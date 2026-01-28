España Deportes

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Ya se conoce como queda la competición europea tras una última jornada dela frenética liguilla

Guardar
El trofeo de la Champions
El trofeo de la Champions League (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

La fase de la liguilla de la Champions League concluyó tras la disputa de la octava jornada, celebrada este miércoles, y ya se conocen los equipos que avanzan directamente a los octavos de final. Esta estructura de la competición ha generado mucha expectativa, ya que solo los ocho primeros clasificados consiguen el pase automático, evitando así el paso por la ronda de playoffs, una instancia que deberán afrontar dieciséis equipos.

La jornada final fue especialmente intensa, con dieciocho partidos jugándose de manera simultánea. Esta circunstancia mantuvo la emoción hasta el último minuto, ya que muchas posiciones aún estaban en el aire y tanto la clasificación a octavos como la permanencia en competiciones europeas dependían de los resultados de este miércoles. Al cierre de la jornada, la clasificación definitiva arrojó un panorama claro: ocho equipos irán a los octavos de final, dieciséis equipos tendrán que disputar una ronda intermedia y doce conjuntos quedaron definitivamente eliminados de los torneos europeos.

Entre los equipos que accedieron de forma directa a los octavos de final se encuentran el Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City. Estos clubes finalizaron en los primeros ocho puestos de la tabla y aseguraron su presencia en la siguiente ronda sin necesidad de jugar partidos adicionales. Por otra parte, el resto de los equipos clasificados, del noveno al vigesimocuarto lugar, deberán disputar los denominados playoffs.

Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el FC Copenhagen (REUTERS/Albert Gea)

Los equipos que juegan los playoffs

El Real Madrid, que terminó en la novena posición, conocerá a su oponente tras el sorteo que se celebrará el viernes. Su rival será el Benfica o el Bodo/Glimt, según lo que depare el sorteo. El Atlético de Madrid, por su parte, concluyó en el decimocuarto puesto y se enfrentará al Brujas o al Galatasaray, también a la espera de lo que determine el sorteo oficial. Además del Real Madrid y el Atlético, formarán parte de los playoffs otros conjuntos europeos como el Inter, el PSG, el Newcastle, la Juventus, el Atalanta, el Leverkusen, el Dortmund, el Olympiacos, el Brujas, el Mónaco, el Qarabag, el Bodo/Glimt y el Benfica. Todos ellos buscarán superar este obstáculo para alcanzar los octavos de final.

Los equipos eliminados

En contraste con los equipos que mantienen vivas sus aspiraciones, hay doce conjuntos que no lograron clasificarse ni para octavos ni para la ronda intermedia. En esta lista aparecen el Villarreal y el Athletic de Bilbao, equipos españoles que se despidieron de la competición tras sufrir derrotas en sus respectivos encuentros. Estos clubes no tendrán más participación en competiciones europeas esta temporada y quedan fuera tanto de la Champions como de la Europa League y la Conference League.

El enojo de Diego Simeone con un periodista al ser consultado por Julián Álvarez

A los dos españoles se suman también Marsella, Pafos, USG, PSV, Nápoles, Kobenhavn, Ayax, Frankfurt, Slavia de Praga y Kairat. Unos equipos que dicen adiós al sueño europeo tras no conseguir pasar de la fase liguera. Ahora se llevará a cabo la repesca para conocer qué equipo siguen avanzando en la Champions hasta los octavos de final y quiénes se quedarán por el camino.

Temas Relacionados

FC BarcelonaReal MadridAtlético de MadridChampionsFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los equipos de la capital deberán pasar por la eliminatoria de dieciseisavos tras no haber logrado asaltar el top-8 en la última jornada de la liguilla

Estos son los posibles rivales

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El club rojiblanco no fue capaz de imponerse al equipo noruego, y perdieron por 1-2

Así fue el gol olímpico

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El equipo de Hansi Flick resolvió el partido en la segunda parte tras una primera mitad llena de imprecisiones

El Barcelona remonta ante el

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt

El equipo rojiblanco desperdició numerosas ocasiones y deberá disputar la ronda intermedia de dieciseisavos ante Brujas o Galatasaray

El Atlético de Madrid confirma

Así te hemos contado la victoria del Benfica sobre el Real Madrid en Champions

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo portugués y el club blanco

Así te hemos contado la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La sanidad vasca revacunará solo

La sanidad vasca revacunará solo a 103 de las 253 personas vacunadas con dosis caducadas, las que fueron inoculadas en diciembre y enero

Ayuso califica de “plataforma de frustrados de la izquierda” a los familiares de las víctimas de las residencias de mayores

El PSOE rediseña su respuesta interna frente a los casos de acoso sexual y anuncia cursos obligatorios en igualdad y prevención

Marco Rubio pone a España como ejemplo de la transición que se tiene que hacer en Venezuela

El presidente del Senado avisa a Pedro Sánchez de que si no asiste al Pleno sobre el accidente de Adamuz podría enfrentarse a “consecuencias jurídicas”

ECONOMÍA

Comprobar Super ONCE Sorteo 5:

Comprobar Super ONCE Sorteo 5: números ganadores de hoy miércoles 28 de enero de 2026

El ‘super jueves’ del campo español: dónde serán las movilizaciones agrarias para protestar contra el Mercosur y las reducciones de la PAC

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La UE elimina la obligatoriedad de etiquetar los productos del Sáhara Occidental en favor de Marruecos: “Un golpe al campo español”

El Gobierno propone incentivos fiscales para las empresas que contraten con sueldos superiores al SMI

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt

Así te hemos contado la victoria del Benfica sobre el Real Madrid en Champions