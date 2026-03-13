España

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa desafía el relato histórico del mercado

Guardar
Álvaro Arbeloa anima a Thiago
Álvaro Arbeloa anima a Thiago Pitarch. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Había una vez dos formas de entender el fútbol. El FC Barcelona creía que el mejor jugador saldría de entre sus paredes. Buen ejemplo tenía con la generación de Messi, Iniesta, Xavi, Busquets y compañía, que no solo ha marcado una época en Camp Barça, sino también en España y su selección. En cambio, el Real Madrid tenía una visión más económica. El talento se vendía y se compraba, especialmente en la era Florentino. Figo, Ronaldo, Zidane, Cristiano, Bale... Y durante este siglo, esta narrativa ha ocupado las primeras páginas del fútbol español. Una idea que se repitió tantas veces que terminó por parecer una verdad incuestionable.

Casi. Porque desde el 12 de enero de 2026 algo empezó a cambiar en Valdebebas. Ese día, Álvaro Arbeloa se convertía en el entrenador del primer equipo, después de haber pasado años en La Fábrica. Bien es cierto que la situación deportiva del club no era la mejor. Y después de un nuevo estadio el club no estaba para gastar. Tocaba mirar hacia abajo y el técnico no dudó. Conocía bien lo que se estaba cocinando.

Desde el primer partido, en Albacete, el exfutbolista dejaba claro su intención. Debutaban tanto César Palacios como Manuel Ángel y, a pesar de la eliminación, no puso excusas: “El responsable soy yo y volvería a hacer lo mismo”, dijo entonces. Seis días después llegó otro estreno. Era el turno de Daniel Mesonero. Hasta que llegamos a Portugal. Partido de Champions contra el Benfica y victoria por la mínima. En ese partido debutó Thiago Pitarch, la nueva sensación del madridismo.

Thiago Pitarch, la nueva sensación
Thiago Pitarch, la nueva sensación del Real Madrid. (Reuters/Matthew Childs)

La era de los Galácticos

Pero para entender mejor la apuesta de Arbeloa conviene ir más atrás. Concretamente a principios de siglo, cuando Florentino Pérez toma el mando del Real Madrid con una promesa que parecía imposible: fichar a Luis Figo, jugador y estrella del FC Barcelona. La cumplió, y tuvo que desembolsar 60 millones de euros, una cifra imponente en aquella época. Era la primera piedra del equipo de ‘Los Galácticos’.

Después llegaron Zinedine Zidane por 77,5 millones de euros, Ronaldo Nazário, David Beckham y Michael Owen. El mundo miraba fascinado. Florentino sacaba brillo a su chequera, pero también tenía una cosa clara: los grandes jugadores no solo mejoraban al equipo sobre el césped, también eran una inversión. Su impacto mediático, comercial y deportivo acabaría compensando el gasto.

La historia volvería a repetirse en 2009. Florentino volvió a la presidencia blanca y sacudió el mercado en cuestión de días. Fichaba a Cristiano Ronaldo por 94 millones de euros, a Kaká por 65, a Karim Benzema por 35 y a Xabi Alonso por 30. Más de 200 millones en un solo verano, algo nunca visto entonces. A lo largo de los siguientes mercados llegarían jugadores de talla mundial como Mesut Özil, Ángel Di María o Eden Hazard. Y volvieron a sacudir la ventana de fichajes con la incorporación de Gareth Bale (100 millones de euros).

EL modelo funcionaba. El Real Madrid ganaba títulos, competía al máximo nivel y mantenía intacta la reputación blanca, estrella a estrella, mientras se posicionaba como una superpotencia económica.

Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y
Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Garth Bale, campeones de tres Champions League. (REUTERS/Susana Vera)

La Masía contra la cartera

Mientras el Madrid acumulaba futbolistas a golpe de talonario, el Barcelona de Pep Guardiola dominaba Europa con jugadores que llevaban media vida en el club. Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol o Víctor Valdés representaban el triunfo absoluto de La Masía, esa academia que había convertido el fútbol de posesión en una filosofía.

Y así llegamos a 2010. Los tres nominados al Balón de Oro eran canteranos azulgranas. Messi, Iniesta y Xavi marcaron un caso insólito en el fútbol mundial y la comparación con el Real Madrid era inevitable. “La clase no se compra”, dijo entonces el entrenador catalán. Un dardo directo al modelo madridista. Además, aquellos años fueron la ‘época dorada’ del fútbol español, llegando a conquistar el Mundial de 2010 con una filosofía nueva: el tiki-taka, made in La Masia.

El fútbol español vivió la máxima rivalidad. Madrid-Barça, Cristiano-Messi y Pep Guardiola-José Mourinho. El técnico portugués logró la célebre “Liga de los Récords” en 2012 con 100 puntos, demostrando que el modelo basado en estrellas podía competir de tú a tú con el sistema azulgrana.

