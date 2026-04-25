La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal. (AP Foto/Joan Monfort)

Hace tan solo dos días, Lamine Yamal tenía que ser sustituido tras lanzar el penalti que dio la victoria al FC Barcelona ante el Celta de Vigo en el partido liguero. En ese momento, saltaron todas las alarmas. Tan solo un día después, los médicos del equipo emitieron el diagnóstico: lesión en el bíceps femoral. Una dolencia que le mantendrá alejado del terreno de juego lo que resta de temporada, aunque podrá estar disponible para el Mundial 2026. “El problema muchas veces son las recaídas, el jugador tiene que haber entrenado sin ninguna molestia y con cierta intensidad antes de volver a jugar”, detalla Miquel Àngel Cos, jefe del servicio de Fisioterapia de la Real Federación Española de Atletismo, coordinador del Departamento de Fisioterapia y Readaptación a la Actividad Física del CAR de Sant Cugat de Barcelona y ex osteópata del FC Barcelona, en una entrevista con Infobae.

Este experto explica qué es esta lesión y cómo suelen ser el tratamiento y los tiempos de recuperación. “Los isquiotibiales son unos músculos biarticulares que hacen dos funciones a la vez. Por un lado, flexionan la pierna y, por el otro, extienden la cadera. Por eso, tienen tendencia a lesionarse con más frecuencia”. Sin embargo, explica, existen factores que ayudan a prevenir estas dolencias. Según el comunicado del club, se trata de una lesión en el bíceps femoral, en concreto en el isquiotibial más externo de los tres. “La buena noticia es que apuestan por el tratamiento conservador y descartan la cirugía, lo que indica que, aun siendo una rotura de cierta importancia, es de buen pronóstico”, considera.

Respecto a este tipo de lesiones, este fisio explica que es necesario tener en cuenta una serie de detalles: “El problema muchas veces son las recaídas. No hay que tener prisas. Normalmente, el pronóstico suele ser de 6 a 8 semanas, pero la literatura y la evidencia clínica nos dicen que antes de jugar uno tiene que haber hecho, como mínimo, seis entrenamientos de calidad para decir: ‘Estoy bien’”. Y añade: “No son solo las 6-8 semanas, sino que el jugador tiene que haber entrenado sin ninguna molestia y con cierta intensidad”.

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, después de sufrir una lesión. (Albert Gea/Reuters)

En este sentido, Miquel Àngel Cos considera que se está hablando muy rápido del Mundial y la selección, y más cuando la molestia apareció al lanzar un penalti. “Al chutar, él enseguida ve que se ha hecho daño; eso indica que es una rotura muscular importante, no una distensión”, aunque detalla que no existe información para saber el alcance exacto de la lesión ni la gravedad. “Una persona que chuta un penalti y se rompe, es posible que haya varios factores detrás. Por un lado, que al lanzar cambie en el último momento de lado, y esa acción reactiva de intentar cambiar o forzar el disparo para engañar al portero podría haber influido”.

Además, añade: “Hay otro factor que es determinante. No es lo mismo que sea una lesión únicamente muscular o musculotendinosa. Y tampoco sabemos qué es lo que tiene Lamine, pero las lesiones musculotendinosas tienen un proceso de recuperación un poco más largo y suelen tener un tanto por ciento más alto de recaída”. E incide: “En estas lesiones, el riesgo es que se quiere correr”.

El trabajo de recuperación en este tipo de lesiones varía en función del grado: “Excepto cuando existe una rotura, que es necesaria una tranquilidad los primeros días, la recuperación siempre es activa y empieza a las 48 o 72 horas con lo que llamamos trabajo isométrico en diferentes ángulos. Siempre con control del dolor”.

La creatina en los deportistas de alto rendimiento

La creatina es un suplemento deportivo cada vez más extendido en la sociedad, y no solo entre los atletas de élite. “A una de cada cuatro personas, tomar creatina les acarrea aumento del riesgo de lesiones musculares o tendinosas”, explica. Es un suplemento, pero lo anuncian como solución a casi todo: “Solo falta decir que tomarla te hará mejor persona”, comenta Miquel Àngel Cos.

La creatina tiene dos efectos que aumentan la probabilidad de riesgo de lesión. Por un lado, aumento del tono muscular. Por otro, retención de líquidos, especialmente en mujeres. El aumento del tono afecta a la viscoelasticidad muscular. “Está bien que la prescriban, pero hay que advertir a los deportistas que, si les cuesta acabar los entrenamientos, si tienen sensación de más tensión musculo tendinosa, puede ser debido a la creatina”, asegura. En esos casos, hay que individualizar dosis y tiempos de descanso de las tomas. “Muchos de los deportistas de élite la toman, en el Barça me consta que algunos la toman, pero no sé si Lamine Yamal la toma. Y les penaliza más de lo que ellos creen”, destaca el especialista.

El jugador del FC Barcelona expresó en los Laureus su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Para Cos, hay que trabajar más en la prevención, donde también influyen muchos otros elementos. La fuerza es un aspecto clave, pero realizar únicamente el Nordic Hamstring como trabajo de prevención de lesiones de isquiotibiales no solo no las disminuye, sino que aumenta el riesgo.

El experto detalla que hacer este ejercicio de forma aislada para trabajar los isquios va a provocar lesiones, dado que solo se trabaja en amplitud media y esto hace que se acabe acortando el músculo. “Las lesiones más graves de isquiotibiales suelen coincidir en la gente que hace con más fuerza el Nordic Hamstring”. Este fisioterapeuta, junto a su hermano Francesc, va a presentar en un mes una patente de una máquina para trabajar de manera excéntrica la última fase del paso de carrera, antes de poner el pie en el suelo.

“Hay dos momentos donde hay más riesgo de lesión muscular de isquio. Uno es cuando tenemos la pierna estirada al máximo para recoger en el aire; ahí se rompe mucha gente. Y el segundo paso es cuando toca el pie en el suelo y traccionamos. Esos son los dos momentos más clásicos de rotura de isquiotibiales. Esta máquina cubrirá un aspecto del trabajo preventivo de la lesión, pero se deberá trabajar teniendo en cuenta diferentes aspectos: deporte que se practica, especialidad, características de cada persona, etc. Y aplicar un programa equilibrado para dar salida a las necesidades del músculo”, comenta.

Ahora lo importante es la recuperación del futbolista antes de regresar al terreno de juego. Parece descartado que Lamine Yamal vuelva en lo que resta de temporada. El foco, sin embargo, sí que está puesto en el Mundial 2026, donde España debutará el próximo 15 de junio ante Cabo Verde.