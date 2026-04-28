Una boda que acaba en tragedia: una chica de 20 años termina en coma después de ir en el capó de una invitada que conducía borracha

Dos personas hospitalizadas durante una boda en Francia. (REUTERS/Thilina Kaluthotage)

Una boda en Longjumeau, Essonne (Francia) terminó convertida en un episodio trágico el pasado domingo 26 de abril. Lo que debía ser una jornada de celebración dejó a una joven de veinte años en estado crítico tras caer del techo de un vehículo en marcha. El suceso ocurrió cerca de las 19:00 en el estacionamiento donde varios asistentes, pertenecientes a una comunidad portuguesa, continuaban con la tradición de la jornada nupcial.

Según Le Parisien, la joven se encontraba sentada junto a otra invitada en el techo del automóvil mientras una tercera mujer, de veintinueve años, conducía el vehículo bajo los efectos del alcohol. En circunstancias que aún se investigan, una de ellas perdió el equilibrio y cayó violentamente al suelo, golpeándose la cabeza. La gravedad de su lesión obligó a los equipos de emergencia a inducirle el coma tras constatar una hemorragia abundante y una herida craneal de consideración.

PUBLICIDAD

El accidente movilizó rápidamente a los servicios de emergencia, que lograron estabilizar a la víctima antes de trasladarla al hospital más cercano. La noticia sacudió al entorno de los asistentes y puso en el foco la peligrosidad de las conductas temerarias bajo los efectos del alcohol.

Circunstancias del accidente en medio de la boda

Según información policial, el suceso ocurrió en un estacionamiento próximo al lugar de la boda, donde varias personas permanecían tras la ceremonia. La mujer que conducía el vehículo, identificada como una invitada de veintinueve años, presentaba signos evidentes de intoxicación etílica. Dos jóvenes decidieron subirse al techo del automóvil mientras este se desplazaba, una acción comúnmente asociada a celebraciones descontroladas y que, en este caso, derivó en una caída de consecuencias graves.

PUBLICIDAD

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

Al perder el equilibrio, la víctima golpeó su cabeza contra el asfalto. De inmediato, la policía confiscó tanto el coche como el teléfono móvil de la conductora, que también fue derivada al hospital para ser atendida y, posteriormente, sometida a las diligencias de la investigación en curso. Los agentes no descartan su detención en los próximos días, una medida habitual cuando se constatan lesiones graves y consumo de alcohol al volante.

La investigación, abierta bajo la figura de “lesiones involuntarias agravadas causadas por un conductor de vehículo”, quedó en manos de la comisaría de Palaiseau. El caso pone de manifiesto las responsabilidades penales asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol y subraya la vigilancia policial en eventos masivos, especialmente cuando se detectan conductas de riesgo.

PUBLICIDAD

El estado de la víctima y las consecuencias

La joven herida fue asistida en primer término por los bomberos y equipos médicos, que al llegar encontraron un cuadro crítico: hemorragia intensa y una herida craneal grave. Tras las primeras maniobras de estabilización, se procedió al traslado hospitalario en estado de máxima urgencia y se decidió inducirle el coma para controlar las lesiones y evitar complicaciones neurológicas inmediatas.

La víctima está en coma y bajo supervisión constante. (Freepik)

Las autoridades informaron que, además de la víctima, la conductora también recibió atención médica, aunque su estado no revestía la misma gravedad. Por el momento, la prioridad de los investigadores es determinar con precisión la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad de cada persona involucrada. La policía mantiene intervenidos el vehículo y el teléfono de la conductora para avanzar en el esclarecimiento del suceso.

PUBLICIDAD

Fuentes consultadas por Le Parisien describieron el ambiente posterior al accidente como de conmoción total entre los invitados, quienes debieron presenciar la intervención de los servicios de emergencia en un contexto de alarma y desconcierto. La investigación continúa y, mientras tanto, la joven permanece en coma inducido bajo vigilancia médica constante.