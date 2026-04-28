España

Las comunidades autónomas que mejor pagan a los médicos MIR en 2026

Las diferencias salariales superan los 3.000 euros anuales entre regiones para los MIR de primer año

Guardar
Celebración de los exámenes MIR, en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, a 29 de enero de 2022, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)
Celebración de los exámenes MIR, en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, a 29 de enero de 2022, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

Este martes, comienza el proceso de adjudicación de las plazas para la formación de médicos residentes. Los MIR podrán solicitar a partir de hoy a las 10:00 horas los puestos de formación sanitaria especializada que prefieran. En total, 15.084 aspirantes lograron pasar el examen de acceso el pasado 24 de enero, pero tan solo 9.278 lograrán comenzar su residencia médica el próximo mes de junio.

Una vez realizada su solicitud, los candidatos acudirán el próximo 4 de mayo a la sede del Ministerio de Sanidad para realizar la elección presencial de plaza. Podrán optar a una de las 47 especialidades médicas, con la recién añadida especialidad de Urgencias y Emergencias, repartidas por los hospitales y centros de salud de toda España. El destino no solo marcará su formación de los próximos cuatro o cinco años, sino también el sueldo que recibirán.

PUBLICIDAD

Al ser la sanidad una competencia autonómica, son las comunidades las que marcan las retribuciones de cada trabajador de la salud, incluyendo los jóvenes residentes. Las diferencias salariales son considerables y, en los casos extremos, superan los 3.000 euros brutos anuales.

Así es el sueldo de los residentes en España

Un médico rellena un informe para su paciente (Pexels)
Un médico rellena un informe para su paciente (Pexels)

El salario de los residentes parte de una retribución base, pagas extra y diferentes complementos que engordan la nómina final. De media, un residente MIR de primer año recibe 1.447 euros brutos mensuales (1.225 euros brutos), según los cálculos de la Fundación Centro de Estudios Vicente Matas, perteneciente al Sindicato Médico de Granada.

PUBLICIDAD

Esta retribución no tiene en cuenta las guardias, jornadas de 24 horas que realizan la gran mayoría de los médicos hasta los 55 años. De media, las guardias de un residente MIR de primer año tienen una retribución de 16 euros la hora en un día laboral y de 17,76 euros la hora en un día festivo, que crecería hasta los 29,66 en un día especial.

Saber cuántas guardias hará un médico al año es complejo. Según cálculos de la Organización Médica Colegial, los MIR realizan una media de 5 o más guardias al mes. Para aproximar el salario de los MIR, el Sindicato Médico de Granada ha contado con que cada residente haga una guardia semanal, un total de 80 horas extra al mes a repartir entre días laborales, fines de semana y festivos. Así, de media, un residente MIR de primer año cobraría 2.806 euros brutos al mes (2.087 euros netos), y 36.273 euros brutos al año (27.183 euros netos).

Las comunidades con mejores sueldos para los MIR de primer año

Tabla con las retribuciones anuales brutas y netas de los médicos MIR en España este 2026.
Retribuciones anuales brutas y netas de los médicos MIR en España este 2026, por comunidades autónomas. (SMA)

Sin embargo, cada comunidad autónoma adaptará las retribuciones para resultar más atractiva a los jóvenes médicos que desean unirse al Sistema Nacional de Salud (SNS). En ese sentido, son Ceuta y Melilla las que mejor salario ofrecen a final de año para los MIR de primer año.

Pese a no ser las que mejor pagan las guardias, las ciudades autónomas engrosan las nóminas de los residentes con un plus por residencia de 1.102,54 euros mensuales (13.230,48 euros anuales). Además, ofrecen retenciones inferiores a las del resto de España. Así, a final de año, un residente de primer año recibiría 44.599 euros brutos en Ceuta y Melilla (37.183 euros netos).

Tras las ciudades autónomas, el mejor salario para los MIR de primer año se ubica en Navarra este 2026. La comunidad foral paga a sus residentes 39.587 euros brutos en su primer año (29.849 euros netos), embolsándose unos 2.192 euros limpios al mes. Es, además, de las comunidades que mejor retribuye las guardias en días laborales (19,39 euros).

Sin embargo, al pasar por los impuestos, las Islas Baleares le quitan el puesto. En el archipiélago, los residentes de primer año reciben 39.139 euros brutos al año (29.109 netos), que suponen 2.407 euros netos al mes. Es, además, la región que mejor paga las guardias de festivos (21,21 euros) y días especiales (42,44 euros).

En tercera posición se encuentra Cataluña, que paga 38.234 euros brutos al año (28.515 euros netos) a sus residentes de primer año. Los MIR reciben allí unos 2.279 euros netos al mes, según cálculos del sindicato médico.

Temas Relacionados

Médicos MIRMédicosTrabajadores SanitariosSalarios EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Con esta decisión, la Eurocámara atiende uno de los dos suplicatorios enviados por el Tribunal Supremo, lo que permitirá avanzar en las investigaciones y posibles procesos judiciales contra el parlamentario

Infobae

Una boda que acaba en tragedia: una chica de 20 años termina en coma después de ir en el capó de una invitada que conducía borracha

El suceso sacudió al entorno y puso el foco en lo peligroso que es ir al volante bajo los efectos del alcohol

Una boda que acaba en tragedia: una chica de 20 años termina en coma después de ir en el capó de una invitada que conducía borracha

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Un estudio pone de relieve que se ha incrementado la desconfianza en la política y la ideología ha virado tendencias más conservadoras

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Leche entera o leche desnatada: esta es la opción más saludable

Las dos son un alimento rico en calcio y nutrientes que protegen el bienestar general

Leche entera o leche desnatada: esta es la opción más saludable
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

Qué dice la ley sobre la marcha atrás: cuándo está permitida y cuándo puede suponer una multa

Investigan a un conductor por circular a 138 km/h y dar positivo en cocaína al volante de un camión de 44 toneladas

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open