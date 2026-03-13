De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Álvaro Arbeloa anima a Thiago Pitarch. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Había una vez dos formas de entender el fútbol. El FC Barcelona creía que el mejor jugador saldría de entre sus paredes. Buen ejemplo tenía con la generación de Messi, Iniesta, Xavi, Busquets y compañía, que no solo ha marcado una época en Camp Barça, sino también en España y su selección. En cambio, el Real Madrid tenía una visión más económica. El talento se vendía y se compraba, especialmente en la era Florentino. Figo, Ronaldo, Zidane, Cristiano, Bale... Y durante este siglo, esta narrativa ha ocupado las primeras páginas del fútbol español. Una idea que se repitió tantas veces que terminó por parecer una verdad incuestionable.

Casi. Porque desde el 12 de enero de 2026 algo empezó a cambiar en Valdebebas. Ese día, Álvaro Arbeloa se convertía en el entrenador del primer equipo, después de haber pasado años en La Fábrica. Bien es cierto que la situación deportiva del club no era la mejor. Y después de un nuevo estadio el club no estaba para gastar. Tocaba mirar hacia abajo y el técnico no dudó. Conocía bien lo que se estaba cocinando.

Desde el primer partido, en Albacete, el exfutbolista dejaba claro su intención. Debutaban tanto César Palacios como Manuel Ángel y, a pesar de la eliminación, no puso excusas: “El responsable soy yo y volvería a hacer lo mismo”, dijo entonces. Seis días después llegó otro estreno. Era el turno de Daniel Mesonero. Hasta que llegamos a Portugal. Partido de Champions contra el Benfica y victoria por la mínima. En ese partido debutó Thiago Pitarch, la nueva sensación del madridismo.

Thiago Pitarch, la nueva sensación del Real Madrid. (Reuters/Matthew Childs)

La era de los Galácticos

Pero para entender mejor la apuesta de Arbeloa conviene ir más atrás. Concretamente a principios de siglo, cuando Florentino Pérez toma el mando del Real Madrid con una promesa que parecía imposible: fichar a Luis Figo, jugador y estrella del FC Barcelona. La cumplió, y tuvo que desembolsar 60 millones de euros, una cifra imponente en aquella época. Era la primera piedra del equipo de ‘Los Galácticos’.

Después llegaron Zinedine Zidane por 77,5 millones de euros, Ronaldo Nazário, David Beckham y Michael Owen. El mundo miraba fascinado. Florentino sacaba brillo a su chequera, pero también tenía una cosa clara: los grandes jugadores no solo mejoraban al equipo sobre el césped, también eran una inversión. Su impacto mediático, comercial y deportivo acabaría compensando el gasto.

La historia volvería a repetirse en 2009. Florentino volvió a la presidencia blanca y sacudió el mercado en cuestión de días. Fichaba a Cristiano Ronaldo por 94 millones de euros, a Kaká por 65, a Karim Benzema por 35 y a Xabi Alonso por 30. Más de 200 millones en un solo verano, algo nunca visto entonces. A lo largo de los siguientes mercados llegarían jugadores de talla mundial como Mesut Özil, Ángel Di María o Eden Hazard. Y volvieron a sacudir la ventana de fichajes con la incorporación de Gareth Bale (100 millones de euros).

EL modelo funcionaba. El Real Madrid ganaba títulos, competía al máximo nivel y mantenía intacta la reputación blanca, estrella a estrella, mientras se posicionaba como una superpotencia económica.

Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Garth Bale, campeones de tres Champions League. (REUTERS/Susana Vera)

La Masía contra la cartera

Mientras el Madrid acumulaba futbolistas a golpe de talonario, el Barcelona de Pep Guardiola dominaba Europa con jugadores que llevaban media vida en el club. Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol o Víctor Valdés representaban el triunfo absoluto de La Masía, esa academia que había convertido el fútbol de posesión en una filosofía.

