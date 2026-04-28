España

Leche entera o leche desnatada: esta es la opción más saludable

Las dos son un alimento rico en calcio y nutrientes que protegen el bienestar general

Guardar
Un niño sostiene en sus manos un vaso de leche (Freepik)
Un niño sostiene en sus manos un vaso de leche (Freepik)

Desde que Homo sapiens aprendiera a domesticar animales como la vaca o la cabra, la leche se ha erigido como uno de los pilares de la alimentación. En países como España, esta es habitual no solo en desayunos y meriendas, sino también en infinitud de recetas y preparaciones culinarias. Por ello, muchas personas se plantean cuál de todas ellas es mejor para la salud: ¿leche entera o desnatada?

La principal distinción entre la leche entera y la desnatada radica en su contenido en grasa. Este factor determina no solo el aporte calórico, sino también la presencia de ciertos nutrientes clave, tal y como explica la Fundación Española de Nutrición (FEN). La leche desnatada se obtiene mediante un proceso de descremado que elimina prácticamente toda la grasa. Como consecuencia, también desaparecen las vitaminas liposolubles, como la A y la D, que están disueltas en esa fracción grasa.

PUBLICIDAD

Aun así, la leche desnatada mantiene intactos otros componentes esenciales, puesto que conserva la misma proporción de proteínas, lactosa y minerales que la leche entera, especialmente calcio y yodo, fundamentales para el metabolismo energético y el mantenimiento de funciones corporales básicas. Desde un punto de vista estrictamente nutricional, esto la convierte en una opción válida para quienes buscan reducir su ingesta calórica sin sacrificar ciertos nutrientes esenciales.

Una leche menos grasa, pero más pobre en nutrientes

No obstante, esta reducción de grasa en la leche desnatada tiene implicaciones más allá de las calorías. La pérdida de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles puede afectar al valor nutricional global del producto. Además, el sabor suele verse modificado, lo que influye en la aceptación por parte de algunos consumidores. En el caso de los niños, la FEN es clara: el consumo de leche desnatada no está justificado salvo indicación médica específica, ya que en etapas de crecimiento se requieren mayores aportes energéticos y vitamínicos.

PUBLICIDAD

Por su parte, la leche entera presenta un perfil nutricional más completo, puesto que se considera una de las mejores fuentes de calcio, proteínas y otros nutrientes necesarios para la formación y mantenimiento de huesos y dientes. Durante la infancia y la adolescencia, su consumo es especialmente recomendable, precisamente porque conserva la grasa natural junto con las vitaminas A y D, esenciales para el desarrollo.

En la edad adulta, la leche entera también desempeña un papel importante. Un consumo adecuado contribuye a preservar la masa ósea, ayudando a prevenir la desmineralización de los huesos, un factor clave en la aparición de osteoporosis y fracturas. Este beneficio resulta particularmente relevante en mujeres durante etapas como el embarazo, la lactancia o la menopausia, momentos en los que las necesidades de calcio aumentan.

Un vaso de leche (Freepik)
Un vaso de leche (Freepik)

La leche entera no es para todo el mundo

Otro aspecto a tener en cuenta es la digestibilidad de la grasa láctea. A diferencia de lo que podría pensarse, esta grasa es relativamente fácil de digerir, ya que se encuentra en forma de pequeños glóbulos rodeados por una fina capa protectora. Sin embargo, su contenido calórico más elevado hace que no sea la mejor opción para todos los perfiles.

Las personas con sobrepeso, obesidad o alteraciones en los lípidos sanguíneos, como hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, pueden beneficiarse de optar por leche desnatada o semidesnatada. Estas versiones reducen la ingesta de grasa, calorías y colesterol, adaptándose mejor a sus necesidades dietéticas.

Temas Relacionados

LecheAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Con esta decisión, la Eurocámara atiende uno de los dos suplicatorios enviados por el Tribunal Supremo, lo que permitirá avanzar en las investigaciones y posibles procesos judiciales contra el parlamentario

Infobae

Una boda que acaba en tragedia: una chica de 20 años termina en coma después de ir en el capó de una invitada que conducía borracha

El suceso sacudió al entorno y puso el foco en lo peligroso que es ir al volante bajo los efectos del alcohol

Una boda que acaba en tragedia: una chica de 20 años termina en coma después de ir en el capó de una invitada que conducía borracha

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Un estudio pone de relieve que se ha incrementado la desconfianza en la política y la ideología ha virado tendencias más conservadoras

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Las comunidades autónomas que mejor pagan a los médicos MIR en 2026

Las diferencias salariales superan los 3.000 euros anuales entre regiones para los MIR de primer año

Las comunidades autónomas que mejor pagan a los médicos MIR en 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

Qué dice la ley sobre la marcha atrás: cuándo está permitida y cuándo puede suponer una multa

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open