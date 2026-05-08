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Marta Sánchez cumple 60 años entre anécdotas y polémicas: de su concierto frente a las tropas en la guerra del Golfo a su himno de España

La cantante cumple este viernes 8 de mayo 60 años y recordamos algunos de los momentos más llamativos de su carrera

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Marta Sánchez en la guerra del Golfo (TVE).
Marta Sánchez en la guerra del Golfo (TVE).

Cumplir cuatro décadas en la industria musical española no está al alcance de cualquiera, y menos aún hacerlo manteniéndose en el foco mediático. Este viernes 8 de mayo Marta Sánchez celebra su 60 cumpleaños convertida en una figura imprescindible del pop nacional, pero también en una artista cuya trayectoria ha estado salpicada de episodios polémicos que han marcado su imagen pública tanto como sus éxitos.

Desde sus inicios con Olé Olé en los años 80 hasta su consolidación en solitario, la cantante ha sabido reinventarse. Sin embargo, más allá de su música, varios momentos controvertidos han contribuido a construir un perfil mediático complejo, en el que conviven admiración y críticas.

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La actuación en la Guerra del Golfo

Uno de los episodios más recordados se remonta a las Navidades de 1990, en plena antesala de la Guerra del Golfo. España, bajo el gobierno de Felipe González, había desplegado tropas en la zona, y el Ejecutivo decidió enviar a la artista para ofrecer conciertos a los militares destinados lejos de casa. Acompañada por el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, Sánchez viajó hasta el Golfo Pérsico para actuar a bordo de la fragata Numancia y, posteriormente, en el mar Rojo. La iniciativa pretendía elevar la moral de los soldados durante unas fechas especialmente sensibles.

Marta Sánchez en la guerra del Golfo (TVE).
Marta Sánchez en la guerra del Golfo (TVE).

El espectáculo fue seguido con atención desde España gracias a la cobertura de Televisión Española, que desplazó un amplio equipo técnico. Sobre el terreno, la actuación cumplió su objetivo de animar a buena parte de los militares, aunque no estuvo exenta de críticas.

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Algunos familiares de los soldados cuestionaron la decisión institucional, argumentando que habría sido más significativo facilitar encuentros con sus seres queridos: “En vez de pagarle a Marta Sánchez el billete, podrían haberlo hecho con nosotras, que somos mucho más importantes para ellos”. También hubo voces entre los propios militares que consideraron el evento menos relevante que el contacto con sus familias. A ello se sumó otro detalle que generó comentarios: la actuación se realizó en playback, lo que restó autenticidad para algunos asistentes. Aun así, la cantante defendió su participación como un gesto de apoyo, inspirado en figuras como Marilyn Monroe, quien décadas antes había actuado para tropas estadounidenses.

El paso por ‘Tu Cara Me Suena’

Años después, en 2013, Marta Sánchez protagonizó otro capítulo polémico al incorporarse como jurado a Tu Cara Me Suena. Su presencia generó expectación, pero pronto surgieron fricciones. Y es que el formato, conocido por su tono desenfadado, exige a sus participantes y jueces cierta capacidad de autoparodia. Sin embargo, la cantante optó por mantener un perfil más serio, lo que la distanció del resto del equipo, entre ellos Àngel Llàcer y Mónica Naranjo.

Las discrepancias se hicieron evidentes en varias galas, especialmente en enfrentamientos con Llàcer y comentarios hacia concursantes como Edurne. “Ya te podías haber aprendido la coreografía de ‘Vivo por ella’ como te has aprendido esta, guapa”, comentó a su compañera después de protagonizar la semana anterior su actuación con Andrea Bocelli. No obstante, Llàcer no dejó pasar el comentario y defendió a Edurne, creando un momento tenso en el programa: “Pero qué pesada. ¡Esto es un programa de risa! ¿Lo entiendes?”.

Marta Sánchez en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).
Marta Sánchez en 'Tu cara me suena' (ATRESMEDIA).

La propia artista reconoció posteriormente en una entrevista con Vía Radio que no se sentía cómoda con el enfoque humorístico del programa: “Yo me lo tomo muy en serio a veces y realmente algunas de las bromas pues me gusta verlas desde fuera, no participar tanto en ellas desde dentro. Y eso ha dado pie a que sea más apática o menos participativa. Yo en un principio acepté ese labor para dar mi opinión como cantante, compositora e intérprete, nunca firmé un contrato de payasa“.

El choque con Massiel en directo

Otra de las controversias más sonadas tuvo lugar en el programa Espejo Público, donde protagonizó un enfrentamiento con Massiel. El origen del conflicto fue un comentario de la mítica artista cuestionando la formación cultural de Sánchez: “es muy buena cantante, pero no ha leído nunca un libro”, acompañado de una anécdota televisiva que no sentó bien a la intérprete.

La intérprete fue preguntada por la batalla en la que Napoleón salió derrotado, como parte de un cuestionario en La 1 sobre Eurovisión, haciendo alusión a la canción de ABBA. No obstante, la madrileña no supo responder y se quejó por ser cuestionada por política. Y, al contar esto en directo, la respuesta no se hizo esperar: Marta intervino en directo para desmentir las declaraciones, generando un tenso intercambio de acusaciones.

Massiel se enfrenta a Marta Sánchez en 'Espejo Público' (ATRESMEDIA).
Massiel se enfrenta a Marta Sánchez en 'Espejo Público' (ATRESMEDIA).

Un himno con letra propia

Quizá uno de los momentos más divisivos de su carrera llegó en 2018, cuando presentó una versión con letra de la Marcha Real durante un concierto en el Teatro de la Zarzuela. La propuesta, que incluía versos sobre identidad y orgullo nacional, generó una reacción inmediata en la opinión pública: “Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón”. En un contexto político especialmente sensible tras el referéndum catalán de 2017, muchos interpretaron el gesto como una declaración ideológica.

Mientras algunos sectores aplaudieron la iniciativa —incluido el entonces presidente Mariano Rajoy—, otros la criticaron por considerar inapropiado poner letra a un símbolo oficial tradicionalmente instrumental. La cantante defendió en todo momento el carácter personal de su interpretación, asegurando que surgió desde la nostalgia y no con intención política: "Se aprovechó la coyuntura para colgarme etiquetas políticas“. Pese a la controversia, nunca se retractó de su decisión: “Haber escrito esa letra sigue siendo maravilloso. Todavía me paran por la calle para darme las gracias”.

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