Y así llegamos a 2010. Los tres nominados al Balón de Oro eran canteranos azulgranas. Messi, Iniesta y Xavi marcaron un caso insólito en el fútbol mundial y la comparación con el Real Madrid era inevitable. “La clase no se compra”, dijo entonces el entrenador catalán. Un dardo directo al modelo madridista. Además, aquellos años fueron la ‘época dorada’ del fútbol español, llegando a conquistar el Mundial de 2010 con una filosofía nueva: el tiki-taka, made in La Masia.

El fútbol español vivió la máxima rivalidad. Madrid-Barça, Cristiano-Messi y Pep Guardiola-José Mourinho. El técnico portugués logró la célebre “Liga de los Récords” en 2012 con 100 puntos, demostrando que el modelo basado en estrellas podía competir de tú a tú con el sistema azulgrana.

Andrés Iniesta, Lionel Messi y Xavi Hernández fueron candidatos al Balón de Oro. (AFP PHOTO/JOSEP LAGO)

El giro que lo cambió todo

El gran punto de inflexión llegó el 3 de agosto de 2017. Ese día el PSG pagó los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de Neymar Jr. El mercado explotó. Las cifras se dispararon hasta niveles nunca vistos y los clubes empezaron a replantearse su estrategia.

El FC Barcelona reaccionó con urgencia al perder a su segunda gran estrella. Fichó a Ousmane Dembélé por 148 millones y a Philippe Coutinho por 160. Dos operaciones que no ofrecieron el rendimiento esperado y que hoy en día siguen pesando en los despachos.

El Real Madrid, paradójicamente, tomó el camino contrario. Con la reforma del Santiago Bernabéu en marcha (más de 575 millones de euros de inversión) decidió enfriar el gasto y apostar por talento joven antes de que alcanzara su precio máximo. Vinícius Júnior llegó por 45 millones. Rodrygo por la misma cifra. Fede Valverde era prácticamente un desconocido. Después llegarían Camavinga, Tchouaméni o Bellingham.

El resultado: entre 2015 y 2024, el Barcelona gastó 437 millones de euros más que el Real Madrid en fichajes. La crisis económica azulgrana obligó al Barça a reforzar su apuesta por la cantera. Y el resultado fue espectacular. Hoy el equipo vuelve a sostenerse sobre jóvenes formados en casa: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Marc Casadó, Fermín López, Gavi, Pedri o Alejandro Balde. La Masía volvía a brillar, aunque esta vez impulsada por la necesidad financiera.

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Arbeloa cambia el guion

En ese contexto llegó la decisión inesperada. La derrota del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España del 11 de enero de 2026 precipitó la salida de Xabi Alonso. El club apostó entonces por alguien que conocía como pocos el fútbol base de Valdebebas: Álvaro Arbeloa.

Exfutbolista blanco y entrenador de La Fábrica en el Juvenil A y el RM Castilla, conocía a la perfección el talento que atesoraba La Fábrica. En sus primeros nueve partidos al frente del equipo hizo debutar a cuatro canteranos. Alonso, en 34 encuentros durante esa misma temporada, solo había dado la alternativa a tres. “Veremos a más”, dijo Arbeloa al ser preguntado sobre el debut de canteranos partido tras partido.

Gonzalo García (21 años), Víctor Valdepeñas (19), Diego Aguado (19), Thiago Pitarch (19) son solo algunos ejemplos. Pero también están Chema Andrés (20), quien ahora está en el Stuttgart por tres millones y con una opción de recompra por 13,5. O Nico Paz y Jacobo Ramón, en el Como dirigido por Cesc Fábregas. Arbeloa ha defendido su modelo y afirmado que la cantera blanca es “la mejor del mundo” y que hay jugadores en Valdebebas que no tienen “nada que envidiar a los fichajes foráneos”.

Actualmente, en marzo, el Barcelona lidera LaLiga con 67 puntos, cuatro más que el Madrid. Sus jóvenes, capitaneados por Lamine Yamal y Pedri siguen marcando el ritmo, pero el Real Madrid se acerca con juventud y frescura. Ya no es solo cartera y Arbeloa ha conseguido que La Fábrica pase a convertirse en una fuente de soluciones de confianza.