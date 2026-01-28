Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

El trofeo de la Champions League (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

La fase de la liguilla de la Champions League concluyó tras la disputa de la octava jornada, celebrada este miércoles, y ya se conocen los equipos que avanzan directamente a los octavos de final. Esta estructura de la competición ha generado mucha expectativa, ya que solo los ocho primeros clasificados consiguen el pase automático, evitando así el paso por la ronda de playoffs, una instancia que deberán afrontar dieciséis equipos.

La jornada final fue especialmente intensa, con dieciocho partidos jugándose de manera simultánea. Esta circunstancia mantuvo la emoción hasta el último minuto, ya que muchas posiciones aún estaban en el aire y tanto la clasificación a octavos como la permanencia en competiciones europeas dependían de los resultados de este miércoles. Al cierre de la jornada, la clasificación definitiva arrojó un panorama claro: ocho equipos irán a los octavos de final, dieciséis equipos tendrán que disputar una ronda intermedia y doce conjuntos quedaron definitivamente eliminados de los torneos europeos.

Entre los equipos que accedieron de forma directa a los octavos de final se encuentran el Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City. Estos clubes finalizaron en los primeros ocho puestos de la tabla y aseguraron su presencia en la siguiente ronda sin necesidad de jugar partidos adicionales. Por otra parte, el resto de los equipos clasificados, del noveno al vigesimocuarto lugar, deberán disputar los denominados playoffs.

Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el FC Copenhagen

Los equipos que juegan los playoffs

El Real Madrid, que terminó en la novena posición, conocerá a su oponente tras el sorteo que se celebrará el viernes. Su rival será el Benfica o el Bodo/Glimt, según lo que depare el sorteo. El Atlético de Madrid, por su parte, concluyó en el decimocuarto puesto y se enfrentará al Brujas o al Galatasaray, también a la espera de lo que determine el sorteo oficial. Además del Real Madrid y el Atlético, formarán parte de los playoffs otros conjuntos europeos como el Inter, el PSG, el Newcastle, la Juventus, el Atalanta, el Leverkusen, el Dortmund, el Olympiacos, el Brujas, el Mónaco, el Qarabag, el Bodo/Glimt y el Benfica. Todos ellos buscarán superar este obstáculo para alcanzar los octavos de final.

Los equipos eliminados

En contraste con los equipos que mantienen vivas sus aspiraciones, hay doce conjuntos que no lograron clasificarse ni para octavos ni para la ronda intermedia. En esta lista aparecen el Villarreal y el Athletic de Bilbao, equipos españoles que se despidieron de la competición tras sufrir derrotas en sus respectivos encuentros. Estos clubes no tendrán más participación en competiciones europeas esta temporada y quedan fuera tanto de la Champions como de la Europa League y la Conference League.

A los dos españoles se suman también Marsella, Pafos, USG, PSV, Nápoles, Kobenhavn, Ayax, Frankfurt, Slavia de Praga y Kairat. Unos equipos que dicen adiós al sueño europeo tras no conseguir pasar de la fase liguera. Ahora se llevará a cabo la repesca para conocer qué equipo siguen avanzando en la Champions hasta los octavos de final y quiénes se quedarán por el camino.