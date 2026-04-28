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Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

El vehículo implicado era un conjunto euromodular compuesto por un tractocamión y dos semirremolques

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Un camión en carreteras francesas (Freepik)
Un camión en carreteras francesas (Freepik)

Un conductor de 34 años está siendo investigado en Santander por un presunto delito contra la seguridad vial, tras ser sorprendido al volante de un camión de más de 44 toneladas a 138 kilómetros por hora y bajo los efectos de la cocaína. Según informa EFE, el vehículo implicado era un conjunto euromodular compuesto por un tractocamión y dos semirremolques. La Guardia Civil explica que la actuación se enmarca en las labores de control de tráfico y prevención de conductas peligrosas en la carretera.

Noticia en ampliación.

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