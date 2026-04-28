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Polonia quiere tener su “ejército de drones” inspirado en Ucrania: “Europa estará a salvo de los ataques aéreos”

Las Fuerzas Armadas de Polonia han experimentado una modernización e inversión sin precedentes en los últimos años

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Soldado ucraniano con un dron (REUTERS/Serhii Korovainyi)
Soldado ucraniano con un dron (REUTERS/Serhii Korovainyi)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció en la ciudad de Rzeszów la intención de desarrollar un ‘Drone Armada’ basado en la capacidad que ha logrado Ucrania con el objetivo de fortalecer la defensa aérea frente a posibles ataques. La iniciativa busca aprovechar la experiencia técnica y operativa de Ucrania adquirida durante el conflicto con Rusia, para lograr avances tecnológicos que refuercen la seguridad en la región.

El anuncio de esta flota de aeronaves no tripuladas lo realizó durante una conferencia dedicada a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. El mandatario afirmó que “como consecuencia de esta guerra, algo inesperado para los rusos, daremos un salto tecnológico decisivo para que en un futuro próximo Ucrania, Polonia y Europa estén a salvo de los ataques aéreos”.

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El jefe de gobierno polaco subrayó que lo “inestable” que es la situación internacional eleva la importancia de contar con capacidad de respuesta rápida ante cualquier provocación o agresión. Por ello, cree que integrar las lecciones extraídas de la defensa ucraniana frente a la invasión rusa en los sistemas de protección del espacio aéreo polaco es un paso fundamental para el ejército de su país.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

El ejército polaco: uno de los más fuertes

Las Fuerzas Armadas de Polonia han experimentado una modernización e inversión sin precedentes en los últimos años, situándose como uno de los ejércitos más fuertes de Europa. Esta potenciación militar es una respuesta tanto a la política de defensa de la OTAN como a la creciente tensión geopolítica en la región, a raíz de la guerra en Ucrania y las amenazas percibidas desde Rusia.

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Una de las principales estrategias implementadas ha sido la “Operación Horizonte”, mediante la cual el Gobierno ha desplegado hasta 10.000 soldados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas para trabajar de forma conjunta con la policía en la protección de infraestructuras críticas y la lucha contra la “guerra híbrida”. La coordinación directa entre el ejército y los cuerpos de seguridad busca disuadir actos de sabotaje, proteger instalaciones vitales y fortalecer la resistencia social ante la desinformación y otros riesgos internos y externos. Esta operación también busca movilizar a la ciudadanía, con llamados a la vigilancia y la colaboración activa en tareas de seguridad nacional.

Paralelamente, Polonia ha implementado un programa de servicio militar voluntario y formación universal, con el objetivo de contar con hasta 100.000 nuevos reclutas al año para 2027. Este programa permite que ciudadanos de todo el país reciban entrenamiento básico, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y asegurando una amplia reserva militar. El entrenamiento incluye formación en supervivencia, primeros auxilios y ciberseguridad.

La realidad operativa del ejército polaco también se refleja en la respuesta ante amenazas concretas. Recientemente se han frustrado intentos de sabotaje y espionaje ruso, y se han activado operaciones militares para neutralizar drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco, elevando así el nivel de alerta y defensa antiaérea en toda la frontera oriental. Estas medidas muestran que el ejército de Polonia no solo está en proceso de crecimiento cuantitativo, sino que también se adapta rápidamente a la realidad, como busca hacer con este “ejército de drones”.

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