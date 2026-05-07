Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores agrícolas conducen un tractor esparciendo fertilizante en un campo de trigo de invierno, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, 2 de abril de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

El Gobierno de Italia ha presentado este jueves una alianza internacional para garantizar el acceso a los fertilizantes y proteger la seguridad alimentaria ante la inestabilidad causada en el Estrecho de Ormuz por la guerra de Oriente Medio. La iniciativa, elaborada con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), agrupa a cerca de 40 países .

La llamada Coalición de Roma ha sido presentada por el ministro de exteriores italiano, Antonio Tajani, y su homólogo croata, Gordan Grlić-Radman, en un encuentro en el que también estuvieron presentes representantes de la FAO y de la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo y diversas agencias de la ONU. La iniciativa busca promover el diálogo y la cooperación para garantizar la continuidad de los flujos de suministro, mejorar el acceso a fertilizantes y reforzar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios.

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“Las recientes interrupciones y los riesgos para la libertad de navegación en las rutas marítimas estratégicas, en particular en Ormuz, ya están produciendo un efecto dominó en las cadenas de suministro globales, con repercusiones directas en la disponibilidad y los precios”, ha señalado el ministro italiano.

Tras el encuentro, Tajani ha explicado que el grupo de trabajo seguirá “minuto a minuto” la evolución de la situación para dar respuestas concretas y permitir que las agriculturas de la región y los países más afectados puedan recibir, a través de Ormuz, los suministros necesarios. La plataforma también pretende discutir posibles líneas de acción comunes y promover asociaciones reforzadas entre los países.

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El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

Los efectos de la guerra se trasladarán a la próxima cosecha

Sobre el posible envío de buques italianos al estrecho de Ormuz, el ministro italiano ha insistido en que su país ha dado su disponibilidad para participar en iniciativas internacionales “una vez alcanzado un alto el fuego estable” que garantiza la libertad de navegación.

Por su parte, el director general de la FAO, Qu Dongyu, ha asegurado que no se trata solo de una crisis geopolítica, sino también de “una interrupción en el núcleo del sistema agroalimentario mundial y ha advertido que las interrupciones en los flujos marítimos a través del estrecho de Ormuz ya están tensando los mercados de fertilizantes y aumentando los costes de la energía, con consecuencias potencialmente graves para la producción agrícola y los precios de los alimentos.

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En este sentido ha explicado que los impactos observados no se limitan a los precios actuales sino que se transmitirán hacia las próximas cosechas, algo que restringiría el suministro de alimentos en la última mitad de 2026 y 2027. Por último, ha señalado que los impactos son particularmente preocupantes porque coinciden con períodos críticos de siembra y fertilización en las principales regiones productoras y, a corto plazo, subrayó la importancia de facilitar rutas comerciales alternativas y evitar restringir las exportaciones.

Los agricultores cargan pacas de heno en un campo en Antequera, cerca de Málaga, España, a 23 de julio de 2010. (Reuters/Jon Nazca)

Las asociaciones agrarias avisan del peligro

En esta línea, desde Copa-Cogeca -asociación de agricultores y cooperativas de la UE- advirtieron este miércoles el margen de reacción para evitar una crisis severa es extremadamente estrecho. Según los representantes agrarios, el incremento continuado de los precios de los fertilizantes tras la invasión rusa de Ucrania, junto al reciente impacto derivado del conflicto en Oriente Medio ha provocado una situación límite en las explotaciones agrarias europeas.

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La reacción de la Comisión Europea hasta el momento ha sido calificada como insuficiente por los principales organismos agrarios. Los instrumentos de apoyo existentes no compensan la magnitud de las pérdidas acumuladas, mientras el avance del acuerdo con Mercosur amenaza con intensificar la competencia desleal.

Además, la asociación ha señalado el Plan de Acción sobre Fertilizantes que presentará el 19 de mayo la Comisión como “una oportunidad para ofrecer soluciones que sean materialmente eficaces”. El documento, señalan, debe traducirse en medidas capaces de aliviar la presión en el corto plazo, estabilizar los mercados de insumos a medio plazo y generar un marco estructural que preserve el futuro de un sector estratégico para la alimentación y la soberanía europea.

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