaLiga.

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