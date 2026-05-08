Objetivo desembarco del crucero con hantavirus en Canarias: el operativo en España está preparado y falta la coordinación con el resto de países

Los pasajeros serán trasladados en lanchas y repatriados en vuelos organizados, bajo supervisión sanitaria y sin contacto con la población local (REUTERS/Stringer)

La llegada del crucero MV Hondius con cinco casos confirmados de hantavirus y tres fallecidos vinculados al brote ha activado un dispositivo sanitario y logístico sin precedentes en España. La crisis a bordo comenzó a finales de abril, cuando algunos pasajeros presentaron síntomas tras zarpar de Cabo Verde.

El 2 de mayo se detectó el primer caso confirmado, lo que llevó a la embarcación a quedar fondeada frente a la costa africana y a activar los protocolos internacionales de alerta. Días después, las pruebas en laboratorios de Suiza y Sudáfrica confirmaron los contagios. Finalmente, tras la intervención de la OMS, España coordinó la llegada del barco a Canarias para gestionar el desembarco y la repatriación de los pasajeros.

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Protección Civil ha asegurado que no existe “ninguna posibilidad de contacto” entre los pasajeros y la ciudadanía de Canarias. Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil y Emergencias, explicó en rueda de prensa que los traslados se harán en zonas controladas y aisladas.

Además, añadió que “se va a montar a todos ellos en el avión para que salgan con destino a sus países de origen”. Barcones recalcó que “no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contagio” para la población canaria.

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Desembarco controlado y riesgo bajo

Las autoridades sanitarias españolas y la OMS remarcan que el riesgo de transmisión para la población general es muy bajo, ya que el contagio de persona a persona solo se produce en situaciones de contacto estrecho y prolongado, y bajo condiciones específicas.

El operativo prevé que el buque quede fondeado frente al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde los pasajeros serán desembarcados en lanchas. Una vez en tierra, serán trasladados directamente al aeropuerto bajo estricta supervisión, sin interacción con la población.

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Los 14 españoles a bordo serán trasladados en un avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid para cumplir cuarentena Persbureau Heitink/dpa

Los vuelos de repatriación están organizados en coordinación con los países de origen; en caso de que alguna nación no asuma la responsabilidad, Países Bajos —país de bandera del buque— se hará cargo, conforme al derecho internacional marítimo. “Holanda es responsable conforme al derecho del mar, y desde el primer momento ha asumido el papel que le corresponde”, afirmó Barcones.

El Ministerio de Sanidad ha detallado que, a su llegada, los viajeros serán inspeccionados por equipos de salud pública. Pedro Gullón, director general de Salud Pública, indicó que si no se detectan nuevos casos se procederá al traslado inmediato de los pasajeros a sus lugares de origen.

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Infografía detallada sobre el hantavirus que ilustra sus formas de transmisión, enfermedades asociadas, síntomas, tratamiento y medidas de prevención cruciales para la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 14 ciudadanos españoles a bordo —13 pasajeros y un tripulante— serán trasladados en un avión militar al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, donde cumplirán cuarentena sin posibilidad de visitas externas. Gullón precisó que la duración del aislamiento se ajustará a cada caso según el momento del último contacto con personas infectadas.

España ha puesto en prealerta a hospitales con unidades de alto aislamiento, como el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria en Tenerife, para atender eventuales casos graves que no puedan ser evacuados inmediatamente. Aunque la prioridad es la repatriación directa, el sistema sanitario dispone de recursos para actuar si alguno de los afectados requiere atención médica especializada en territorio español.

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EPIs obligatorios y máxima protección

El desembarco, inicialmente previsto para el sábado, se realizará el domingo al mediodía. La operación culminará entre el domingo y el lunes, una vez que se ratifique el protocolo definitivo y se confirme la coordinación con los países de destino de los pasajeros. Las autoridades insisten en el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual (EPIs) para todo el personal implicado en el operativo, como medida fundamental para evitar cualquier transmisión.

Trabajadores de salud con trajes de protección evacúan pacientes del crucero MV Hondius en una ambulancia en puerto Praia, en Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu)

La Coordinadora de Puertos de Canarias exigió garantías sanitarias y criticó la decisión unilateral del Gobierno central sobre la acogida del buque, reclamando consenso y máxima protección para los trabajadores portuarios.

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El Ejecutivo respondió que mantiene contacto permanente con la administración autonómica y organismos internacionales, y subrayó que la prioridad es salvaguardar la salud de la población y el personal interviniente.

Vigilancia internacional y coordinación europea

En paralelo al operativo español, países como Estados Unidos y Francia han activado protocolos de vigilancia epidemiológica para monitorear a viajeros que pudieron haber estado en contacto con el virus antes de detectarse el brote.

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Los pacientes con hantavirus del crucero 'MV Hondius' que volaban desde Praia (Cabo Verde) en un avión de vuelta a Países Bajos, y tuvieron que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos, ya han sido trasladados a Ámsterdam en un nuevo avión medicalizado distinto al que inicialmente se encontraba en el aeropuerto canario, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad. (Fuente: Europa Press/Congreso/Lamoncloa/cedidas)

La Comisión Europea también participa en la articulación de la respuesta internacional, atentos a la eventual necesidad de intervención en la repatriación de ciudadanos de terceros países. El Ministerio de Sanidad elabora un informe técnico-jurídico para precisar las condiciones de la cuarentena de los españoles repatriados.

Las autoridades mantienen contacto directo con los afectados y transmiten tranquilidad sobre la gestión. “Se están tomando las decisiones para garantizar el bienestar de las personas que están en este barco y para garantizar la salud pública”, confirmó Barcones.

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