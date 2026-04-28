Leche entera o leche desnatada: esta es la opción más saludable

Un niño sostiene en sus manos un vaso de leche (Freepik)

Desde que Homo sapiens aprendiera a domesticar animales como la vaca o la cabra, la leche se ha erigido como uno de los pilares de la alimentación. En países como España, esta es habitual no solo en desayunos y meriendas, sino también en infinitud de recetas y preparaciones culinarias. Por ello, muchas personas se plantean cuál de todas ellas es mejor para la salud: ¿leche entera o desnatada?

La principal distinción entre la leche entera y la desnatada radica en su contenido en grasa. Este factor determina no solo el aporte calórico, sino también la presencia de ciertos nutrientes clave, tal y como explica la Fundación Española de Nutrición (FEN). La leche desnatada se obtiene mediante un proceso de descremado que elimina prácticamente toda la grasa. Como consecuencia, también desaparecen las vitaminas liposolubles, como la A y la D, que están disueltas en esa fracción grasa.

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Aun así, la leche desnatada mantiene intactos otros componentes esenciales, puesto que conserva la misma proporción de proteínas, lactosa y minerales que la leche entera, especialmente calcio y yodo, fundamentales para el metabolismo energético y el mantenimiento de funciones corporales básicas. Desde un punto de vista estrictamente nutricional, esto la convierte en una opción válida para quienes buscan reducir su ingesta calórica sin sacrificar ciertos nutrientes esenciales.

Una leche menos grasa, pero más pobre en nutrientes

No obstante, esta reducción de grasa en la leche desnatada tiene implicaciones más allá de las calorías. La pérdida de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles puede afectar al valor nutricional global del producto. Además, el sabor suele verse modificado, lo que influye en la aceptación por parte de algunos consumidores. En el caso de los niños, la FEN es clara: el consumo de leche desnatada no está justificado salvo indicación médica específica, ya que en etapas de crecimiento se requieren mayores aportes energéticos y vitamínicos.

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Por su parte, la leche entera presenta un perfil nutricional más completo, puesto que se considera una de las mejores fuentes de calcio, proteínas y otros nutrientes necesarios para la formación y mantenimiento de huesos y dientes. Durante la infancia y la adolescencia, su consumo es especialmente recomendable, precisamente porque conserva la grasa natural junto con las vitaminas A y D, esenciales para el desarrollo.

En la edad adulta, la leche entera también desempeña un papel importante. Un consumo adecuado contribuye a preservar la masa ósea, ayudando a prevenir la desmineralización de los huesos, un factor clave en la aparición de osteoporosis y fracturas. Este beneficio resulta particularmente relevante en mujeres durante etapas como el embarazo, la lactancia o la menopausia, momentos en los que las necesidades de calcio aumentan.

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Un vaso de leche (Freepik)

La leche entera no es para todo el mundo

Otro aspecto a tener en cuenta es la digestibilidad de la grasa láctea. A diferencia de lo que podría pensarse, esta grasa es relativamente fácil de digerir, ya que se encuentra en forma de pequeños glóbulos rodeados por una fina capa protectora. Sin embargo, su contenido calórico más elevado hace que no sea la mejor opción para todos los perfiles.

Las personas con sobrepeso, obesidad o alteraciones en los lípidos sanguíneos, como hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, pueden beneficiarse de optar por leche desnatada o semidesnatada. Estas versiones reducen la ingesta de grasa, calorías y colesterol, adaptándose mejor a sus necesidades dietéticas.

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