Andrés Iniesta, Lionel Messi y
Andrés Iniesta, Lionel Messi y Xavi Hernández fueron candidatos al Balón de Oro. (AFP PHOTO/JOSEP LAGO)

El giro que lo cambió todo

El gran punto de inflexión llegó el 3 de agosto de 2017. Ese día el PSG pagó los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de Neymar Jr. El mercado explotó. Las cifras se dispararon hasta niveles nunca vistos y los clubes empezaron a replantearse su estrategia.

El FC Barcelona reaccionó con urgencia al perder a su segunda gran estrella. Fichó a Ousmane Dembélé por 148 millones y a Philippe Coutinho por 160. Dos operaciones que no ofrecieron el rendimiento esperado y que hoy en día siguen pesando en los despachos.

El Real Madrid, paradójicamente, tomó el camino contrario. Con la reforma del Santiago Bernabéu en marcha (más de 575 millones de euros de inversión) decidió enfriar el gasto y apostar por talento joven antes de que alcanzara su precio máximo. Vinícius Júnior llegó por 45 millones. Rodrygo por la misma cifra. Fede Valverde era prácticamente un desconocido. Después llegarían Camavinga, Tchouaméni o Bellingham.

El resultado: entre 2015 y 2024, el Barcelona gastó 437 millones de euros más que el Real Madrid en fichajes. La crisis económica azulgrana obligó al Barça a reforzar su apuesta por la cantera. Y el resultado fue espectacular. Hoy el equipo vuelve a sostenerse sobre jóvenes formados en casa: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Marc Casadó, Fermín López, Gavi, Pedri o Alejandro Balde. La Masía volvía a brillar, aunque esta vez impulsada por la necesidad financiera.

Cristiano Ronaldo dio detalles de la relación con Lionel Messi

Arbeloa cambia el guion

En ese contexto llegó la decisión inesperada. La derrota del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España del 11 de enero de 2026 precipitó la salida de Xabi Alonso. El club apostó entonces por alguien que conocía como pocos el fútbol base de Valdebebas: Álvaro Arbeloa.

Exfutbolista blanco y entrenador de La Fábrica en el Juvenil A y el RM Castilla, conocía a la perfección el talento que atesoraba La Fábrica. En sus primeros nueve partidos al frente del equipo hizo debutar a cuatro canteranos. Alonso, en 34 encuentros durante esa misma temporada, solo había dado la alternativa a tres. “Veremos a más”, dijo Arbeloa al ser preguntado sobre el debut de canteranos partido tras partido.

Gonzalo García (21 años), Víctor Valdepeñas (19), Diego Aguado (19), Thiago Pitarch (19) son solo algunos ejemplos. Pero también están Chema Andrés (20), quien ahora está en el Stuttgart por tres millones y con una opción de recompra por 13,5. O Nico Paz y Jacobo Ramón, en el Como dirigido por Cesc Fábregas. Arbeloa ha defendido su modelo y afirmado que la cantera blanca es “la mejor del mundo” y que hay jugadores en Valdebebas que no tienen “nada que envidiar a los fichajes foráneos”.

Actualmente, en marzo, el Barcelona lidera LaLiga con 67 puntos, cuatro más que el Madrid. Sus jóvenes, capitaneados por Lamine Yamal y Pedri siguen marcando el ritmo, pero el Real Madrid se acerca con juventud y frescura. Ya no es solo cartera y Arbeloa ha conseguido que La Fábrica pase a convertirse en una fuente de soluciones de confianza.

Temas Relacionados

Real MadridFC BarcelonaFútbol EspañaFútbolLaLigaLa LigaÁlvaro ArbeloaEspaña DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Daniel Illescas repite su histórica apnea mientras resuelve un cubo de rubik en ‘El Desafío’ y comparte su premio con Willy Bárcenas

El cantante de Taburete cruzó un cable en llamas a 2 metros de altura en el programa de Antena 3

Daniel Illescas repite su histórica

Irene Rosales revela en ‘¡De Viernes!’ el distanciamiento total con Kiko Rivera: “Yo le he escrito, pero no he recibido respuesta”

Rosales detalla cómo la ruptura afectó los lazos familiares y destaca la importancia de que sus hijas mantengan el vínculo con su abuela Isabel Pantoja

Irene Rosales revela en ‘¡De

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

El delantero francés completó una nueva sesión individual en Valdebebas y el cuerpo técnico evaluará su inclusión en la convocatoria para el encuentro europeo

Mbappé progresa en su recuperación

Este es el número ganador del sorteo de Bonoloto de este 13 de marzo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Este es el número ganador

Comprobar Eurojackpot: los resultados de este 13 de marzo

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Eurojackpot: los resultados de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la muerte

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

ECONOMÍA

¿Pueden obligarte a pagar con

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

DEPORTES

Mbappé progresa en su recuperación

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza